|Манчестер Сити
|1:2
|Лидс
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1 : 2
завершен
10 апреля 2021, 14:30
суббота
Стартовый состав
Цена (млн. €): 495.5 - 141
Очков за игру в нац. чемп.: 2.3 - 1.4
Средний возраст: 26.1 - 26.4
Средний рост: 179.9 - 181.5
Легионеров: 9 - 7
Схемы: 4-3-3 - 4-1-4-1
Серия побед: 6 - 2
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Стадион Этихад Стэдиум
|42’
|0:1
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Даллас Стюарт
ассистент Бэмфорд Патрик
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Торрес Ферран
ассистент Силва Бернарду
|1:1
|76’
|90+1’
|1:2
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Даллас Стюарт
ассистент Алиоски Эзган
|Аке Натан
|35’
|45+1’
|Купер Лиам
|66’
|Алиоски Эзган
|Силва Бернарду
|83’
|Фернандиньо
|90+3’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|45+3’
|Стрейк Паскаль
|Бэмфорд Патрик
|Гюндоган Илкай
|Аке Натан
|58’
|63’
|Кох Робин
|Робертс Тайлер
|Фоден Фил
|Менди Бенжамен
|74’
|90+6’
|Шакелтон Джейми
|Рафинья
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|29
|Удары по воротам
|2
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|7
|Удары в створ
|2
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|12
|Фолы
|15
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|9
|Угловые
|3
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|2
|Офсайды
|3
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|71%
|Владение мячом
|29%
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|0
|Cэйвы
|6
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|3
|Предупреждения
|1
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|0
|Удаления
|1
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Удачи МС в ЛЧ. АПЛ уже в кармане Пепа.
Удачи МС в ЛЧ. АПЛ уже в кармане Пепа.
Сити практически чемпионы а Павлинам три очка в копилку не помешают , с победой Лидс.
Сити практически чемпионы а Павлинам три очка в копилку не помешают , с победой Лидс.
Гюндоган даже не затащил
Гюндоган даже не затащил