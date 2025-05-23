Тикнизян не полетит с «Локомотивом» на заключительный матч сезона РПЛ

Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Наира Тикнизяна, прокомментировал источнику информацию о том, что футболист не примет участия в матче 30-го тура РПЛ с «Акроном».
Да. Это решение игрока.
После игры 29-го тура с ЦСКА (2:2) 26-летний хавбек дал комментарий журналистам в микст-зоне, где сообщил, что недоволен своим положением в команде.
А эта личинка футболиста что о себе возомнила?
Деньги совесть растворяют.
А эта личинка футболиста что о себе возомнила?
Деньги совесть растворяют.
Ему в Краснодар к Сперцяну нужно.
Да и кубанцы сами не прочь его приобрести.
Ему в Краснодар к Сперцяну нужно.
Да и кубанцы сами не прочь его приобрести.
Не понял.
Это что, теперь каждый "профессиАНАЛ" может сказать ТАК?
Ничего себе дисциплина в команде...((
Не понял.
Это что, теперь каждый "профессиАНАЛ" может сказать ТАК?
Ничего себе дисциплина в команде...((
Не будет обиженных и недовольных на скамейке.
Пусть дома с Яной сидит, друг друга поддерживают
Не будет обиженных и недовольных на скамейке.
Пусть дома с Яной сидит, друг друга поддерживают
И что самое главное, с этим не поспоришь!
И что самое главное, с этим не поспоришь!
Вот сейчас и проверим, что нам в последнии пару лет впаривали, правду или агент на Локо давил, ради денег.
Всё просто.
Вот сейчас и проверим, что нам в последнии пару лет впаривали, правду или агент на Локо давил, ради денег.
Всё просто.