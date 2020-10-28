В 13 Буну Яссин Спасений: 2 Пасы: 28 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 90

З 20 Диего Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 3 Перехваты: 1 Пасы: 92 Точность пасов: 82 Минут сыграно: 90

З 12 Кунде Жуль Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 64 Точность пасов: 57 Минут сыграно: 90

З 16 Навас Хесус Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 9 Точные навесы: 4 Пасы: 40 Точность пасов: 29 Минут сыграно: 90

З 19 Акунья Маркос Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 3 Отборы: 3 Всего навесов: 10 Точные навесы: 5 Желтые карточки: 1 Пасы: 53 Точность пасов: 44 Минут сыграно: 90

Н 5 Окампос Лукас Ударов всего: 4 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Выносы: 1 Пасы: 14 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 90

П 21 Торрес Оливер Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 46 Точность пасов: 39 Минут сыграно: 76

П 25 Фернандо Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Перехваты: 2 Пасы: 54 Точность пасов: 49 Минут сыграно: 90

П 8 Хордан Хоан Ударов всего: 2 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Отборы: 4 Всего навесов: 6 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 62 Точность пасов: 59 Минут сыграно: 89

Н 9 Де Йонг Люк Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Выносы: 1 Пасы: 29 Точность пасов: 23 Минут сыграно: 85

Н 11 Эль-Хаддади Мунир Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 6 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 2 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 31 Точность пасов: 26 Минут сыграно: 85

Запасные игроки

В 33 Вакас Альфонсо

В 1 Вацлик Томаш

З 4 Рекик Карим

З 18 Эскудеро Серхио

П 22 Васкес Франко Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Пасы: 5 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 9

П 6 Гудель Неманья Пасы: 1 Минут сыграно: 1

П 30 Зарзана Антонио

П 14 Оскар

П 10 Ракитич Иван Ударов всего: 1 Отборы: 1 Пасы: 20 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 14

Н 24 Фернандес Карлос