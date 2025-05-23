Бюджет «Балтики» после выхода в РПЛ увеличится

Генеральный директор «Балтики» в интервью источнику рассказал об увеличении бюджета после выхода в РПЛ .

В любом случае у нас появятся большие деньги относительно Первой лиги от букмекера, телевидения, РПЛ . У клуба много небольших спонсоров, и здесь суммы тоже увеличатся.

На сколько процентов? Пока вопрос на стадии обсуждения.

Маркетинговый отдел клуба очень хорошо и плодотворно работает. Не прошло и двух недель, как мы вернулись в Премьер‑лигу, но переговоры с со спонсорами ведутся, есть разные варианты. Многие заинтересованы в сотрудничестве с «Балтикой».