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Мостовой заявил, что возглавил любительский «Спартак»

вчера, 13:54

Экс-полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой сообщил источнику, что возглавил «Спартак» из любительской футбольной лиги.

Ранее Мостовой заявил, что в скором времени станут понятны перспективы его назначения тренером. Специалист в марте получил тренерскую лицензию.

Я возглавил московский «Спартак», но только тот, что выступает в любительской футбольной лиге. Как так произошло? У меня был спор с Отаром Кушанашвили на победителя матча между «Спартаком» и ЦСКА. Я его проиграл, поэтому приходится выполнять. Видите, сборную футболистов европейских клубов возглавил, теперь «красно‑белых». Предложения всё сыпятся и сыпятся. Жаль только, что они несерьёзные, хотелось бы более профессиональных.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 17:52
Чудак-человек)))
bnyu6fkyy83t
bnyu6fkyy83t
вчера в 16:37
С его гонором там ему и место
alexgurzan
alexgurzan ответ aiz27 (раскрыть)
вчера в 14:16
Лига Наций
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:15
Хоть Отар позаботился о его тренерской деятельности. Но в разговоре не обязательно уточнять какой именно Спартак тренируешь...
aiz27
aiz27
вчера в 14:10
Я имел ввиду июнь 2025 года.
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:05
Игроки любительского Спартака, будут общаться к Александру , не иначе как "Ваше Величество"!)))
adekvat
adekvat
вчера в 14:02
Наконецто, можно майку доставать из шкафа.
Гость
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