В 26 Хендерсон Дин Голов пропущено: 1 Спасений: 2 Пасы: 23 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 97

З 29 Ван-Биссака Аарон Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Отборы: 4 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Перехваты: 5 Выносы: 3 Пасы: 44 Точность пасов: 37 Минут сыграно: 97

З 2 Линделеф Виктор Фолов совершено: 1 Выносы: 2 Пасы: 57 Точность пасов: 48 Минут сыграно: 97

З 5 Магуайр Харри Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Перехваты: 4 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 51 Точность пасов: 44 Минут сыграно: 97

З 23 Шоу Люк Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 3 Отборы: 2 Всего навесов: 5 Точные навесы: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 48 Точность пасов: 45 Минут сыграно: 97

П 39 МакТоминэй Скотт Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 5 Перехваты: 1 Выносы: 3 Желтые карточки: 1 Пасы: 52 Точность пасов: 44 Минут сыграно: 97

П 6 Погба Поль Ударов всего: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 2 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 4 Пасы: 43 Точность пасов: 38 Минут сыграно: 97

П 18 Фернандеш Бруну Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 7 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 52 Точность пасов: 38 Минут сыграно: 90

П 17 Фред Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 3 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 74 Точность пасов: 60 Минут сыграно: 97

Н 7 Кавани Эдинсон Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Офсайды: 1 Фолов совершено: 2 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 28 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 97

П 10 Рэшфорд Маркус Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 2 Пасы: 19 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 72

Запасные игроки

В 1 Де Хеа Давид

З 27 Теллес Алекс

З 38 Туанзебе Аксель

З 33 Уильямс Брендон

П 34 ван де Бек Донни

П 8 Мата Хуан Мануэль

П 31 Матич Неманья Пасы: 2 Точность пасов: 2 Минут сыграно: 7

Н 19 Амад Диалло