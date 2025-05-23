Контракт Талалаева с «Балтикой» продлён на два года

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов в интервью источнику рассказал о продлении контракта с главным тренером Андреем Талалаевым после выхода в Российскую Премьер-Лигу.
Специалист возглавил команду в сентябре, под его руководством она за тур до конца сезона в Первой лиге стала победителем турнира.
После выхода в Премьер‑лигу контракты главного тренера и его помощников автоматически пролонгировались на два года — до конца сезона‑2026/27.
абсолютно заслуга АВТ. что Балтика так сильно выступила в этом сезоне
радуя болельщиков своей игрой.
и вот они снова в РПЛ. мои поздравления!
абсолютно заслуга АВТ. что Балтика так сильно выступила в этом сезоне
радуя болельщиков своей игрой.
и вот они снова в РПЛ. мои поздравления!