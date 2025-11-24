Никиту Симоняна похоронят на Ваганьковском кладбище — источник

1763979734

сегодня, 13:22

Похороны олимпийского чемпиона в составе сборной СССР пройдут на Ваганьковском кладбище 27 ноября. Об этом сообщил источник.

Симонян скончался 23 ноября на 100-м году жизни. Церемония прощания пройдет 27 ноября на «Лукойл-Арене».

«Никиту Симоняна похоронят на Ваганьковском кладбище», — сказал собеседник агентства.

Симонян по ходу карьеры выступал за московские «Крылья Советов» и «Спартак», в составе которого четыре раза выигрывал чемпионат СССР (1952, 1953, 1956, 1958) и два раза — кубок страны (1950, 1958). Симонян является лучшим бомбардиром в истории «Спартака» (160 голов). В 1956 году в составе сборной СССР он стал победителем Олимпийских игр в Мельбурне. В 1958 году в матче против команды Англии (2:2) забил первый мяч сборной СССР в истории финальных стадий чемпионатов мира. Завершил профессиональную карьеру в 1959 году.

Позднее Симонян был главным тренером «Спартака», ереванского «Арарата», одесского «Черноморца» и сборной СССР . Под его руководством красно-белые дважды выиграли первенство СССР (1962, 1969), также чемпионом страны стал «Арарат» (1973). Он приводил команды к победам в Кубке СССР : трижды «Спартак» (1963, 1965, 1971) и один раз «Арарат» (1973).