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3 : 0
завершен
вчера, 23:00
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Стадион Стэмфорд Бридж
|Вернер Тимо
|1:0(П)
|10’
|Вернер Тимо
|2:0(П)
|41’
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Абрахам Тэмми
ассистент Джеймс Рис
|3:0
|50’
|9’
|Дальберт
|Канте Нголо
|26’
|Зиеш Хаким
|32’
|40’
|Дальберт
|Жоржиньо
|65’
|Ковачич Матео
|79’
|89’
|Дель Кастильо Ромен
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Трюффе Адриэн
|Леа Силики Джеймс
|62’
|Гренье Клеман
|Н'Зонзи Стивен
|62’
|Дель Кастильо Ромен
|Гбохо Янн
|62’
|Доку Жереми
|Терье Мартен
|Эмерсон
|Чилуэлл Бенжамин
|63’
|Ковачич Матео
|Канте Нголо
|63’
|Жиру Оливье
|Абрахам Тэмми
|63’
|Рюдигер Антонио
|Силва Тиаго
|68’
|Хадсон-Одои Каллум
|Зиеш Хаким
|75’
|76’
|Хуну Адриен
|Гуйрасси Сехру
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|8
|Удары по воротам
|7
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|4
|Удары в створ
|2
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|11
|Фолы
|8
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|2
|Угловые
|3
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|4
|Офсайды
|3
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|57%
|Владение мячом
|43%
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|2
|Cэйвы
|1
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|4
|Предупреждения
|3
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|0
|Удаления
|1
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