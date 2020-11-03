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Ред Булл Зальцбург - Бавария
Манчестер Сити - Олимпиакос
Порту - Марсель
Мидтьюлланд - Аякс
Аталанта - Ливерпуль

Текстовая онлайн трансляция матча Реал против Интер

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    Голы
    Бензема Карим 1:0 25’
    Рамос Серхио
    ассистент Кроос Тони     		2:0 33’
    35’ 2:1 Мартинес Лаутаро
    ассистент Барелла Николо
    68’ 2:2 Перишич Иван
    ассистент Мартинес Лаутаро
    Родриго
    ассистент Винисиус Жуниор     		3:2 80’
    Наказания
    44’ Видаль Артуро
    Менди Ферлан 48’
    51’ Брозович Марцело
    Вальверде Федерико 62’
    72’ Барелла Николо
    Каземиро 85’
    Куртуа Тибо 90+2’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Винисиус Жуниор Азар Эден 64’
    Родриго Асенсио Марко 64’
    Модрич Лука Кроос Тони 78’
    78’ Гальярдини Роберто Барелла Николо
    78’ Санчес Алексис Перишич Иван
    87’ Наингголан Раджа Видаль Артуро
    Статистика
    		 12 Удары по воротам 12
    		7 Удары в створ 3
    		13 Фолы 14
    		6 Угловые 2
    		55% Владение мячом 45%
    		1 Cэйвы 4
    		4 Предупреждения 3
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    Все комментарии
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    сегодня в 03:21
    Автора это удивляет?
    амурец
    амурец
    сегодня в 03:19
    Реал молодцы, с победой
    Killofwrath
    Killofwrath
    сегодня в 01:53
      vastudio
      vastudio
      сегодня в 01:23
      Сенсация! Случаются же иногда чудеса, кто бы подумал, что хозяева чисто теоретически могут выиграть!
      eleven LC
      eleven LC ответ Incredulous (раскрыть)
      сегодня в 01:11
      Давай я
      На 12-м месте Барселона!
      Тео Джонс
      Тео Джонс ответ Bеликий Кня3ь (раскрыть)
      сегодня в 01:11
      Когда понял, что с Ливерпулем ловить нечего сразу сюда перелетел ахах, это так забавно)
      Bеликий Кня3ь
      Bеликий Кня3ь ответ Incredulous (раскрыть)
      сегодня в 01:09
      Пусть не радуются раньше времени, могут и до 18 скатиться)
      95-shishani-95
      95-shishani-95
      сегодня в 01:09
      С победой лучший клуб в истории футбола- Реал Мадрид!!! Как я и сказал, Реал Мадрид добыл оооочень важную победу. Это очень важная игра была, как говорится, игра на 6 очков, т.к. в параллельной игре Боруссия очень серьёзного результата добилась, обыграв Шахтёр со счётом 0-6! Что касается данной игры, то Варан никак в последнее время не может в ЛЧ без ошибок. Второй гол в ворота Реала случился тоже по вине центра обороны, плюс к этому против Перишича остался НЕзащитник Васкес. Очень нужен правый защитник вроде Карвахаля и Хакими. Интер в свою очередь тоже хорошо сыграл без Лукаку и Шкриньяра. Первый гол нам подарил наш Хаками. Спасибо ему. Но конечно его не было бы, не сыграй Бензема в тот момент до конца. Бензема тоже конечно не поймёшь. В таких непонятных моментах забивает. Но в другом момент, где ещё легче попасть, он не попадает. Но и капитанище конечно сделал своё дело, что является для него обычным. А вот победный гол сделали замены Зидана. Винисиус чётко сыграл, а Родриго после этого жирную точку поставил. Очень хорошо в угол положил мяч. Надеюсь, что Азар не получил травму. В целом, Реалу как будто физики не хватает. Пусть Реал выиграет в ответном матче, да и в других матчах.
      Incredulous
      Incredulous ответ da da da (раскрыть)
      сегодня в 01:08
      Напомнить на каком месте Барселона в чемпионате.
      Bеликий Кня3ь
      Bеликий Кня3ь
      сегодня в 01:05, ред.
        Incredulous
        Incredulous
        сегодня в 01:04
        С победой всех болел Реала! Хотя вопросов по такой игре очень много остаётся. С такой игрой ни о какой ЛЧ можно не мечтать. Если Зидан в ближайшее время ничего не изменит в игре команды, то думаю в скором будущем мы попрощается и с ЛЧ, и скорее всего с Зиданом.
        feris1
        feris1
        сегодня в 01:04
        Реал с победой!
        Ноющий Барсук
        Ноющий Барсук
        сегодня в 01:03
        Ну как же так, Видаль? Ты же нам обещал((((((((((((((((((
        da da da
        da da da
        сегодня в 01:01
        Реал все равно на 3м))мда,ну ничего,будет шанс взять ЛЕ))
        eleven LC
        eleven LC
        сегодня в 01:01
        Реалу не хватает мотивации,что сегодня что в матче с Боруссией видно что когда надо то они могут!
        azkan
        azkan
        сегодня в 01:00
        Жаль.. ничья была бы справедливой,
        Но удача была на стороне Реала.
        С победой сливочных!
        Agamaga
        Agamaga
        сегодня в 00:58
        Бельгийская палка и сегодня не отличился, как и весь прошлый сезон ахах)))
        В этой группе нешуточная борьба за место в ЛЕ, как и в группе юве, там итальянский клуб тоже вообще ни о чем.
        No problems
        No problems ответ Bеликий Кня3ь (раскрыть)
        сегодня в 00:58
        Точняк.
        Но Реал этим не оправдать. Он просто дохлый.
        NGYRZ
        NGYRZ
        сегодня в 00:57
        Королевский Реал не может не играть в плей-офф ЛЧ!

        Всех с победой, тяжелой победой. Игра в принципе была равная, но сегодня чаша весов склонилась в пользу Реала!
        Bеликий Кня3ь
        Bеликий Кня3ь
        сегодня в 00:56
        Хейтеркам и тут печалька прилетела. Аха-ха)
        А как заволосились, после 2:2. Думали Реал хуже Пармы. Аха-ха)
        No problems
        No problems
        сегодня в 00:56
        Че не говори,но Реал,мертвее мертвого.
        Бардак на всех линиях.
        Чем дальше тем страшнее.
        Bеликий Кня3ь
        Bеликий Кня3ь ответ No problems (раскрыть)
        сегодня в 00:55
        С победой.
        Ну ваши косячники ещё те, превратили лёгкий матч в валидол. Хотя справедливости ради, ни на один гол интер не наиграл. Воля случая и сумбур.
        eleven LC
        eleven LC
        сегодня в 00:54
        Очень тажко даются очки Реалу в лч,много пропускают
        Сегодня есть 3 очка
        No problems
        No problems
        сегодня в 00:52
        Ну очень трудная победа,с дырявой защитой.
        Родриго с Винни славно справились.
        Есть 3 оча,и они не пахнут.
        Всех с победой друзья мои!
        sihafazatron
        sihafazatron
        сегодня в 00:52
        Реал прогрессирует. Начали с 2:3, потом 2:2, теперь уже 3:2))) Весело играют))
        Тео Джонс
        Тео Джонс
        сегодня в 00:51
        Отскочили сливочные порядно, в Милане такая игра не прокатит уже.
        Ruslan3132
        Ruslan3132
        сегодня в 00:51
          Bеликий Кня3ь
          Bеликий Кня3ь
          сегодня в 00:50
            Ливерпулище
            Ливерпулище
            сегодня в 00:47
            В этом году в ЛС ловить нечего , удачей будет из группы выйти
            Killofwrath
            Killofwrath
            сегодня в 00:46
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