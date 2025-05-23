Мостовой заявил, что возглавил любительский «Спартак»

Экс-полузащитник сборных СССР и России сообщил источнику, что возглавил «Спартак» из любительской футбольной лиги.

Ранее Мостовой заявил, что в скором времени станут понятны перспективы его назначения тренером. Специалист в марте получил тренерскую лицензию.