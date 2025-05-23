Soccer.ru
ГлавнаяНовостиФинансыРоссия. Мелбет-Первая Лига 2024/2025

Бюджет «Балтики» после выхода в РПЛ увеличится

вчера, 12:59

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов в интервью источнику рассказал об увеличении бюджета после выхода в РПЛ.

В любом случае у нас появятся большие деньги относительно Первой лиги от букмекера, телевидения, РПЛ. У клуба много небольших спонсоров, и здесь суммы тоже увеличатся.

На сколько процентов? Пока вопрос на стадии обсуждения.

Маркетинговый отдел клуба очень хорошо и плодотворно работает. Не прошло и двух недель, как мы вернулись в Премьер‑лигу, но переговоры с со спонсорами ведутся, есть разные варианты. Многие заинтересованы в сотрудничестве с «Балтикой».

Подписывайся в ВК
Все новости
Руководство «Химок» не сообщает игрокам о сроках выплаты долгов
21 мая
В компании «Автодор» прокомментировали информацию о финансировании «Химок»
21 мая
Слухи«Химки» могут получить финансовые гарантии от государственной компании
20 мая
Адиев сообщил, что ещё ни разу не получил зарплату в «Химках»
20 мая
В «Динамо» подтвердили, что клуб получит бонус за переход Моро в «Болонью»
20 мая
СлухиБюджет самого скромного клуба французской Лиги 1 сократится
17 мая
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 13:02
Деньги нужны для точечного усиления состава.... хорошо что есть кому их давать.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 