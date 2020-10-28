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1 : 0
завершен
вчера, 23:00
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Стадион Рамон Санчес Писхуан
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Де Йонг Люк
ассистент Акунья Маркос
|1:0
|56’
|Торрес Оливер
|31’
|Акунья Маркос
|53’
|58’
|Леа Силики Джеймс
|62’
|Мартен Жонас
|87’
|Да Силва Дамьен
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|17’
|Агер Наиф
|Ругани Даниэле
|49’
|Леа Силики Джеймс
|Буриго Бенжамен
|Ракитич Иван
|Торрес Оливер
|76’
|77’
|Дальберт
|Соппи Брэндон
|77’
|Дель Кастильо Ромен
|Гренье Клеман
|Эн-Несери Юссеф
|Де Йонг Люк
|85’
|Васкес Франко
|Эль-Хаддади Мунир
|85’
|Гудель Неманья
|Хордан Хоан
|89’
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|23
|Удары по воротам
|2
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|10
|Удары в створ
|2
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|14
|Фолы
|19
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|11
|Угловые
|0
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|6
|Офсайды
|0
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|65%
|Владение мячом
|35%
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|2
|Cэйвы
|8
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|2
|Предупреждения
|3
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