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0 : 1
завершен
14 октября 2020, 21:45
среда
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Стадион Уэмбли
|35’
|0:1(П)
|Эриксен Кристиан
|Магуайр Харри
|5’
|Магуайр Харри
|32’
|38’
|Кристенсен Андреас
|45+1’
|Хейбьерг Пьер-Эмиль
|Хендерсон Джордан
|85’
|Филлипс Кельвин
|87’
|Джеймс Рис
|90+4’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Мингс Тайрон
|Мэйтленд-Найлз Эйнсли
|36’
|37’
|Систо Пионе
|Дольберг Каспер
|46’
|Мехле Йоаким
|Сков Роберт
|46’
|Йоргенсен Занка Матиас
|Кристенсен Андреас
|Калверт-Льюин Доминик
|Рэшфорд Маркус
|72’
|Санчо Джейдон
|Маунт Мэйсон
|73’
|73’
|Вестергор Янник
|Брейтуэйт Мартин
|Хендерсон Джордан
|Райс Деклан
|76’
|88’
|Йенсен Матиас
|Хейбьерг Пьер-Эмиль
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|13
|Удары по воротам
|9
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|4
|Удары в створ
|3
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|11
|Фолы
|7
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|4
|Угловые
|4
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|1
|Офсайды
|0
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|42%
|Владение мячом
|58%
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|3
|Cэйвы
|4
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|4
|Предупреждения
|2
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|2
|Удаления
|0
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Бельгия
Дания
Россия
Финляндия
Бельгия
Дания
Россия
Финляндия