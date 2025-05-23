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Фати может стать одноклубником Головина

вчера, 09:53

«Монако» заинтересовано в услугах нападающего «Барселоны» Ансу Фати. «Монегаски» планируют усилить свою линию атаки за счёт приобретения игрока каталонцев и уже предприняли для этого первые шаги.

Ранее спортивный директор «Барселоны» Деку сообщил, что если Фати не доволен своим положением в команде и хочет её покинуть, то ему готовы пойти на встречу.

Напомним, контракт 22-летнего левого вингера с «сине-гранатовыми» действует до июня 2027 года. В текущем сезоне на счету Фати 11 матчей во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает испанца гвинейского происхождения в 5 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что летом «Барселона» может продать восемь игроков.

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sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:46
Его цена 5 лямов??? Тогда уж точно найдутся покупатели, ведь ему еще можно реанимировать карьеру!)
sv_1969
sv_1969
вчера в 10:04
Может там у него получится и будет больше играть
Гость
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