В штаб-квартире ФИФА приспустили флаг России в память о Симоняне

Международная федерация футбола ( ФИФА ) приспустила флаг России в Доме футбола в швейцарском Цюрихе в память о . Об этом сообщает пресс-служба ФИФА .

Олимпийский чемпион 1956 года в составе сборной СССР Симонян умер на 100-м году жизни.

Симонян четыре раза выигрывал чемпионат СССР и два раза кубок страны в составе московского «Спартака». Он является лучшим бомбардиром в истории клуба (160 голов). В 1958 году в матче против команды Англии (2:2) забил первый мяч сборной СССР в финальных стадиях чемпионатов мира.

Позднее Симонян был главным тренером «Спартака», ереванского «Арарата», одесского «Черноморца» и сборной СССР . Под его руководством красно-белые дважды выиграли первенство СССР (1962, 1969), также чемпионом страны стал «Арарат» (1973). Он приводил команды к победам в Кубке СССР : трижды «Спартак» (1963, 1965, 1971) и один раз «Арарат» (1973).