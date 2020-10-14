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Шотландия - Чехия
Словакия - Израиль
Турция - Сербия
Эстония - Армения
Северная Македония - Грузия

Текстовая онлайн трансляция матча Англия против Дания

Англия Логотип футбольный клуб Англия 0:1 Логотип футбольный клуб Дания Дания
Англия
Дания
0 : 1
завершен
14 октября 2020, 21:45
среда
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Лига Наций 2020/2021, 4 тур
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    Голы
    35’ 0:1(П) Эриксен Кристиан
    Наказания
    Магуайр Харри 5’
    Магуайр Харри 32’
    38’ Кристенсен Андреас
    45+1’ Хейбьерг Пьер-Эмиль
    Хендерсон Джордан 85’
    Филлипс Кельвин 87’
    Джеймс Рис 90+4’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Мингс Тайрон Мэйтленд-Найлз Эйнсли 36’
    37’ Систо Пионе Дольберг Каспер
    46’ Мехле Йоаким Сков Роберт
    46’ Йоргенсен Занка Матиас Кристенсен Андреас
    Калверт-Льюин Доминик Рэшфорд Маркус 72’
    Санчо Джейдон Маунт Мэйсон 73’
    73’ Вестергор Янник Брейтуэйт Мартин
    Хендерсон Джордан Райс Деклан 76’
    88’ Йенсен Матиас Хейбьерг Пьер-Эмиль
    Статистика
    		 13 Удары по воротам 9
    		4 Удары в створ 3
    		11 Фолы 7
    		4 Угловые 4
    		1 Офсайды 0
    		42% Владение мячом 58%
    		3 Cэйвы 4
    		4 Предупреждения 2
    		2 Удаления 0
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    Все комментарии
    Rheinfall
    Rheinfall
    15 октября в 12:23
    Данию с победой , а Эриксен хорош , в 3х играх к ряду забивает.
    Маgоmеd Аydаmirоv
    Маgоmеd Аydаmirоv
    15 октября в 11:52
    Молодцы датчане, перекатали ангичан..💪🏼
    Неугасающий Стрыйко
    Неугасающий Стрыйко
    15 октября в 11:20
      fanliverpoolfan22
      fanliverpoolfan22 ответ Великий-Князь Всея-Руси (комментарий удален) (раскрыть)
      15 октября в 11:18
        galem72
        galem72
        15 октября в 10:14
        магвай снова "прокачал". ))
        Hoyar
        Hoyar
        15 октября в 09:31
        Без игроков Ливерпуля трудно выигрывать.)
        112910415
        112910415
        15 октября в 07:16
        вот тебе и датчане !
        cska vperiod
        cska vperiod
        15 октября в 06:24
        Я рад такому событию.
        Санчо Панса
        Санчо Панса
        15 октября в 05:06
        Англичане играли далеко не первым составом стоит признать! К тому же до пропущенного мяча они остались в меньшинстве. Спасибо Магуайру! Датчан с неожиданной выездной победой)
        dzvinka
        dzvinka ответ fanliverpoolfan22 (раскрыть)
        15 октября в 00:22
        раньше сливали из-за петушиных аллей всяких, теперь изза розовых гарей албанских)))
        dzvinka
        dzvinka ответ Jeck Denielse (раскрыть)
        15 октября в 00:20
        да ну че ты, с финами за ничейку дзюбинье должен пободаться!!1)))
        Steven Gerrard 008
        Steven Gerrard 008
        15 октября в 00:12
        Англичане проиграли из за самого дорогого на планете полена
        Jeck Denielse
        Jeck Denielse
        15 октября в 00:06, ред.
        Что то я стал сомневаться...на счёт выхода из группы на Евро....)))
        Бельгия
        Дания
        Россия
        Финляндия
        NGYRZ
        NGYRZ
        15 октября в 00:01
        Класс, молодцы Датчане!
        95-shishani-95
        95-shishani-95
        14 октября в 23:52
        Отлично, очень рад, что вынесли этих....
        Sebastian Eniston
        Sebastian Eniston
        14 октября в 23:46
        Да это Лига Наций видимо 3 не кому ни нужна)
        773sergeytank
        773sergeytank ответ Великий-Князь Всея-Руси (комментарий удален) (раскрыть)
        14 октября в 23:45
        Даже интерасик им забивает.
        fanliverpoolfan22
        fanliverpoolfan22
        14 октября в 23:43
        Из за манка проиграла сборная
        95-shishani-95
        95-shishani-95
        14 октября в 22:53
        Давай, Дания, держись до конца!!!
        дяденька Онуфрий
        дяденька Онуфрий
        14 октября в 22:23
          ermak6848
          ermak6848
          14 октября в 18:59
          дома стены помогают
          VeniaminS
          VeniaminS
          14 октября в 18:45
          Англия
          David Young
          David Young
          14 октября в 12:13
          Англия или ничья.
          Gahi
          Gahi
          14 октября в 01:21
          Англия = П.1.
          95-shishani-95
          95-shishani-95
          13 октября в 00:12
          Победа хозяев.
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