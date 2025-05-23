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«Крылья Советов» получили лицензию на участие в РПЛ в следующем сезоне

вчера, 13:38

«Крылья Советов» получили лицензию РФС для участия в Российской Премьер-Лиге в сезоне 2025/26.

Председатель совета директоров самарского клуба Дмитрий Яковлев прокомментировал:

Учитывая текущую ситуацию, процесс был длительным, но мы находились в конструктивном диалоге с РФС и смогли в требуемые сроки сформировать необходимый пакет документов.

На сегодняшний день финансовое положение клуба стабильно, что позволило получить лицензию на следующий сезон. Во многом это стало возможным благодаря гарантиям со стороны региона и вовлечённости губернатора в решение существующих проблем.

При этом мы понимаем, что бюджет клуба, а также наши планы по погашению задолженности перед «РТ-Капитал» подразумевают необходимость максимально эффективно распределять ресурсы клуба в течение сезона.

Перед клубом по-прежнему будут ставиться задачи по достижению спортивного результата, выполнению финансовых показателей, а также по развитию спортивной вертикали. Задачи амбициозные, но при этом достижимые.

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Варвар7
Варвар7
вчера в 14:09
Поздравляю клуб с этим значимым событием.
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