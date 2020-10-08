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3 : 0
завершен
08 октября 2020, 22:00
четверг
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Стадион Уэмбли
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Калверт-Льюин Доминик
ассистент Грилиш Джек
|1:0
|26’
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Коуди Конор
ассистент Триппьер Киран
|2:0
|53’
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Ингс Дэнни
ассистент Мингс Тайрон
|3:0
|63’
|42’
|Робертс Коннор
|57’
|Ампаду Итан
|62’
|Левитт Дилан
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|40’
|Уильямс Неко
|Мур Киффер
|46’
|Кабанго Бенджамин
|Родон Джо
|46’
|Левитт Дилан
|Джо Моррелл
|Мингс Тайрон
|Гомес Джо
|58’
|Джеймс Рис
|Триппьер Киран
|58’
|Маунт Мэйсон
|Калверт-Льюин Доминик
|58’
|62’
|Уилл Волкс
|Ампаду Итан
|73’
|Смит Мэттью
|Уильямс Джонатан
|73’
|Гантер Крис
|Робертс Коннор
|Уорд-Праус Джеймс
|Уинкс Харри
|76’
|Барнс Харви
|Грилиш Джек
|76’
|Мэйтленд-Найлз Эйнсли
|Сака Бакайо
|76’
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|0
|Предупреждения
|3
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