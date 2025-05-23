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УЕФА назвал команду сезона 2024/25 в Лиге Европы

вчера, 08:56

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выбрал символическую сборную сезона 2024/25 в Лиге Европы.

Вратарь: Гильельмо Викарио («Тоттенхэм»);

Защитники: Робин Кох («Айнтрахт»), Кристиан Ромеро, Педро Порро (оба — «Тоттенхэм»), Фредрик Бьоркан («Будё-Глимт»);

Полузащитники: Патрик Берг («Будё-Глимт»), Бруну Фернандеш, Каземиро (оба — «Манчестер Юнайтед»);

Нападающие: Райан Шерки («Лион»), Доминик Соланке («Тоттенхэм»), Николас Уильямс («Атлетик»).

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Все комментарии
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 20:46
Так почнму же мю второй в турнире? Команду турнира соберают обычно из игроков не ток победителя, но и других ярких клубов. Например, выигравший первую лч милан анчилотти не набрал НИ ОДНОГО игрока для приза лучему игроку турнира а каждой линии!
lazzioll
lazzioll ответ 66dtuaecj33c (раскрыть)
вчера в 16:37
пробовали уже они уходить, потом через пару сезонов возвращаются. играют там в основном коренные будемцы или как их назвать. то есть жители заполярья, туговто им играть в других лигах. а у себя на пластмассовом поле рвут всех зато, тут всему остальному миру неудобно)) уходили и в английский чемп и во французский из нынешнего состава игроки и приехали через год-два назад
Jean_Valjean
Jean_Valjean ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 11:04
А Ромеро чем плох? Основной защитник сборной Аргентины.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 10:53
Турнир (ЛЕ) потерял в своей весомости.
Лучшие игроки турнира ( за исключением Бруну) - просто ........., мягко говоря.
66dtuaecj33c
66dtuaecj33c
вчера в 09:48
Будё-Глимт должны растащить другие клубы.
drug01
drug01
вчера в 09:34
Для нас это как то далеко и не очень интересно...
Incredulous
Incredulous
вчера в 09:31, ред.
Да уж, печально. Лет десять назад в той же ЛЕ команды такого уровня, скорее всего даже с группы не вышли бы. А сегодня это лучшие игроки и команды.

Вот к примеру, команда Будё-Глимт, неизвестная большинству болельщиков до этого сезона, ворвалась во второй по значимости европейский турнир, и довольно далеко продвинулась в нём. С одной стороны можно на это посмотреть как прогресс небольшого клуба, прорыв на более высокий уровень. Но по сути это не уровень норвежской команды вырос, а уровень ЛЕ настолько опустился, что подобные команды-малыши начали проползать так высоко. Я уже не говорю о финале, в котором играют две команды, не смотря на свои громкие имена, уровня практически Чемпионшипа.

Очень деградировал уровень футбола за последние годы. Огромные вливания денег, плюс идиотские "реформы" от УЕФА просто убивают футбол. И с каждым годом становится всё хуже, и хуже.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 09:00
Ни один игрок Юнайтед не заслужил место в команде года Лиги Европы
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 08:58
Вполне себе достойная команда...
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