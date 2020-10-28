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5 : 0
завершен
вчера, 23:00
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Стадион Олд Траффорд
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Гринвуд Мэйсон
ассистент Погба Поль
|1:0
|21’
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Рэшфорд Маркус
ассистент Фернандеш Бруну
|2:0
|74’
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Рэшфорд Маркус
ассистент Фред
|3:0
|78’
|Марсьяль Антони
|4:0(П)
|87’
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Рэшфорд Маркус
ассистент Марсьяль Антони
|5:0
|90+2’
|Матич Неманья
|34’
|46’
|Хенрикс Бенжамин
|77’
|Клюйверт Джастин
|86’
|Забитцер Марсель
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|МакТоминэй Скотт
|Матич Неманья
|63’
|Рэшфорд Маркус
|Гринвуд Мэйсон
|63’
|63’
|Забитцер Марсель
|Хенрикс Бенжамин
|65’
|Серлот Александр
|Нкунку Кристофер
|Фернандеш Бруну
|ван де Бек Донни
|68’
|75’
|Клюйверт Джастин
|Кампль Кевин
|Кавани Эдинсон
|Погба Поль
|81’
|Туанзебе Аксель
|Ван-Биссака Аарон
|81’
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|14
|Удары по воротам
|9
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|7
|Удары в створ
|2
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|18
|Фолы
|20
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|2
|Угловые
|5
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|1
|Офсайды
|2
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|47%
|Владение мячом
|53%
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|2
|Cэйвы
|2
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|1
|Предупреждения
|3
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Такой вынос устроили Лейпцигу!
Вот что значит: "не говори гоп, пока не перепрыгнишь"!
МЮ всем курсом идёт к тому, чтоб выйти с первого места.
Думаю, что им достаточно выиграть две игры у новичка, чтоб выйти с первой строчки.
Такой вынос устроили Лейпцигу!
Вот что значит: "не говори гоп, пока не перепрыгнишь"!
МЮ всем курсом идёт к тому, чтоб выйти с первого места.
Думаю, что им достаточно выиграть две игры у новичка, чтоб выйти с первой строчки.
Болельщиков Мю с победой.
Болельщиков Мю с победой.
Команды из апл первые места в своих группах должны брать)
Команды из апл первые места в своих группах должны брать)
Фанат Ливерпуля
Фанат Ливерпуля