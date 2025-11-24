Путин выразил соболезнования в связи со смертью Никиты Симоняна

1764003334

сегодня, 19:55

Президент РФ направил соболезнования в связи со смертью олимпийского чемпиона по футболу его родным и близким.

«Примите глубокие соболезнования, слова сочувствия и поддержки в связи с кончиной Никиты Павловича Симоняна. Ушел из жизни яркий, неординарный, безгранично преданный избранному делу человек, настоящая легенда отечественного и мирового футбола. За мастерство, силу духа и верность команде Никиту Симоняна ценили товарищи по „Спартаку“ и нашей национальной сборной, уважали соперники, искренне любили миллионы болельщиков, для которых он был признанным кумиром», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Глава государства подчеркнул, что светлая память о Никите Симоняне навсегда сохранится в сердцах родных и близких, друзей и учеников, всех почитателей «игры номер один» в России.

Симонян умер 23 ноября 2025 года на 100-м году жизни. По ходу карьеры он выступал за московские «Крылья Советов» и «Спартак», в составе которого четыре раза выигрывал чемпионат СССР (1952, 1953, 1956, 1958) и два раза — кубок страны (1950, 1958). Симонян является лучшим бомбардиром в истории «Спартака» (160 голов). В 1956 году в составе сборной СССР он стал победителем Олимпийских игр в Мельбурне. В 1958 году в матче против команды Англии (2:2) забил первый мяч сборной СССР в истории финальных стадий чемпионатов мира. Завершил профессиональную карьеру в 1959 году.