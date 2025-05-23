Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКонтрактыКипр. Первый дивизион 2024/2025

Кипрский «Арис» объявил о продлении контракта с кошкой

вчера, 14:39

«Арис» из Лимассола продлил контракт с кошкой. Клубная пресс-служба сообщает:

С Рокси тоже продлились.

Она пришла к нам офис в 2022 году – в год открытия. С тех пор она провела 5 271 час на диване, съела 823 пакетика вискас и 598 раз снялась на камеру админа (хотя он пришёл позже).

Количество «мяу» мы считать не стали. Как и срок нового контракта – нашу любовь к ней не измерить годами.

Подписывайся в ВК
Все новости
Официально«Реал» объявил об уходе Анчелотти с поста главного тренера
Вчера, 12:46
Контракт Талалаева с «Балтикой» продлён на два года
Вчера, 11:49
Официально«Кальяри» продлил контракт с основным игроком
Вчера, 09:04
Троссард продлит контракт с «Арсеналом», несмотря на интерес саудитов
Вчера, 00:32
Артета надеется, что Партей продлит контракт с «Арсеналом»
22 мая
Рафинья — о контракте с «Барсой»: «Мечтаю остаться здесь до конца карьеры»
22 мая
Сортировать
Все комментарии
drq25s7kqsdg
drq25s7kqsdg ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
вчера в 16:33
Да в общем оба этих лентяя остаются в Арисе и дальше
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 15:35, ред.
теперь неудачливые соперники запустят строй очень храбрых мышей пройти мимо кошки Ариса!
memphis
memphis
вчера в 15:29
Мило
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 14:51, ред.
Александр пришёл в Арис в 2022 году и Рокси пришла в 2022 году.
Не знаю сколько там за это время он съел пакетиков вискас или ещё чего, но похоже тандем кошки и Кокошки понраву боссам Ариса.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 14:45
С кошкой или Кокошкой?
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 