|Ливерпуль
|2:0
|Мидтьюлланд
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2 : 0
завершен
вчера, 23:00
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Стадион Энфилд Роуд
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Жота Диого
ассистент Александер-Арнольд Трент
|1:0
|55’
|Салах Мохамед
|2:0(П)
|90+3’
|19’
|Шольц Александр
|25’
|Франк Огочукву
|32’
|Каюсте Йенс-Лис
|Милнер Джеймс
|41’
|90+1’
|Паулу Виктор
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Уилльямс Рис
|Фабиньо
|30’
|Вейналдум Джорджиньо
|Хендерсон Джордан
|46’
|Мане Садио
|Ориги Дивок
|60’
|Салах Мохамед
|Минамино Такуми
|61’
|66’
|Андерсон Микаэль
|Мабил Авер
|72’
|Эвандер
|Систо Пионе
|Фирмино Роберто
|Жота Диого
|81’
|81’
|Краев Божидар
|Каюсте Йенс-Лис
|81’
|Пфайффер Лука
|Каба Сори
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|9
|Удары по воротам
|5
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|2
|Удары в створ
|1
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|11
|Фолы
|11
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|3
|Угловые
|2
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|1
|Офсайды
|1
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|63%
|Владение мячом
|37%
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|1
|Cэйвы
|0
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|1
|Предупреждения
|4
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А кто пенальти заработал?
А кто пенальти заработал?
Фабинье и Хендо надеюсь без серьезных травм
Фабинье и Хендо надеюсь без серьезных травм
Хет-трик Мане, если будет играть в этом матче...
Хет-трик Мане, если будет играть в этом матче...