Контракт Талалаева с «Балтикой» продлён на два года

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вчера, 11:49

Генеральный директор «Балтики» в интервью источнику рассказал о продлении контракта с главным тренером после выхода в Российскую Премьер-Лигу.

Специалист возглавил команду в сентябре, под его руководством она за тур до конца сезона в Первой лиге стала победителем турнира.