Тикнизян не полетит с «Локомотивом» на заключительный матч сезона РПЛ

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вчера, 14:50

Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» , прокомментировал источнику информацию о том, что футболист не примет участия в матче 30-го тура РПЛ с «Акроном».

Да. Это решение игрока.