|Олимпиакос
|1:0
|Марсель
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1 : 0
завершен
вчера, 22:00
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Стадион Георгиос Караискакис (Пирей)
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Кока
ассистент Вальбуэна Матье
|1:0
|90+1’
|Кока
|90+5’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|76’
|Радоньич Неманья
|Пайет Димитри
|77’
|Кюйсанс Микаэль
|Сансон Морган
|77’
|Энрике Луис
|Бенедетто Дарио
|Фортунис Константинос
|Ранджелович Лазар
|78’
|82’
|Жермен Валер
|Товен Флориан
|Кока
|Масурас Гиоргос
|84’
|85’
|Стротман Кевин
|Гуйе Папе
|Винагре Рубен
|Эль-Араби Юссеф
|90+3’
|Папе Абу Сиссе
|Вальбуэна Матье
|90+3’
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|11
|Удары по воротам
|10
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|3
|Удары в створ
|2
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|13
|Фолы
|14
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|2
|Угловые
|3
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|7
|Офсайды
|1
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|50%
|Владение мячом
|50%
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|2
|Cэйвы
|2
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|1
|Предупреждения
|0
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Оооочень рад их поражению!!!
Оооочень рад их поражению!!!