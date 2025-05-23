Салах получил награду игроку сезона АПЛ по версии журналистов

Вчера нападающий «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах получил награду лучшему игроку сезона в АПЛ по версии Ассоциации футбольных журналистов. Египтянин в третий раз победил в данной номинации. Таким образом, он стал рекордсменом по этому показателю ( столько же наград у Тьерри Анри).
Напомним, в текущем сезоне АПЛ Салах провёл 37 матчей, в которых забил 28 мячей и отдал 18 голевых передач.
Ранее сообщалось, что 32-летний правый вингер сыграл 400-ю игру за «Ливерпуль».
Мо вытащил этот чемпионский сезон!
ну а то, что в концовке спад так не стоит забывать , что ему 32 года он же не робот ..
Стабильность Мо за последние 7 (!) лет поражает , достойна уважения и Золотого мяча!
Мо вытащил этот чемпионский сезон!
ну а то, что в концовке спад так не стоит забывать , что ему 32 года он же не робот ..
Стабильность Мо за последние 7 (!) лет поражает , достойна уважения и Золотого мяча!