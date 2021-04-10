Манчестер Сити

В 31 Эдерсон Голов пропущено: 2 Отборы: 1 Пасы: 15 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 90

З 6 Аке Натан Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 47 Точность пасов: 43 Минут сыграно: 58

З 27 Канселу Жоау Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 4 Всего навесов: 10 Точные навесы: 2 Перехваты: 3 Пасы: 58 Точность пасов: 54 Минут сыграно: 90

З 22 Менди Бенжамен Офсайды: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 3 Перехваты: 1 Пасы: 33 Точность пасов: 30 Минут сыграно: 74

З 5 Стоунз Джон Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 87 Точность пасов: 83 Минут сыграно: 90

П 11 Зинченко Александр Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Всего навесов: 13 Точные навесы: 4 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 88 Точность пасов: 75 Минут сыграно: 90

П 20 Силва Бернарду Ударов всего: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 60 Точность пасов: 58 Минут сыграно: 90

П 25 Фернандиньо Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 89 Точность пасов: 75 Минут сыграно: 90

Н 9 Жезус Габриэл Офсайды: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 3 Перехваты: 1 Пасы: 41 Точность пасов: 37 Минут сыграно: 90

Н 7 Стерлинг Рахим Ударов всего: 5 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 1 Пасы: 41 Точность пасов: 33 Минут сыграно: 90

Н 21 Торрес Ферран Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 2 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Выносы: 2 Пасы: 24 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 90

Запасные игроки

В 13 Штеффен Зак

З 50 Гарсия Эрик

З 3 Диаш Рубен

З 2 Уокер Кайл

П 8 Гюндоган Илкай Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Пасы: 24 Точность пасов: 23 Минут сыграно: 32

П 17 Де Брюйне Кевин

П 16 Родри

П 47 Фоден Фил Всего навесов: 2 Пасы: 8 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 16