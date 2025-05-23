Салах получил награду игроку сезона АПЛ по версии журналистов

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вчера, 10:57

Вчера нападающий «Ливерпуля» и сборной Египта получил награду лучшему игроку сезона в АПЛ по версии Ассоциации футбольных журналистов. Египтянин в третий раз победил в данной номинации. Таким образом, он стал рекордсменом по этому показателю ( столько же наград у Тьерри Анри).

Напомним, в текущем сезоне АПЛ Салах провёл 37 матчей, в которых забил 28 мячей и отдал 18 голевых передач.

Ранее сообщалось, что 32-летний правый вингер сыграл 400-ю игру за «Ливерпуль».