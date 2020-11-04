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3 : 2
завершен
вчера, 23:00
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Стадион Рамон Санчес Писхуан
Телетрансляция: «Матч ТВ»
|17’
|0:1
|Сулейманов Магомед-Шапи
|21’
|0:2(П)
|Берг Маркус
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Ракитич Иван
ассистент Хордан Хоан
|1:2
|42’
|Эн-Несери Юссеф
|2:2
|69’
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Эн-Несери Юссеф
ассистент Ракитич Иван
|3:2
|72’
|Кунде Жуль
|16’
|Навас Хесус
|45+5’
|Оскар
|49’
|51’
|Сперцян Эдуард
|59’
|Кайо Пантелеао
|90’
|Берг Маркус
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Оскар
|Кунде Жуль
|34’
|Акунья Маркос
|Эскудеро Серхио
|34’
|34’
|Сперцян Эдуард
|Сабуа Леон
|46’
|Сорокин Егор
|Рамирес Кристиан
|Фернандо
|Эль-Хаддади Мунир
|60’
|Эн-Несери Юссеф
|Хордан Хоан
|60’
|65’
|Классон Виктор
|Сперцян Эдуард
|75’
|Вандерсон
|Уткин Даниил
|Рекик Карим
|Де Йонг Люк
|83’
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|22
|Удары по воротам
|11
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|11
|Удары в створ
|4
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|12
|Фолы
|13
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|6
|Угловые
|4
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|0
|Офсайды
|2
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|63%
|Владение мячом
|37%
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|1
|Cэйвы
|8
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|2
|Предупреждения
|3
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|1
|Удаления
|0
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