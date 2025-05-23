«Черноморец» занимается решением вопроса с домашней ареной

Генеральный директор «Черноморца» Максим Пономарёв рассказал, что клуб занимается решением вопроса с домашней ареной.

Поверьте мне, как только наступит момент, когда я смогу что‑то сказать конкретное, что решение принято и достигнуты все договорённости, мы, несомненно, об этом скажем. Я не пытаюсь что‑то утаивать, работа ведётся. Она идёт в плотном контакте с собственниками стадиона, на который мы претендуем. Также параллельно с РПЛ и РФС относительно стадиона «Центральный» в Новороссийске. Начаты работы над освещением, заключён контракт на проектирование и монтаж систем контроля управления доступом, которые касаются Fan ID.