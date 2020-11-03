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Ред Булл Зальцбург - Бавария
Локомотив - Атлетико
Шахтёр - Боруссия
Реал - Интер
Манчестер Сити - Олимпиакос
Порту - Марсель
Мидтьюлланд - Аякс
Аталанта - Ливерпуль

Текстовая онлайн трансляция матча Ред Булл Зальцбург против Бавария

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    Голы
    Бериша Мергим 1:0 4’
    21’ 1:1(П) Левандовски Роберт
    44’ 1:2(А) Кристенсен Расмус
    ассистент Мюллер Томас
    Окугава Масая
    ассистент Рамальо Андре     		2:2 66’
    79’ 2:3 Боатенг Джером
    ассистент Киммих Йозуа
    83’ 2:4 Сане Лерой
    ассистент Киммих Йозуа
    88’ 2:5 Левандовски Роберт
    ассистент Мартинес Хави
    90+2’ 2:6 Эрнандес Люка
    Наказания
    23’ Павар Бенжамен
    Камара Мохаммед 53’
    68’ Гнабри Серж
    Мвепу Энок 85’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Окафор Ной Койта Секу 65’
    Окугава Масая Юнузович Златко 65’
    74’ Сарр Буна Павар Бенжамен
    75’ Мартинес Хави Толиссо Корентен
    75’ Сане Лерой Коман Кингсли
    Онгене Жером Бериша Мергим 76’
    90+1’ Коста Дуглас Гнабри Серж
    90+1’ Мусиала Джамал Мюллер Томас
    Статистика
    		 18 Удары по воротам 21
    		10 Удары в створ 10
    		11 Фолы 13
    		10 Угловые 3
    		7 Офсайды 2
    		40% Владение мячом 60%
    		4 Cэйвы 8
    		2 Предупреждения 2
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    Все комментарии
    амурец
    амурец
    сегодня в 03:17
    да уж, Бавария есть Бавария
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    сегодня в 02:19
    "Бавария" поступает со всеми очень жестко.
    eleven LC
    eleven LC
    сегодня в 01:36, ред.
    Пока что есть Бавария и все остальные
    Безусловно главный претендент на победу в лч
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    сегодня в 01:22, ред.
    Ничего себе!!! Вот это перестрелка была, 18(10) удары(в створ) 21(10)! 10-3 по угловым в пользу Зальцбурга. Но немецкая машина есть немецкая машина. Против неё оооочень трудно. Сегодня немецкие команды на выезде по 6 голов забили, вот они дают. Зальцбург тоже молодцы. Не сидели в обороне, а бежали вперёд. Били били но не получилось забивать столько, сколько забила немецкая машина. Гол Сане вообще шедевр какой-то! Бавария наверное главный фаворит этого ЛЧ! А Зальцбург вполне способен завоевать Лигу Европы в этом сезоне! Посмотрим, что будет дальше... Но думаю, что выйдут в плэй-офф Бавария и Атлетико Мадрид, а Зальцбург в ЛЕ!
    sihafazatron
    sihafazatron
    сегодня в 01:14
    Немцы сегодня по 6 забивают)) завтра бд тоже может попробовать это сделать)
    PiGofShit
    PiGofShit ответ Cayman (раскрыть)
    сегодня в 01:09
    6 - цифра немцев сегодня :)
    Ген Геныч
    Ген Геныч ответ Cayman (раскрыть)
    сегодня в 00:59
    Счет сравнял!!!!!!!!!!Локо при 1-1 имел 2 выхода 1 в 1 ,но не забил!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Может и ксчастью,может такую же развязку получил бы!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    gwynb1eidd
    gwynb1eidd
    сегодня в 00:54
    Бавария это Бавария... 2 2 и 6 2 выиграли...
    Илья Пыркин
    Илья Пыркин
    сегодня в 00:53
    Ахах) разозлили немцев, получили порно 😂
    Cayman
    Cayman
    сегодня в 00:53
    Разозлили Баварию и получили 4 гола за 13 минут)
    mahb9ik
    mahb9ik
    сегодня в 00:53
    блин ну после такого мы точно ДОЛЖНЫ обыграть зальцбург у себя дома и выходить в ЛЕ!!!!!
    Cayman
    Cayman ответ PiGofShit (раскрыть)
    сегодня в 00:52
    и 6-ой)
    Killofwrath
    Killofwrath ответ Evgeny Moreman (раскрыть)
    сегодня в 00:52, ред.
    пешком играли весь матч
    локо обязан оправдать тот факт, что сильнее зальцбурга, ибо с локо бавария действительно помучалась, здесь же абсолютное нежелание играть вылилось в 5 мячей)
    upd: пардоньте, 6 ))
    Evgeny Moreman
    Evgeny Moreman
    сегодня в 00:48
    Ставочка прошла ,но так и не понял со скрипом или легко ,всё таки нервы потрепали 2-2 и думал привет Андрей ,но замены мощные и всё пошло по маслу.
    Cayman
    Cayman ответ PiGofShit (раскрыть)
    сегодня в 00:47
    и потому 5 получили)
    PiGofShit
    PiGofShit ответ Cayman (раскрыть)
    сегодня в 00:45
    Все правильно сделал :)
    Cayman
    Cayman ответ Ген Геныч (раскрыть)
    сегодня в 00:43, ред.
    з что сделал Зальцбург?)
    Killofwrath
    Killofwrath
    сегодня в 00:37
    немцы помогают соседям
    Ген Геныч
    Ген Геныч
    сегодня в 00:31
    Ну это ожидаемо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Что не смог Локо,сделал Зальцбург!!!!!!!!!!!!!!!!
    Oplot
    Oplot
    сегодня в 00:27
    Бавария прикалывается чтоли??Давай Локо не обижайте
    Мысыктар
    Мысыктар ответ Oplot (раскрыть)
    вчера в 23:55
    сарказм)
    Ген Геныч
    Ген Геныч
    вчера в 23:53
    Ну собственно,что и требовалось доказать!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Бавария всегда тяжело начинает,зато потом берет всё под свой контроль!!!!!!!!!Ну а Зальцбург,в силу своей молодсти(игроков) начал,как и подобает молодым игрокам- с места в карьер!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Видна молодость и задор,но это всё,что может предоставить Зальцбург и всё!!!!!!!!!!!!!!!!

    Тут думаю все ясно,Бавария свое не отдаст думаю!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Хотя может и 2-2 быть,если Зальцбург,в отличии от Локо,реализует то,что создаст!!!!!!!!!!!!!!!!
    Cayman
    Cayman ответ Wolf77785 (раскрыть)
    вчера в 23:52
    ну вот, 1:2)
    Homelander
    Homelander
    вчера в 23:48
    не успеваю счет глядеть))))))))))))))))))), БАВАРИЮ ПРОСТО СУДЬИ ТАЩАТ!
    Homelander
    Homelander
    вчера в 23:45
    Это машина сломается. Так играть им гормоны и шнитцели не помогут.
    Oplot
    Oplot ответ Мысыктар (раскрыть)
    вчера в 23:42
    Я запомнил твой комментарий😉
    Ген Геныч
    Ген Геныч ответ Илья Пыркин (раскрыть)
    вчера в 23:35
    Ну Барса то выиграла свой матч!!!!!!!!!!!!!!
    Ген Геныч
    Ген Геныч ответ Wolf77785 (раскрыть)
    вчера в 23:34
    Не важно!!!!!!!Я последние матчи Баварии в еврокубках в пример привожу!!!!!!!!!!!!!!!!!!Так что к концу тайма Бавария преимущество заберет и не отдаст до конца матча!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!У Зальцбурга молодые и быстрые игроки есть,так что гол еще они могут забить,но Бавария выиграет думаю 2-1 или 3-2!!!!!!!!!!!!!!!хотя может и ничья случится!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Ливер вон 2-0 уже Аталану у них дома делает,а Миранчук сидит .....!!!!!!!!!!!!!!!В Аталанете таких игроков как Миранчук нет,там пахари одни и на поле нужен техничный игрок!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Мысыктар
    Мысыктар
    вчера в 23:32
    завтра зенит убьет лацио....
    Илья Пыркин
    Илья Пыркин ответ Ген Геныч (раскрыть)
    вчера в 23:30
    И только Барселону начали унижать сразу с начала матча
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