Кипрский «Арис» объявил о продлении контракта с кошкой

«Арис» из Лимассола продлил контракт с кошкой. Клубная пресс-служба сообщает:

С Рокси тоже продлились.

Она пришла к нам офис в 2022 году – в год открытия. С тех пор она провела 5 271 час на диване, съела 823 пакетика вискас и 598 раз снялась на камеру админа (хотя он пришёл позже).

Количество «мяу» мы считать не стали. Как и срок нового контракта – нашу любовь к ней не измерить годами.