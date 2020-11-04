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Севилья - Краснодар
Зенит - Лацио
Истанбул Башакшехир - Манчестер Юнайтед
Челси - Ренн
Брюгге - Боруссия
Барселона - Динамо
Ференцварош - Ювентус
РБ Лейпциг - Пари Сен-Жермен

Текстовая онлайн трансляция матча Севилья против Краснодар

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    Голы
    17’ 0:1 Сулейманов Магомед-Шапи
    21’ 0:2(П) Берг Маркус
    Ракитич Иван
    ассистент Хордан Хоан     		1:2 42’
    Эн-Несери Юссеф 2:2 69’
    Эн-Несери Юссеф
    ассистент Ракитич Иван     		3:2 72’
    Наказания
    Кунде Жуль 16’
    Навас Хесус 45+5’
    Оскар 49’
    51’ Сперцян Эдуард
    59’ Кайо Пантелеао
    90’ Берг Маркус
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Оскар Кунде Жуль 34’
    Акунья Маркос Эскудеро Серхио 34’
    34’ Сперцян Эдуард Сабуа Леон
    46’ Сорокин Егор Рамирес Кристиан
    Фернандо Эль-Хаддади Мунир 60’
    Эн-Несери Юссеф Хордан Хоан 60’
    65’ Классон Виктор Сперцян Эдуард
    75’ Вандерсон Уткин Даниил
    Рекик Карим Де Йонг Люк 83’
    Статистика
    		 22 Удары по воротам 11
    		11 Удары в створ 4
    		12 Фолы 13
    		6 Угловые 4
    		0 Офсайды 2
    		63% Владение мячом 37%
    		1 Cэйвы 8
    		2 Предупреждения 3
    		1 Удаления 0
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    Все комментарии
    fanliverpoolfan22
    fanliverpoolfan22
    сегодня в 14:16
    Молодцы в меньшенстве вырвали победу
    EzOp
    EzOp ответ За адекватность (раскрыть)
    сегодня в 13:58
    Абсолютно согласен повторюсь это просто ПОЗОРИЩЕ!!!!
    EzOp
    EzOp
    сегодня в 13:55
    100% Бездарная игра Краснодара с ТРЯСУЩИМИСЯ НОГАМИ! люди выходят играть ведя 2 -0 и просирают иначе сказать нельзя ! И этому нет никаких оправданий ни коронавирус ни что другое такую игру не отмажут!!!!!! Позорище!
    Timeless
    Timeless
    сегодня в 13:44
    У команды нет опыта в таких соревнованиях - вполне понятно такое поражение. Другой уровень, вот и подрастерялись. Они и так идут с опережением графика: за 12 лет существования уже играют в ЛЧ. Им есть куда расти, как игрокам, так и в целом менеджменту клуба, но видя и зная Галицкого, этот рост имеет место быть.
    sv_1969
    sv_1969 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
    сегодня в 13:38
    Кто его будет учить в этой школе?Денег заплатит и дадут диплом если вы не в курсе!Человек тренирует команду РПЛ и с него никакого спроса?Больше бреда не слышал!
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1 ответ Dirty_Harry (раскрыть)
    сегодня в 13:25
    А где вы в нашем футболе найдёте "более сильного специалиста", у которого можно подучиться, и по каким критериям можно его определить? Если аргументированно ответите на мой вопрос, дискуссию продолжим.
    Dirty_Harry
    Dirty_Harry ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
    сегодня в 12:39
    Пусть тогда помощником у более сильного специалиста посидит поучится, подчеркиваю Мусаев тренер только для внутренней кухни, в РФПЛ еще потянет, но никак не ЛЧ. Другой уровень, другие скорости. Пусть тогда хотя бы всем тренерским штабом скрупулёзно изучает своих соперников и выбирают определенную схему игры. Бей-беги и забросы на Ари с Бергом устарели.
    safari-05
    safari-05 ответ Pashok00786 (раскрыть)
    сегодня в 12:37
    Всё будет хорошо. Галицкий разбирётся
    safari-05
    safari-05 ответ Dirty_Harry (раскрыть)
    сегодня в 12:35
    Мусаева на поле не было
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    сегодня в 12:26
    Критиканам г-на Мусаева отвечу: в этом году он поступил на учёбу в высшую школу тренеров, где за четыре года наберётся мудрости, достигнет совершенства в тренерском искусстве и, как следствие, - будет достоин тренировать любую команду. Вот тогда мы с полным основанием, в случае неудач и сможем подвергать его обструкции. А сейчас какой с него спрос...
    Ген Геныч
    Ген Геныч ответ nikoladolgov (раскрыть)
    сегодня в 11:56
    Гончаренко туда же!!!!!!!!!!!!!!
    4RT
    4RT
    сегодня в 11:50
    Так бездарно сыграть в большинстве и всё проср@ть
    Пепс
    Пепс
    сегодня в 11:45
    Очень жаль... Быки играли не по бычьи... Поменяйте название на кролики... Больше подойдёт для вчерашней игры...
    АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
    АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
    сегодня в 11:33
    да наши это не итальяшки те забили 1-2 гола и в оборону и хрен пробьешь
    а наши бездари с этим мусаевым так и будет как можно упустить такое
    премущество да еще в большинстве
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    сегодня в 10:43
    Мусаев - Семак - Карпин , недотренеры Российского Чемпионата, пристроенные по блату !
    Какое им ЛЧ и ЛЕ ?
    Их там с любым составом игроков делают как котят ....
    А почему ?
    А потому что в России футбол это не игра, а способ воровства бюджетных денег, которых на пенсии , на медицину , на образование нет , а на футбол - пожалуста, берите сколько унесете !
    Никогда в этой стране не будет футбола, потому что цель у наших руководителей футбола - хапнуть здесь и сейчас , а жить в Европе навсегда!
    Dirty_Harry
    Dirty_Harry
    сегодня в 10:39
    Это просто дно и позор. Мусаев бездарь и дилетант, ну если они дальше хотят такого прогресса в еврокубках пусть физрук и дальше тренерует.
    alex074
    alex074
    сегодня в 10:31
    Вчера, посмотрев первые 30 минут матча и при счёте 0:2 убедившись, что всё складывается, как нельзя лучше...выключил телевизор и лег спать, т.к. рано вставать на работу. Проснувшись, я был очень поражен и понял чтовсё что было до 30 минуты, это был СОН. Как можно так жидко обкакаться. Хотя чему я удивляюсь, это же выходцы из РПЛ, суперпешеходной лиги...
    kolpankolpan
    kolpankolpan
    сегодня в 10:30
      Ruslan7797
      Ruslan7797
      сегодня в 10:28
      Краснодару опыта не хватило, а тренера вам посильнее надо чем Мусаев,вам удачи,это 1 Ваш ЛЧ надеюсь опытом наберетесь и будете лучше выступать в дальнейшем,да еще и основного состава нет все болеют и травмированы, если все были бы в строю то не думаю что было бы легко Челси и Севилье с вами
      Николай Еремеев
      Николай Еремеев
      сегодня в 10:12, ред.
      Тут очевидно ,что проиграл тренер, а не команда .не хватило гибкости в перестройке игры на второй тайм с учетом удаления игрока соперника , Жаль команду ,но надо признать наша российская тренерская школа - ее выпускники, никогда еще не блистали в Европе . были у некоторых выигранные громкие матчи, но турниры ..... это не для них! Как когда то писали - "наши российские тренера( не советские ,их не осталось ) только для внутреннего пользования "- слабая там подготовка ( сужу по их результатам ) "! Ну и второе - этот злосчастный лимит -он просто губит наших игроков ( талантливых и перспективных ) . какой смысл им развиваться как футболист, повышать свое мастерство , когда есть гарантированное теплое место в основном составе и солидная зарплата не только для них ,но даже для игроков" средней руки" !
      Pashok00786
      Pashok00786
      сегодня в 09:56
      Ну что тут сказать...уже много раз говорилось и вот опять ...Мусаеву нужно тренировать Краснодар два или стать помошником сильного тренера...это чисто тренерское поражение ....команда его не слушает он для них не авторитет...комбинаций нет...тактики нет... Классон и Вандерсон выходят кода уже поздно...и замене Сабуа на Сперцяна а Сперцяна на Классона это гениально!))....Кайо привез...ну да он полузащитник вообще-то поэтому и привозит играя не на своей позиции...Берга в том году брали свободным агентом на замену Ари а теперь Маркова берем на замену Бергу замена для замены и это в ЛЧ оригинально...кстати молодой Марков почему-то так и не вышел...Ари где-то изчез...Кабела не приехал хотя карантин закончился ...короче на поле происходит то что происходит в клубе....сейчас мы проиграем Зениту и может тогда что-то начнет менятся...но это не точно....терпим....
      alexamit
      alexamit
      сегодня в 09:49
      Жаль...Сами виноваты!
      Шуnя771
      Шуnя771 ответ Red blu (раскрыть)
      сегодня в 09:34
      На большее значит были не способны. Но если бы и пришлось играть, результат был бы примерно таким же - уровень РПЛ...
      Red blu
      Red blu ответ Шуnя771 (раскрыть)
      сегодня в 09:29
      За державу обидно? Так что же вы занимаете седьмые места в РПЛ. Сейчас бы отстаивали честь державы!
      Raamtvall
      Raamtvall
      сегодня в 09:19
        Пpoтив всех
        Пpoтив всех ответ 93n2erwuvrvp (раскрыть)
        сегодня в 09:15
          Санчо Панса
          Санчо Панса
          сегодня в 09:15, ред.
          С одной стороны, хочет похвалить быков за первый тайм, с другой - отругать за второй..Ну как же так?! Ты играешь в большинстве и при этом прижимаешься к своим воротам! Тем более твой противник потерял из-за удаления мотора на фланге в лице Хесуса Наваса, мда. Что творится с Кайо, вообще? Такое ощущение, что он не привык к роли центрального защитника! По мне, так лучше пускай будет пара основных центр.защитников: Мартынович - Сорокин. Жаль, что Краснодар не удержал даже ничью:(
          LOpp
          LOpp
          сегодня в 09:11
          Если кто не знает, сообщу, Севилья на данный момент 16-ая команда в Ла Лиге
          Пpoтив всех
          Пpoтив всех ответ Schaytan (раскрыть)
          сегодня в 09:11
            Red blu
            Red blu ответ Пpoтив всех (раскрыть)
            сегодня в 09:10, ред.
            Севилья - ЦСКА (1:2) - ЛЧ 2009/10 год.
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