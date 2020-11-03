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3 : 2
завершен
вчера, 23:00
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Стадион Эстадио Альфредо Ди Стефано (Мадрид)
|Бензема Карим
|1:0
|25’
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Рамос Серхио
ассистент Кроос Тони
|2:0
|33’
|35’
|2:1
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Мартинес Лаутаро
ассистент Барелла Николо
|68’
|2:2
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Перишич Иван
ассистент Мартинес Лаутаро
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Родриго
ассистент Винисиус Жуниор
|3:2
|80’
|44’
|Видаль Артуро
|Менди Ферлан
|48’
|51’
|Брозович Марцело
|Вальверде Федерико
|62’
|72’
|Барелла Николо
|Каземиро
|85’
|Куртуа Тибо
|90+2’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Винисиус Жуниор
|Азар Эден
|64’
|Родриго
|Асенсио Марко
|64’
|Модрич Лука
|Кроос Тони
|78’
|78’
|Гальярдини Роберто
|Барелла Николо
|78’
|Санчес Алексис
|Перишич Иван
|87’
|Наингголан Раджа
|Видаль Артуро
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|12
|Удары по воротам
|12
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|7
|Удары в створ
|3
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|13
|Фолы
|14
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|6
|Угловые
|2
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|55%
|Владение мячом
|45%
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|1
|Cэйвы
|4
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|4
|Предупреждения
|3
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На 12-м месте Барселона!
На 12-м месте Барселона!
Скрыли мой безобидный комментарий(
Неужели после немецкого фильма для взрослых сочетание цифр 2 и 8 расценивается, как особо извращённая поза? Аха-ха)
Скрыли мой безобидный комментарий(
Неужели после немецкого фильма для взрослых сочетание цифр 2 и 8 расценивается, как особо извращённая поза? Аха-ха)
Но удача была на стороне Реала.
С победой сливочных!
Но удача была на стороне Реала.
С победой сливочных!
В этой группе нешуточная борьба за место в ЛЕ, как и в группе юве, там итальянский клуб тоже вообще ни о чем.
В этой группе нешуточная борьба за место в ЛЕ, как и в группе юве, там итальянский клуб тоже вообще ни о чем.
Но Реал этим не оправдать. Он просто дохлый.
Но Реал этим не оправдать. Он просто дохлый.
Всех с победой, тяжелой победой. Игра в принципе была равная, но сегодня чаша весов склонилась в пользу Реала!
Всех с победой, тяжелой победой. Игра в принципе была равная, но сегодня чаша весов склонилась в пользу Реала!
А как заволосились, после 2:2. Думали Реал хуже Пармы. Аха-ха)
А как заволосились, после 2:2. Думали Реал хуже Пармы. Аха-ха)
Бардак на всех линиях.
Чем дальше тем страшнее.
Бардак на всех линиях.
Чем дальше тем страшнее.
Ну ваши косячники ещё те, превратили лёгкий матч в валидол. Хотя справедливости ради, ни на один гол интер не наиграл. Воля случая и сумбур.
Ну ваши косячники ещё те, превратили лёгкий матч в валидол. Хотя справедливости ради, ни на один гол интер не наиграл. Воля случая и сумбур.
Сегодня есть 3 очка
Сегодня есть 3 очка
Родриго с Винни славно справились.
Есть 3 оча,и они не пахнут.
Всех с победой друзья мои!
Родриго с Винни славно справились.
Есть 3 оча,и они не пахнут.
Всех с победой друзья мои!
С важной победой болельщиков Реала. А каталонцы пусть ждут, когда смогут разделить радость победы с Видалем, в последний раз с Видалем они отпраздновали 8:2. Аха-ха)
С важной победой болельщиков Реала. А каталонцы пусть ждут, когда смогут разделить радость победы с Видалем, в последний раз с Видалем они отпраздновали 8:2. Аха-ха)