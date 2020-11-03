В 1 Станкович Чичан Голов пропущено: 6 Спасений: 4 Пасы: 24 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 93

З 39 Вебер Максимилиан Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Блоки: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 5 Выносы: 4 Пасы: 45 Точность пасов: 34 Минут сыграно: 93

З 43 Кристенсен Расмус Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 29 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 93

З 15 Рамальо Андре Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 2 Отборы: 4 Блоки: 3 Перехваты: 1 Выносы: 5 Пасы: 41 Точность пасов: 32 Минут сыграно: 93

З 17 Ульмер Андреас Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 4 Перехваты: 2 Выносы: 2 Пасы: 26 Точность пасов: 19 Минут сыграно: 93

П 19 Камара Мохаммед Фолов заработано: 5 Фолов совершено: 1 Отборы: 5 Перехваты: 2 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 43 Точность пасов: 33 Минут сыграно: 93

П 45 Мвепу Энок Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 3 Всего навесов: 1 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Фол, который привел к пенальти: 1 Пасы: 41 Точность пасов: 29 Минут сыграно: 93

П 14 Собослои Доминик Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Всего навесов: 9 Точные навесы: 6 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 34 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 93

П 16 Юнузович Златко Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 27 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 65

П 8 Бериша Мергим Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Пасы: 20 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 76

Н 7 Койта Секу Фолов совершено: 3 Отборы: 1 Блоки: 1 Выносы: 1 Пасы: 17 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 65

Запасные игроки

В 33 Вальке Александр

В 31 Карлос

З 5 Валлчи Альберт

З 6 Онгене Жером Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 9 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 17

З 22 Соле Умар

З 25 Фаркаш Патрик

П 4 Ашимеру Маджед

П 37 Окугава Масая Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Пасы: 3 Точность пасов: 3 Минут сыграно: 28