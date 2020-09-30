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1 : 2
завершен
30 сентября 2020, 22:00
среда
1 - 2
Первый матч
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Стадион Тумба
Телетрансляция: «Матч ТВ»
|73’
|0:1(А)
|Михайлидис Йоаннис
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Эль-Каддури Омар
ассистент Шваб Штефан
|1:1
|77’
|78’
|1:2
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Кабелла Реми
ассистент Вильена Тонни
|Ингасон Сверрир
|24’
|33’
|Вильена Тонни
|35’
|Кайо Пантелеао
|Пелкас Димитриос
|37’
|Эль-Каддури Омар
|90+1’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|58’
|Смольников Игорь
|Уткин Даниил
|Ваге Мусса
|Креспо Хосе Анхель
|59’
|Колак Антонио-Мирко
|Пелкас Димитриос
|59’
|Швидерски Карол
|Варела Фернандо
|76’
|83’
|Камболов Руслан
|Газинский Юрий
|85’
|Сулейманов Магомед-Шапи
|Кабелла Реми
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|11
|Удары по воротам
|7
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|4
|Удары в створ
|2
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|8
|Фолы
|9
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|8
|Угловые
|2
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|1
|Офсайды
|4
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|51%
|Владение мячом
|49%
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|2
|Cэйвы
|4
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|3
|Предупреждения
|2
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