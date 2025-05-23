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Тикнизян не полетит с «Локомотивом» на заключительный матч сезона РПЛ

вчера, 14:50
АкронЛоготип футбольный клуб Акрон (Тольятти)-:-Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)Локомотив16:30 Не начался

Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Наира Тикнизяна, прокомментировал источнику информацию о том, что футболист не примет участия в матче 30-го тура РПЛ с «Акроном».

Да. Это решение игрока.

После игры 29-го тура с ЦСКА (2:2) 26-летний хавбек дал комментарий журналистам в микст-зоне, где сообщил, что недоволен своим положением в команде.

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Все комментарии
Николай 1
Николай 1
сегодня в 02:20
Людям достойным "золотой мяч" не дают, но они не ведут себя как быдло.
А эта личинка футболиста что о себе возомнила?
Деньги совесть растворяют.
derrik2000
derrik2000 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 17:24
Если Спартак его возьмёт - это будет, по моему мнению, неудачное решение.
Ему в Краснодар к Сперцяну нужно.
Да и кубанцы сами не прочь его приобрести.
lotsman
lotsman
вчера в 17:14
Он ждёт предложение из Спартака.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 16:39
Строптивый игрок и проблемный видимо...надо хорошо подумать тем , кто его хочет приобрести в дальнейшем...
shlomo2
shlomo2
вчера в 15:56
Наказать его надобно за такое отношение... вроде как зарплату получает и контракт есть.
derrik2000
derrik2000
вчера в 15:52
"Это решение игрока".

Не понял.
Это что, теперь каждый "профессиАНАЛ" может сказать ТАК?
Ничего себе дисциплина в команде...((
dеigandre
dеigandre
вчера в 15:32
И правильно.
Не будет обиженных и недовольных на скамейке.
Пусть дома с Яной сидит, друг друга поддерживают
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ агент_Смит. (раскрыть)
вчера в 15:03
    Звезда по имени Солнце
    Звезда по имени Солнце
    вчера в 14:55
    Так у него предложении куча и все из топ чемпионатов и топ клубов.
    Вот сейчас и проверим, что нам в последнии пару лет впаривали, правду или агент на Локо давил, ради денег.
    Всё просто.
    sv_1969
    sv_1969
    вчера в 14:52
    Если игрок пошёл на конфликт, то не умное решение.
    Гость
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