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2 : 6
завершен
вчера, 23:00
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Стадион Ред Булл Арена
|Бериша Мергим
|1:0
|4’
|21’
|1:1(П)
|Левандовски Роберт
|44’
|1:2(А)
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Кристенсен Расмус
ассистент Мюллер Томас
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Окугава Масая
ассистент Рамальо Андре
|2:2
|66’
|79’
|2:3
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Боатенг Джером
ассистент Киммих Йозуа
|83’
|2:4
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Сане Лерой
ассистент Киммих Йозуа
|88’
|2:5
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Левандовски Роберт
ассистент Мартинес Хави
|90+2’
|2:6
|Эрнандес Люка
|23’
|Павар Бенжамен
|Камара Мохаммед
|53’
|68’
|Гнабри Серж
|Мвепу Энок
|85’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Окафор Ной
|Койта Секу
|65’
|Окугава Масая
|Юнузович Златко
|65’
|74’
|Сарр Буна
|Павар Бенжамен
|75’
|Мартинес Хави
|Толиссо Корентен
|75’
|Сане Лерой
|Коман Кингсли
|Онгене Жером
|Бериша Мергим
|76’
|90+1’
|Коста Дуглас
|Гнабри Серж
|90+1’
|Мусиала Джамал
|Мюллер Томас
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|18
|Удары по воротам
|21
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|10
|Удары в створ
|10
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|11
|Фолы
|13
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|10
|Угловые
|3
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|7
|Офсайды
|2
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|40%
|Владение мячом
|60%
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|4
|Cэйвы
|8
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|2
|Предупреждения
|2
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Безусловно главный претендент на победу в лч
Безусловно главный претендент на победу в лч
локо обязан оправдать тот факт, что сильнее зальцбурга, ибо с локо бавария действительно помучалась, здесь же абсолютное нежелание играть вылилось в 5 мячей)
upd: пардоньте, 6 ))
локо обязан оправдать тот факт, что сильнее зальцбурга, ибо с локо бавария действительно помучалась, здесь же абсолютное нежелание играть вылилось в 5 мячей)
upd: пардоньте, 6 ))
Тут думаю все ясно,Бавария свое не отдаст думаю!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Хотя может и 2-2 быть,если Зальцбург,в отличии от Локо,реализует то,что создаст!!!!!!!!!!!!!!!!
Тут думаю все ясно,Бавария свое не отдаст думаю!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Хотя может и 2-2 быть,если Зальцбург,в отличии от Локо,реализует то,что создаст!!!!!!!!!!!!!!!!
Ливер вон 2-0 уже Аталану у них дома делает,а Миранчук сидит .....!!!!!!!!!!!!!!!В Аталанете таких игроков как Миранчук нет,там пахари одни и на поле нужен техничный игрок!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ливер вон 2-0 уже Аталану у них дома делает,а Миранчук сидит .....!!!!!!!!!!!!!!!В Аталанете таких игроков как Миранчук нет,там пахари одни и на поле нужен техничный игрок!!!!!!!!!!!!!!!!!