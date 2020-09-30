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ПАОК - Краснодар
Мидтьюлланд - Славия
Ред Булл Зальцбург - Маккаби

Текстовая онлайн трансляция матча ПАОК против Краснодар

ПАОК Логотип футбольный клуб ПАОК (Салоники) 1:2 Логотип футбольный клуб Краснодар Краснодар
ПАОК
Краснодар
1 : 2
завершен
30 сентября 2020, 22:00
среда
1 - 2
Первый матч
Смотреть трансляцию
Лига чемпионов 2020/2021, Квалификационный плей-офф
Стадион Тумба
Телетрансляция: «Матч ТВ»
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    Голы
    73’ 0:1(А) Михайлидис Йоаннис
    Эль-Каддури Омар
    ассистент Шваб Штефан     		1:1 77’
    78’ 1:2 Кабелла Реми
    ассистент Вильена Тонни
    Наказания
    Ингасон Сверрир 24’
    33’ Вильена Тонни
    35’ Кайо Пантелеао
    Пелкас Димитриос 37’
    Эль-Каддури Омар 90+1’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    58’ Смольников Игорь Уткин Даниил
    Ваге Мусса Креспо Хосе Анхель 59’
    Колак Антонио-Мирко Пелкас Димитриос 59’
    Швидерски Карол Варела Фернандо 76’
    83’ Камболов Руслан Газинский Юрий
    85’ Сулейманов Магомед-Шапи Кабелла Реми
    Статистика
    		 11 Удары по воротам 7
    		4 Удары в створ 2
    		8 Фолы 9
    		8 Угловые 2
    		1 Офсайды 4
    		51% Владение мячом 49%
    		2 Cэйвы 4
    		3 Предупреждения 2
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    Все комментарии
    arsena1
    arsena1 ответ Mikki (раскрыть)
    02 октября в 05:21
    Да. Спасибо огромное. Так видно.
    При не очень хорошем зрении и знании всех команд Европы, не всегда понятно, что скрывается под тремя буквами
    Mikki
    Mikki ответ arsena1 (раскрыть)
    02 октября в 04:57
    Доброй ночи! Данная функция только тестируется и видна лишь авторизованным пользователям, 99% посетителей сайта ее не видят.

    Добавили тайтл названий команд при наведении курсора на матч (см. скрин), так удобнее стало?

    Вообще, для нас это неожиданный фидбек, казалось, что и без подсказки команды понятны по связке сокращенного названия + лого. Значит не зря тестировали - вопросы глобальнее появились) Будем думать.
    Расул Манаев
    Расул Манаев
    01 октября в 14:01
    Краснодар с победой. Вы открыли новую главу в истории клуба!!!!!!!
    1viking17
    1viking17
    01 октября в 12:39
    Быки с победой, молодцы!!!
    feris1
    feris1
    01 октября в 12:22
    Быков с победой!
    Олег Борткевич
    Олег Борткевич
    01 октября в 11:51
    Наконец-то Мусаев угадал с заменами. Выход Смольникова и вовсе стал решающим.Рад за него. Поздравляю Краснодар и его болельщиков с победой и новым, интересным этапом в жизни команды.
    alex074
    alex074
    01 октября в 11:20, ред.
    Безусловно футболисты Краснодара молодцы, по сравнению с динамиками и ростовчанами. Но вопросы по игре и её организации остались. В групповом этапе , а тем более дальше, легче не будет. Там будут соперники на много выше уровнем...А как им достойно противостоять, Краснодар ещё не знает
    Палыч82
    Палыч82 ответ RamonCSKA (раскрыть)
    01 октября в 11:08
    Да нет, лет десять назад так было, а сейчас нас Базели, Лудогорцы, АЕКи отдирают. Про уровень вынесших нынче из ЛЕ Динамо и Ростов команд даже и говорить не хочется
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    01 октября в 10:05
    Вообще ни секунды не сомневался в победе Краснодара......
    Не знаю что там Бенфика наделала чтоб вылететь из квалификации....но вчера по первым минутам матча было ясно...у нас 3 команды в жеребьёвке ЛЧ....

    "Краснодар" и Краснодар - с исторической Победой !!!!!
    Удачи и процветания !!!!!!!
    Мessi 10
    Мessi 10
    01 октября в 10:04
    Краснодар-красавцы! Играли достойно, отсюда и результат.
    danc1ng
    danc1ng
    01 октября в 10:02
    Как по мне то Паок играл лучше что в этой игре что в первой! Краснодару откровенно повезло! 2 нелепых гола в первой игре и два нелепых и во второй! Я не понимаю почему игроки паока стоят на месте когда идёт дальный удар? А Напы Краснодара набегают и забивают! Что в первой что во второй игре по голу такому! Гол с пенальти и автогол, по факту ниодного толкового гола Краснодар так и не забил! Паок имел свои шансы для взятия ворот но Палку не везло или не хватало мастерства! Ну то проблемы паока! Краснодар с выходом! Но с такой игрой если ничего не улучшить то топ команды это не паок и будут забивать то Краснодару грозит крах в лч(тут конечно ещё жребий нужно ждать! Но все же! На данный момент такая игра не для группового этапа лч!
    вхсо 111
    вхсо 111
    01 октября в 09:52
    Отлично!!! Поздравляю Краснодар, желаю удачи в играх ЛЧ!
    Ravshan878
    Ravshan878
    01 октября в 09:18
    Кто нас не оценивают молча накажем. Болельщики Российского футбола с ПОБЕДОЙ.
    Особый Respect to Галицкий.
    Браво 👏👏.КРАСНОДАР.
    stavr74
    stavr74
    01 октября в 09:04
    КРАСАВЦЫ
    рже
    рже
    01 октября в 08:43
    С Победой Краснодар!,но слабенько,дальше с такой игрой будет позор,надо Напа срочно.
    cska59
    cska59
    01 октября в 08:34
    С победой,быки.Интересное кино получается-в ЛЧ у нас три клуба,в ЛЕ-ОДИН.
    Керосинщик против Князя
    Керосинщик против Князя ответ Хуторянин 84 (комментарий удален) (раскрыть)
    01 октября в 08:30
      Caniggia
      Caniggia
      01 октября в 08:29
      Смольников, конечно, как защитник может и не плох, но как распасовщик - это эпическое бревно! Своим очередным нелепым пасом, он ошарашил греческого защитника так, что тот от такого подарка аж пяткой в свои ворота отгрузил.
      Керосинщик против Князя
      Керосинщик против Князя ответ Хуторянин 84 (комментарий удален) (раскрыть)
      01 октября в 08:23
        Petergoff
        Petergoff
        01 октября в 08:19
        С великолепной победой в гостях, и выходом в следующую стадию. Молодцы быки.
        nikoladolgov
        nikoladolgov
        01 октября в 08:11
        А где Динамо и Спартак будут играть ?
        A.S.A
        A.S.A
        01 октября в 07:35
        Всех болельщиков Краснодара от души поздравляю с этим историческим моментом в истории вашего клуба!!!! Браво!!! Очень рад этому событию! Отдельно рад за Галицкого!!! Мужик вкладывает в команду свои деньги при чем не малые,всё для клуба и вот судьба отблагодарила выходом в долгожданный группавой этап ЛЧ!!
        Удачи Быкам в ЛЧ и обсалютно не важно с кем будете играть в группе, играйте получайте удовольствие,опыт,закалку!
        Всех еще раз с победой!!!
        Ruslan7797
        Ruslan7797
        01 октября в 07:25
        Быки с победой!!! Молодцы,показали хорошую игру на выезде,так держаться! Удачи вам в группе ЛЧ . Галицкому поклон,молодец
        kip-elev
        kip-elev ответ Санчо Панса (раскрыть)
        01 октября в 07:12
        Помог не автогол, а выход на поле Смольникова, который этот автогол нарисовал. В общем всё сложилось. Игра Краснодара от обороны штука валидольная, но сработала)) Главное результат, остальное демагогия! Всех с победой! Краснодарушка, с выходом в ЛЧ элитный турнир планеты!!!!
        Хуторянин 84
        Хуторянин 84 ответ RomM84 (раскрыть)
        01 октября в 07:11
        Завидуют - злодеи... Всё! КРАСНОДАР с победой!
        Хуторянин 84
        Хуторянин 84 ответ Ген Геныч (раскрыть)
        01 октября в 07:04
          RamonCSKA
          RamonCSKA ответ Палыч82 (раскрыть)
          01 октября в 06:45
          ну шанс выииграть у той же Баварии или Ливера близки к 0
          а те кто во второй корзине шансы есть
          а против 3 и 4 вообще шансы хорошие
          Котэ в тельняжке
          Котэ в тельняжке ответ Шишанутый (раскрыть)
          01 октября в 06:26
          Я имела ввиду 2 года подряд;)
          Locomotive Breath
          Locomotive Breath
          01 октября в 06:25
          Краснодару 👏👏👏👏👏👏👏👏👏
          Котэ в тельняжке
          Котэ в тельняжке ответ Faustello (раскрыть)
          01 октября в 06:25
          Дааа... Теперь пора и денежку получить!:)
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