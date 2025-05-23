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Контракт Талалаева с «Балтикой» продлён на два года

вчера, 11:49

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов в интервью источнику рассказал о продлении контракта с главным тренером Андреем Талалаевым после выхода в Российскую Премьер-Лигу.

Специалист возглавил команду в сентябре, под его руководством она за тур до конца сезона в Первой лиге стала победителем турнира.

После выхода в Премьер‑лигу контракты главного тренера и его помощников автоматически пролонгировались на два года — до конца сезона‑2026/27.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 14:16
Талалаев один из лучших российских тренеров.
абсолютно заслуга АВТ. что Балтика так сильно выступила в этом сезоне
радуя болельщиков своей игрой.
и вот они снова в РПЛ. мои поздравления!
Capral
Capral
вчера в 13:12
Талалаеву- Респектище!!!!!!! Отличную команду слепил, тренерскую!!!!!!! Удачи ему и команде в РПЛ!!!!!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:10
Это разные по уровню турниры. Может и не потянуть...
sv_1969
sv_1969 ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 12:08
Состав надо укреплять конечно!
Сп62
Сп62
вчера в 11:52, ред.
После успеха в ФНЛ сам бог велел продолжить работу в РПЛ.
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:52
Ну, Андрюха, не подведи в "Вышке"!!!
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