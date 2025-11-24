Матчи Кубка России и РПЛ начнутся с минуты молчания в память о Симоняне

Предстоящие матчи Фонбет — Кубка России по футболу и Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) будут посвящены памяти олимпийского чемпиона 1956 года Никиты Симоняна. Об этом сообщили в департаменте мероприятий Российского футбольного союза (РФС).
Симонян умер 23 ноября на 100-м году жизни.
«Все ближайшие матчи кубка, РПЛ и Футбольной национальной лиги будут посвящены памяти Никиты Симоняна. Игры начнутся с минуты молчания», — говорится в сообщении.
Симонян по ходу карьеры выступал за московские «Крылья Советов» и «Спартак», в составе которого четыре раза выигрывал чемпионат СССР (1952, 1953, 1956, 1958) и два раза — кубок страны (1950, 1958). Симонян является лучшим бомбардиром в истории «Спартака» (160 голов). В 1956 году в составе сборной СССР он стал победителем Олимпийских игр в Мельбурне. В 1958 году в матче против команды Англии (2:2) забил первый мяч сборной СССР в истории финальных стадий чемпионатов мира. Завершил профессиональную карьеру в 1959 году.
Позднее Симонян был главным тренером «Спартака», ереванского «Арарата», одесского «Черноморца» и сборной СССР. Под его руководством красно-белые дважды выиграли первенство СССР (1962, 1969), также чемпионом страны стал «Арарат» (1973). Он приводил команды к победам в Кубке СССР: трижды «Спартак» (1963, 1965, 1971) и один раз «Арарат» (1973). Симонян занимал должность первого вице-президента РФС с 1992 по 1998 год. Позднее был избран на должность вице-президента организации, которую занимал до конца жизни. Несколько раз исполнял обязанности президента РФС.
Классного Игрока, Успешного деятеля Спорта!!! 100 лет -это
целый Век, от нас ушла Вечность,Светлая ,Благодарная память
потомков!!!
