Бюджет «Балтики» после выхода в РПЛ увеличится

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов в интервью источнику рассказал об увеличении бюджета после выхода в РПЛ.
В любом случае у нас появятся большие деньги относительно Первой лиги от букмекера, телевидения, РПЛ. У клуба много небольших спонсоров, и здесь суммы тоже увеличатся.
На сколько процентов? Пока вопрос на стадии обсуждения.
Маркетинговый отдел клуба очень хорошо и плодотворно работает. Не прошло и двух недель, как мы вернулись в Премьер‑лигу, но переговоры с со спонсорами ведутся, есть разные варианты. Многие заинтересованы в сотрудничестве с «Балтикой».