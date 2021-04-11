|
1 : 3
завершен
11 апреля 2021, 18:30
воскресенье
Стартовый состав
Цена (млн. €): 434 - 443
Очков за игру в нац. чемп.: 1.6 - 2
Средний возраст: 26.6 - 26.3
Средний рост: 181.5 - 184.8
Легионеров: 9 - 6
Схемы: 4-3-3 - 4-2-3-1
Серия побед: 0 - 2
|
Стадион Тоттенхэм Хотспур Стэдиум (Лондон)
|
Сон Хын-Мин
ассистент Моура Лукас
|1:0
|40’
|57’
|1:1
|Фред
|79’
|1:2
|
Кавани Эдинсон
ассистент Фернандеш Бруну
|90+6’
|1:3
|
Гринвуд Мэйсон
ассистент Погба Поль
|18’
|МакТоминэй Скотт
|41’
|Кавани Эдинсон
|48’
|Фред
|67’
|Шоу Люк
|70’
|Магуайр Харри
|Сиссоко Мусса
|90+2’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Сиссоко Мусса
|Ло Чельсо Джовани
|61’
|72’
|Гринвуд Мэйсон
|Рэшфорд Маркус
|Ламела Эрик
|Н'Домбеле Тангай
|78’
|Бэйл Гарет
|Моура Лукас
|82’
|90’
|Матич Неманья
|Фернандеш Бруну
|
|12
|Удары по воротам
|12
|
|
|3
|Удары в створ
|7
|
|
|11
|Фолы
|15
|
|
|7
|Угловые
|5
|
|
|3
|Офсайды
|1
|
|
|46%
|Владение мячом
|54%
|
|
|4
|Cэйвы
|2
|
|
|1
|Предупреждения
|5
|
Кейн на сегодня игрок уровня лиги Европы.
Кейн на сегодня игрок уровня лиги Европы.
МЮ ставлю лайк за победу без пенки.
МЮ ставлю лайк за победу без пенки.
С победой болельщиков МЮ!
С победой болельщиков МЮ!
Я поздно начал смотреть, судья все время так?
Я поздно начал смотреть, судья все время так?