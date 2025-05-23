Клуб из Саудовской Аравии ведёт переговоры с Осимхеном

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вчера, 09:37

Нападающий «Галатасарая» и сборной Нигерии вряд ли вернётся в «Наполи». На данный момент игрок находится в поиске места продолжения карьеры. Сообщается, что Осимхена очень хочет подписать «Аль-Хиляль». Клуб из Эр-Рияда уже ведёт переговоры с нигерийцем. За развитием ситуации наблюдает «Манчестер Юнайтед».

Напомним, контракт Осимхена с «Наполи» действует до июня 2026 года. В текущем сезоне, выступая на правах аренды за «Галатасарай», 26-летний форвард сыграл 40 матчей во всех турнирах, в которых забил 36 мячей и отдал 8 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает нигерийца в 70 миллионов евро.

Ранее стало известно, почему Осимхен не примет участия в матче против сборной России.