Клуб из Судана стал чемпионом Мавритании

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вчера, 09:30

«Аль-Хилал» из Судана стал победителем чемпионата Мавритании.

Дело в том, что клуб из Омдурмана, являющийся сильнейшим и самым титулованным на родине, переехал в Мавританию вместе с «Аль-Меррейхом» из-за гражданской войны в Судане, начавшейся в 2023 году.

Чемпионат был расширен до 16 команд. Гостей приняли с условием, что победителем лиги будет считаться местный клуб. В итоге "«Аль-Хилал» досрочно выиграл турнир. Теперь ему нужно решить, возвращаться ли домой, где скоро пройдёт финальный этап чемпионата, по итогам которого определятся участники африканской Лиги чемпионов и Кубка конфедераций.

Ситуация в Омдурмане стала немного лучше, так что есть шанс возвращения на родину. Но, вероятно, клуб потеряет кого-то из иностранцев.