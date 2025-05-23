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Салах получил награду игроку сезона АПЛ по версии журналистов

вчера, 10:57

Вчера нападающий «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах получил награду лучшему игроку сезона в АПЛ по версии Ассоциации футбольных журналистов. Египтянин в третий раз победил в данной номинации. Таким образом, он стал рекордсменом по этому показателю ( столько же наград у Тьерри Анри).

Салах получил награду игроку сезона АПЛ по версии журналистов

Напомним, в текущем сезоне АПЛ Салах провёл 37 матчей, в которых забил 28 мячей и отдал 18 голевых передач.

Ранее сообщалось, что 32-летний правый вингер сыграл 400-ю игру за «Ливерпуль».

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Все комментарии
d86jwnjk9gd3
d86jwnjk9gd3
вчера в 12:33
Лучше, чкм ЗМ нынешний
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 11:52
Мо хорошо прибавил и в плане футбольного интеллекта - часто выдает классные передачи, хорошо держит мяч, чувствует ритм матча. но к сожалению очень часто партнеры по атаке "не понимают" его пасы-задумки и поэтому не успевают, не открываются....Мо не хватает былого взаимопонимания, которое было в тройке Мо-Мане- Фирмино
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 11:46
Заслуженно!
Мо вытащил этот чемпионский сезон!
ну а то, что в концовке спад так не стоит забывать , что ему 32 года он же не робот ..
Стабильность Мо за последние 7 (!) лет поражает , достойна уважения и Золотого мяча!
A.S.A
A.S.A
вчера в 11:24
Тут вообще без вариантов для соперников, египтянен провел сильный сезон и заслужил это звание
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:59
Конкурентов у него и не было. Заслужил на все 100
Гость
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