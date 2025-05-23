УЕФА назвал команду сезона 2024/25 в Лиге Европы

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выбрал символическую сборную сезона 2024/25 в Лиге Европы.
Вратарь: Гильельмо Викарио («Тоттенхэм»);
Защитники: Робин Кох («Айнтрахт»), Кристиан Ромеро, Педро Порро (оба — «Тоттенхэм»), Фредрик Бьоркан («Будё-Глимт»);
Полузащитники: Патрик Берг («Будё-Глимт»), Бруну Фернандеш, Каземиро (оба — «Манчестер Юнайтед»);
Нападающие: Райан Шерки («Лион»), Доминик Соланке («Тоттенхэм»), Николас Уильямс («Атлетик»).
Вот к примеру, команда Будё-Глимт, неизвестная большинству болельщиков до этого сезона, ворвалась во второй по значимости европейский турнир, и довольно далеко продвинулась в нём. С одной стороны можно на это посмотреть как прогресс небольшого клуба, прорыв на более высокий уровень. Но по сути это не уровень норвежской команды вырос, а уровень ЛЕ настолько опустился, что подобные команды-малыши начали проползать так высоко. Я уже не говорю о финале, в котором играют две команды, не смотря на свои громкие имена, уровня практически Чемпионшипа.
Очень деградировал уровень футбола за последние годы. Огромные вливания денег, плюс идиотские "реформы" от УЕФА просто убивают футбол. И с каждым годом становится всё хуже, и хуже.
Вот к примеру, команда Будё-Глимт, неизвестная большинству болельщиков до этого сезона, ворвалась во второй по значимости европейский турнир, и довольно далеко продвинулась в нём. С одной стороны можно на это посмотреть как прогресс небольшого клуба, прорыв на более высокий уровень. Но по сути это не уровень норвежской команды вырос, а уровень ЛЕ настолько опустился, что подобные команды-малыши начали проползать так высоко. Я уже не говорю о финале, в котором играют две команды, не смотря на свои громкие имена, уровня практически Чемпионшипа.
Очень деградировал уровень футбола за последние годы. Огромные вливания денег, плюс идиотские "реформы" от УЕФА просто убивают футбол. И с каждым годом становится всё хуже, и хуже.