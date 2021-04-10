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Манчестер Сити - Лидс
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Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Сити против Лидс

Манчестер Сити Логотип футбольный клуб Манчестер Сити 1:2 Логотип футбольный клуб Лидс Лидс
Манчестер Сити
1 : 2
завершен
10 апреля 2021, 14:30
суббота
Стартовый состав
Цена (млн. €): 495.5 - 141
Очков за игру в нац. чемп.: 2.3 - 1.4
Средний возраст: 26.1 - 26.4
Средний рост: 179.9 - 181.5
Легионеров: 9 - 7
Схемы: 4-3-3 - 4-1-4-1
Серия побед: 6 - 2
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Лидс
Англия. Премьер-Лига 2020/2021, 31 тур
Стадион Этихад Стэдиум
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.315.9410.58
Фонбет Live! 4.50 1.27 24.00
BetBoom 1.39 5.31 8.01
 
35' Аке Натан (6)
 
58' Аке Натан (6) уходит с поля, Гюндоган Илкай (8) вышел на поле
 
74' Менди Бенжамен (22) уходит с поля, Фоден Фил (47) вышел на поле
 
76' (1:1) Торрес Ферран (21) (Силва Бернарду (20))
 
83' Силва Бернарду (20)
 
90+3' Фернандиньо (25)
 
42' (0:1) Даллас Стюарт (15) (Бэмфорд Патрик (9))
 
2
45+1' Купер Лиам (6)
45+3' Бэмфорд Патрик (9) уходит с поля, Стрейк Паскаль (21) вышел на поле
 
63' Робертс Тайлер (11) уходит с поля, Кох Робин (5) вышел на поле
 
66' Алиоски Эзган (10)
 
2
90+1' (1:2) Даллас Стюарт (15) (Алиоски Эзган (10))
90+6' Рафинья (18) уходит с поля, Шакелтон Джейми (46) вышел на поле
Голы
42’ 0:1 Даллас Стюарт
ассистент Бэмфорд Патрик
Торрес Ферран
ассистент Силва Бернарду 		1:1 76’
90+1’ 1:2 Даллас Стюарт
ассистент Алиоски Эзган
Наказания
Аке Натан 35’
45+1’ Купер Лиам
66’ Алиоски Эзган
Силва Бернарду 83’
Фернандиньо 90+3’
Замены
Вышел Ушел Вышел Ушел
45+3’ Стрейк Паскаль Бэмфорд Патрик
Гюндоган Илкай Аке Натан 58’
63’ Кох Робин Робертс Тайлер
Фоден Фил Менди Бенжамен 74’
90+6’ Шакелтон Джейми Рафинья
Статистика
 29 Удары по воротам 2
7 Удары в створ 2
12 Фолы 15
9 Угловые 3
2 Офсайды 3
71% Владение мячом 29%
0 Cэйвы 6
3 Предупреждения 1
0 Удаления 1
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Все комментарии
azkan
azkan
10 апреля в 20:38
Нежданчик такой. Сказать что расслабились не дает статистика. Да еще в большинстве на последних минутах пропустить...
Удачи МС в ЛЧ. АПЛ уже в кармане Пепа.
Nеrаzzurri
Nеrаzzurri
10 апреля в 20:11
красавцы Лидс, выстояли еще и выиграли, парни с характером ,браво!
DVL
DVL
10 апреля в 19:43
Самая непредсказуемая команда. Не знаешь что от неё ждать. Молодцы
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
10 апреля в 19:14
Игроки Лидса большие молодцы. Вдесятером обыграть одну из лучших команд Европы, дорогого стоит
протон1
протон1
10 апреля в 19:06
это не ожиданно. но все равно мс уже чемпион. расслабюон поймали
Evilhuman
Evilhuman
10 апреля в 18:45
Надо отдать должное Лидсу, победа в меньшинстве, молодцы
lobsterdam
lobsterdam ответ Crooclin (раскрыть)
10 апреля в 18:29
такое уже было не так уж и давно...теперь у сити начнется мандраж!
nikoladolgov
nikoladolgov
10 апреля в 18:16
    Wolverhampton
    Wolverhampton
    10 апреля в 18:07
    Ничего себе 😀 вот это новость!
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    10 апреля в 18:01
      dzvinka
      dzvinka
      10 апреля в 17:57, ред.
      а че Рафинью в конце, сломали или что? зачем? кто там сфолил так:?
      Октябрь 1917
      Октябрь 1917
      10 апреля в 17:52
      Хорошо, что есть АПЛ.
      Crooclin
      Crooclin
      10 апреля в 17:46
      Гвардиола всего-лишь отдал дань уважения своему кумиру) Чемпионство добудется через 2 победы, а в 5 поражений Сити - сможет организовать только Бог
      DXTK
      DXTK ответ sihafazatron (раскрыть)
      10 апреля в 17:31
      лидс начал отсчет, боруссия его продолжит, потом моуриньо тоже отщепнет от большого пирога под названием МС, и кубок англии уйдет........... останется титул АПЛ.......... Сити сегодня везет в АПЛ, как Лестеру в 16 году, что соперники размякли, особенно ливерпуль.......
      Dima salev
      Dima salev
      10 апреля в 17:25
      А почему не играет Агуэро у него травма?
      DXTK
      DXTK
      10 апреля в 17:24
      хорошая победа лидса тем более в гостях, нужные 3 очка. я тут подумал, а почему бы им не попробовать попасть в еврокубки? шансы есть, минимальный разрыв 4 очка.......
      abramjan
      abramjan
      10 апреля в 17:22, ред.
      Лысый каталонский шарлатан огребет от Дортмунда а потом ещё сольет чемпионство)
      ВиталикManUtdRus
      ВиталикManUtdRus
      10 апреля в 17:20
      Победа на классе , да ещё и в меньшинстве - мастер класс от Бьелсы ))) голубые фанаты в замешательстве
      ВАЙПЕР
      ВАЙПЕР
      10 апреля в 17:16
      на классе
      Dima salev
      Dima salev
      10 апреля в 17:16, ред.
      У Сити самое плохое время это ежегодный вылет в 1/4 финала лиги чемпионов. Если они это пройдут проклятие будет снято и они возмуть лигу чемпионов.
      MRHM-1988
      MRHM-1988
      10 апреля в 17:12
      Офигеть , Лидс в шести очках от зоны ЛЧ !
      Лёня_ Макинтош
      Лёня_ Макинтош
      10 апреля в 17:08
      Бьелса унизил лысого шарлатана:)
      Сити практически чемпионы а Павлинам три очка в копилку не помешают , с победой Лидс.
      RamonCSKA
      RamonCSKA
      10 апреля в 17:05
      Сити очень нужен центральный нап, жезус пока даже не близко не агуеро, моментов то хватило и на 5 голов
      Гюндоган даже не затащил
      allemz
      allemz ответ juvenale (раскрыть)
      10 апреля в 16:50
      Ну ты-то это понимаешь, а другие - не факт)))
      Эдмон
      Эдмон
      10 апреля в 16:49
      как перед ЛЧ слили))
      sihafazatron
      sihafazatron ответ particular (раскрыть)
      10 апреля в 16:49
      исправлюсь обязательно!)
      particular
      particular ответ sihafazatron (раскрыть)
      10 апреля в 16:48
      Отчего не заглядываешь к бродягам?!.. Жиганул бы словом по делам АПЛовским...
      allemz
      allemz ответ Тео Джонс (раскрыть)
      10 апреля в 16:47
        juvenale
        juvenale ответ allemz (раскрыть)
        10 апреля в 16:47
        с чего бы?вы уже чемпионы,можно и три игры подряд слить
        juvenale
        juvenale
        10 апреля в 16:46
        могут себе позволить
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