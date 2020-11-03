В 1 Куртуа Тибо Голов пропущено: 2 Выносы: 2 Спасений: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 48 Точность пасов: 37 Минут сыграно: 94

З 5 Варан Рафаэль Фолов заработано: 3 Перехваты: 6 Выносы: 2 Пасы: 67 Точность пасов: 58 Минут сыграно: 94

З 23 Менди Ферлан Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Перехваты: 5 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 59 Точность пасов: 55 Минут сыграно: 94

З 4 Рамос Серхио Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов совершено: 4 Блоки: 1 Перехваты: 2 Выносы: 2 Пасы: 64 Точность пасов: 58 Минут сыграно: 94

П 15 Вальверде Федерико Ударов всего: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 5 Желтые карточки: 1 Пасы: 36 Точность пасов: 31 Минут сыграно: 94

З 17 Васкес Лукас Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Пасы: 64 Точность пасов: 57 Минут сыграно: 94

П 14 Каземиро Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Блоки: 1 Перехваты: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 58 Точность пасов: 43 Минут сыграно: 94

П 8 Кроос Тони Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Голевые передачи: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 5 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 56 Точность пасов: 51 Минут сыграно: 78

Н 7 Азар Эден Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Перехваты: 2 Пасы: 33 Точность пасов: 27 Минут сыграно: 64

Н 11 Асенсио Марко Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 30 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 64

Н 9 Бензема Карим Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 33 Точность пасов: 26 Минут сыграно: 94

Запасные игроки

В 26 Альтубе Диего

В 13 Лунин Андрей

З 12 Марсело

З 40 Сантос Серхио

П 22 Иско

П 10 Модрич Лука Перехваты: 1 Пасы: 13 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 16

Н 20 Винисиус Жуниор Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Блоки: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Пасы: 13 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 30

Н 24 Диас Мариано

Н 18 Йович Лука