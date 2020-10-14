В 1 Пикфорд Джордан Голов пропущено: 1 Спасений: 3 Пасы: 25 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 81

П 2 Джеймс Рис Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Фолов совершено: 3 Отборы: 1 Всего навесов: 4 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 48 Точность пасов: 45 Минут сыграно: 81

З 5 Коуди Конор Перехваты: 2 Выносы: 4 Пасы: 42 Точность пасов: 38 Минут сыграно: 81

З 6 Магуайр Харри Фолов совершено: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 2 Красные карточки: 1 Пасы: 24 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 31

З 4 Уокер Кайл Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Выносы: 3 Фол, который привел к пенальти: 1 Пасы: 56 Точность пасов: 54 Минут сыграно: 81

П 10 Маунт Мэйсон Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 3 Пасы: 18 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 73

П 3 Мэйтленд-Найлз Эйнсли Пасы: 13 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 36

П 7 Райс Деклан Фолов совершено: 3 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Пасы: 38 Точность пасов: 35 Минут сыграно: 76

П 8 Филлипс Кельвин Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Блоки: 1 Всего навесов: 6 Точные навесы: 2 Пасы: 37 Точность пасов: 31 Минут сыграно: 81

Н 9 Кейн Харри Ударов всего: 2 Фолов заработано: 5 Выносы: 2 Пасы: 17 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 81

П 11 Рэшфорд Маркус Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Пасы: 33 Точность пасов: 23 Минут сыграно: 72

Запасные игроки

В 13 Поуп Ник

В 22 Хендерсон Дин

З 16 Александер-Арнольд Трент

З 17 Гомес Джо

З 12 Мингс Тайрон Фолов совершено: 1 Выносы: 2 Пасы: 21 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 45

П 19 Грилиш Джек

П 15 Сака Бакайо

П 21 Санчо Джейдон Пасы: 1 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 8

П 18 Уорд-Праус Джеймс

П 14 Хендерсон Джордан Пасы: 2 Точность пасов: 2 Минут сыграно: 5

Н 20 Ингс Дэнни