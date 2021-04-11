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Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед
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Текстовая онлайн трансляция матча Тоттенхэм против Манчестер Юнайтед

Тоттенхэм Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон) 1:3 Логотип футбольный клуб Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм
1 : 3
завершен
11 апреля 2021, 18:30
воскресенье
Стартовый состав
Цена (млн. €): 434 - 443
Очков за игру в нац. чемп.: 1.6 - 2
Средний возраст: 26.6 - 26.3
Средний рост: 181.5 - 184.8
Легионеров: 9 - 6
Схемы: 4-3-3 - 4-2-3-1
Серия побед: 0 - 2
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Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-Лига 2020/2021, 31 тур
Стадион Тоттенхэм Хотспур Стэдиум (Лондон)
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.993.432.52
Фонбет Live! 100.00 9.50 1.07
Мелбет 2.87 3.88 2.35
BetBoom 2.97 3.52 2.43
 
40' (1:0) Сон Хын-Мин (7) (Моура Лукас (27))
 
61' Ло Чельсо Джовани (18) уходит с поля, Сиссоко Мусса (17) вышел на поле
 
78' Н'Домбеле Тангай (28) уходит с поля, Ламела Эрик (11) вышел на поле
 
82' Моура Лукас (27) уходит с поля, Бэйл Гарет (9) вышел на поле
 
90+2' Сиссоко Мусса (17)
 
18' МакТоминэй Скотт (39)
 
41' Кавани Эдинсон (7)
 
48' Фред (17)
 
57' (1:1) Фред (17)
 
67' Шоу Люк (23)
 
70' Магуайр Харри (5)
 
72' Рэшфорд Маркус (10) уходит с поля, Гринвуд Мэйсон (11) вышел на поле
 
79' (1:2) Кавани Эдинсон (7) (Фернандеш Бруну (18))
 
2
90' Фернандеш Бруну (18) уходит с поля, Матич Неманья (31) вышел на поле
90+6' (1:3) Гринвуд Мэйсон (11) (Погба Поль (6))
Голы
Сон Хын-Мин
ассистент Моура Лукас 		1:0 40’
57’ 1:1 Фред
79’ 1:2 Кавани Эдинсон
ассистент Фернандеш Бруну
90+6’ 1:3 Гринвуд Мэйсон
ассистент Погба Поль
Наказания
18’ МакТоминэй Скотт
41’ Кавани Эдинсон
48’ Фред
67’ Шоу Люк
70’ Магуайр Харри
Сиссоко Мусса 90+2’
Замены
Вышел Ушел Вышел Ушел
Сиссоко Мусса Ло Чельсо Джовани 61’
72’ Гринвуд Мэйсон Рэшфорд Маркус
Ламела Эрик Н'Домбеле Тангай 78’
Бэйл Гарет Моура Лукас 82’
90’ Матич Неманья Фернандеш Бруну
Статистика
 12 Удары по воротам 12
3 Удары в створ 7
11 Фолы 15
7 Угловые 5
3 Офсайды 1
46% Владение мячом 54%
4 Cэйвы 2
1 Предупреждения 5
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Все комментарии
galem72
galem72
12 апреля в 10:25
Очень нужная победа, тем более над бывшим пустым тренером. Клёво, что Гриня и Кавани закатили.
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
12 апреля в 07:02, ред.
Заслуженная победа. ТТХ был никакой, так и судья напортачил, отметив гол Кавани в первом тайме, хорошо что на результате не сказалось. Мактоминей по Сону сыграл нормально. Тогда спрашивается почему не смотрели момент когда до этого игроки Тоттенхэма точно также сыграли по Рэшфорду, если это нарушение, где пенальти. По игре Погба и Кавани были хороши, и вышедший на замену Гринвуд сделали результат. Оторвались от Лестера благодаря агенту Лингардиньо, и сократили отрыв от МС.
Усы Пескова
Усы Пескова ответ Сторонний наблюдатель_1 (комментарий удален) (раскрыть)
12 апреля в 00:25
Верно говоришь! )
Усы Пескова
Усы Пескова ответ Франц Кафка (раскрыть)
12 апреля в 00:23
Физрук обычный
Oliver S
Oliver S
12 апреля в 00:06
Сульшер обштопал Моуриньо, у меня всё
lobsterdam
lobsterdam
11 апреля в 23:27
во всех спортбарах почему-то народ уперся смотреть РПЛ- Локомотив-Спартак и нигде никто не смотрел ТТХ-МЮ (оказывается у нас еще есть любители нашего футбола) и лишь под крышей уютного и пустынного (потому что безалкогольного) бара нашелся мне приют, где удалось смотреть лишь до 65 минуты, потом пропала сеть навсегда и лишь спустя 2 часа удалось узнать результат. С победой!
DXTK
DXTK
11 апреля в 21:11
    Dima salev
    Dima salev
    11 апреля в 21:02
    Моуриньо не виноват в поражение. Кейн и другие футболисты ходят по полю пешком.
    Кейн на сегодня игрок уровня лиги Европы.
    Crooclin
    Crooclin
    11 апреля в 20:54
    Про Сульшера много что говорят, но одно его достижение неоспоримо: он вернул Манчестеру волевой дух бороться до конца и добывать победу во что бы то ни стало!
    ВиталикManUtdRus
    ВиталикManUtdRus
    11 апреля в 20:52
    Всех с победой ! Как вообще сыграли ? Не удалось матч посмотреть , к сожалению
    Zloi iron
    Zloi iron
    11 апреля в 20:45
    Похоже эпоха Особенного заканчивается,жаль!
    youtomee
    youtomee
    11 апреля в 20:43
    всё...курам уже мало что светит
    allemz
    allemz
    11 апреля в 20:42
    Жозе снова ни о чем.
    МЮ ставлю лайк за победу без пенки.
    Франц Кафка
    Франц Кафка
    11 апреля в 20:40
    Искренне жаль Моура. Легендарный тренер.
    доктоР7
    доктоР7
    11 апреля в 20:37
    А Сульшер то молодец, молодец...
    SpartakАдекват
    SpartakАдекват ответ Сторонний наблюдатель_1 (комментарий удален) (раскрыть)
    11 апреля в 20:34
    Спасибо!)
    Evilhuman
    Evilhuman
    11 апреля в 20:30
    Прекрасная, волевая победа МЮ, с чем всех и поздравляю
    Ice van Reed
    Ice van Reed
    11 апреля в 20:30, ред.
    С Победой всех Красный Дьяволов GGMU!!!
    Rizo1
    Rizo1
    11 апреля в 20:28, ред.
    Жорика на мыло(((((
    azkan
    azkan
    11 апреля в 20:28
    А что Мавр всех игроков МЮ поздравляет?! Что то интересное выкинул снова Жозе...
    SpartakАдекват
    SpartakАдекват
    11 апреля в 20:27
    Будет жаль, если Кавани покинет нас в грядущее трансферное окно.
    С победой болельщиков МЮ!
    Ice van Reed
    Ice van Reed
    11 апреля в 20:27
    Вендетта за первый круг совершена и у Ливерпуля и у МЮ теперь!!!
    Ice van Reed
    Ice van Reed
    11 апреля в 20:26
    Гринвууууд 3-1!!!!
    azkan
    azkan
    11 апреля в 20:25
    Гринвуд! Поставил точку. ТТХ вообще никакой. Даже вида не показали на попытку атаки.
    azkan
    azkan
    11 апреля в 20:17
    А где желтая за срыв атаки?! Рукаами же останавливал!
    Я поздно начал смотреть, судья все время так?
    Pervomaez
    Pervomaez
    11 апреля в 20:15
      azkan
      azkan ответ dimagas2 (раскрыть)
      11 апреля в 20:13
      Пусть ничья будет. И МЮ далеко не отпускать и ТТХ ближе не подпустить)
      azkan
      azkan
      11 апреля в 20:11
      Ща другой старик сравняет. Бейл вышел.
      azkan
      azkan
      11 апреля в 20:10
      Вот и камбеччина))) Кавани красиво!
      Ice van Reed
      Ice van Reed
      11 апреля в 20:10
      Эль МАТАДООООР!!!
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