В 1 Вацлик Томаш Голов пропущено: 2 Спасений: 1 Пасы: 18 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 90

З 20 Диего Ударов всего: 2 Фолов совершено: 3 Отборы: 2 Блоки: 1 Выносы: 4 Пасы: 93 Точность пасов: 84 Минут сыграно: 90

З 12 Кунде Жуль Фолов совершено: 2 Всего навесов: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Фол, который привел к пенальти: 1 Пасы: 36 Точность пасов: 34 Минут сыграно: 34

З 16 Навас Хесус Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 13 Точные навесы: 5 Перехваты: 1 Красные карточки: 1 Пасы: 45 Точность пасов: 41 Минут сыграно: 49

З 18 Эскудеро Серхио Ударов всего: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Пасы: 29 Точность пасов: 26 Минут сыграно: 34

П 6 Гудель Неманья Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 2 Блоки: 2 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 75 Точность пасов: 71 Минут сыграно: 90

Н 5 Окампос Лукас Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Отборы: 2 Блоки: 1 Всего навесов: 9 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 56 Точность пасов: 44 Минут сыграно: 90

П 10 Ракитич Иван Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Фолов заработано: 3 Отборы: 2 Блоки: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Перехваты: 3 Выносы: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 84 Точность пасов: 74 Минут сыграно: 90

П 8 Хордан Хоан Ударов всего: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 3 Всего навесов: 3 Точные навесы: 2 Пасы: 66 Точность пасов: 62 Минут сыграно: 60

Н 9 Де Йонг Люк Ударов всего: 3 Ударов в створ: 3 Пасы: 25 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 83

Н 11 Эль-Хаддади Мунир Фолов заработано: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 2 Пасы: 20 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 60

Запасные игроки

В 13 Буну Яссин

В 33 Вакас Альфонсо

З 4 Рекик Карим Отборы: 1 Пасы: 2 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 12

П 19 Акунья Маркос Отборы: 1 Всего навесов: 6 Точные навесы: 2 Пасы: 55 Точность пасов: 46 Минут сыграно: 56

П 22 Васкес Франко

П 30 Зарзана Антонио

П 14 Оскар Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 39 Точность пасов: 34 Минут сыграно: 56

П 21 Торрес Оливер

П 25 Фернандо Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Перехваты: 2 Пасы: 9 Точность пасов: 9 Минут сыграно: 30

Н 24 Фернандес Карлос