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1 : 2
завершен
14 октября 2020, 21:45
среда
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Стадион Лаугардалсвеллур
|9’
|0:1
|Лукаку Ромелу
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Севарссон Биркир
ассистент Сигурйонссон Рунар Мар
|1:1
|17’
|38’
|1:2(П)
|Лукаку Ромелу
|85’
|Витсель Аксель
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|61’
|Ванакен Ханс
|Троссард Леандро
|68’
|Кастань Тимоти
|Доку Жереми
|Кьяртанссон Видар
|Бодварссон Йон
|69’
|Торстейнссон Йон Дагур
|Сигурйонссон Рунар Мар
|69’
|Сигторссон Колбейнн
|Гудмундссон Альберт
|82’
|Херманссон Хьортур
|Пальссон Гудлаугур Виктор
|82’
|Траустасон Арнор
|Магнуссон Хордур
|86’
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|4
|Удары по воротам
|8
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|2
|Удары в створ
|2
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|11
|Фолы
|5
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|4
|Угловые
|7
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|2
|Офсайды
|1
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|31%
|Владение мячом
|69%
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|0
|Cэйвы
|1
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|0
|Предупреждения
|1
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