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РБ Лейпциг - Манчестер Юнайтед

Текстовая онлайн трансляция матча Зенит против Боруссия

Зенит Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург) 1:2 Логотип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд) Боруссия
Зенит
Боруссия
1 : 2
завершен
вчера, 20:55
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Лига чемпионов 2020/2021, 6 тур
Стадион Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Телетрансляция: МАТЧ ТВ
Ставки на футбольные матчи
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Мелбет 4.93 4.45 1.66
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    10' Азмун Сердар (7)
     
    16' (1:0) Дриусси Себастьян (11) (Сутормин Алексей (19))
     
    2
    60' Дриусси Себастьян (11) уходит с поля, Дзюба Артём (22) вышел на поле
    60' Кузяев Далер (14) уходит с поля, Вендел (20) вышел на поле
     
    67' Ракицкий Ярослав (44) уходит с поля, Ловрен Деян (6) вышел на поле
     
    2
    79' Малком (8) уходит с поля, Караваев Вячеслав (15) вышел на поле
    79' Оздоев Магомед (27) уходит с поля, Круговой Данил (4) вышел на поле
     
    2
    58' Пасслак Феликс (30) уходит с поля, Мукоко Юссуфа (18) вышел на поле
    58' Брандт Юлиан (19) уходит с поля, Рейна Джованни (32) вышел на поле
     
    68' (1:1) Пищек Лукаш (26) (Хуммельс Матс (15))
     
    2
    72' Хуммельс Матс (15) уходит с поля, Санчо Джейдон (7) вышел на поле
    72' Пищек Лукаш (26) уходит с поля, Загаду Дэн-Аксель (5) вышел на поле
     
    78' (1:2) Витсель Аксель (28) (Санчо Джейдон (7))
     
    83' Азар Торган (10) уходит с поля, Кнауфф Ансгар (36) вышел на поле
    Голы
    Дриусси Себастьян
    ассистент Сутормин Алексей     		1:0 16’
    68’ 1:1 Пищек Лукаш
    ассистент Хуммельс Матс
    78’ 1:2 Витсель Аксель
    ассистент Санчо Джейдон
    Наказания
    Азмун Сердар 10’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    58’ Рейна Джованни Брандт Юлиан
    58’ Мукоко Юссуфа Пасслак Феликс
    Дзюба Артём Дриусси Себастьян 60’
    Вендел Кузяев Далер 60’
    Ловрен Деян Ракицкий Ярослав 67’
    72’ Санчо Джейдон Хуммельс Матс
    72’ Загаду Дэн-Аксель Пищек Лукаш
    Караваев Вячеслав Малком 79’
    Круговой Данил Оздоев Магомед 79’
    83’ Кнауфф Ансгар Азар Торган
    Статистика
    		 17 Удары по воротам 14
    		4 Удары в створ 5
    		8 Фолы 13
    		6 Угловые 8
    		5 Офсайды 1
    		44% Владение мячом 56%
    		3 Cэйвы 3
    		1 Предупреждения 0
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    Все комментарии
    Chivas1
    Chivas1
    сегодня в 04:40
    Зенит и его одноклассники; Ференцварош, Мидтьюлланд, Ренн и Истанбул.
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    сегодня в 03:26
    Дриусси в этом матче сыграл на острие атаки и это принесло пользу Зениту) Жаль, конечно, что сине-бело-голубые не удержали даже ничью...Провальная еврокубковая компания питерского клуба, без сомнений!
    Oplot
    Oplot ответ Lokoman111 (раскрыть)
    сегодня в 03:13
    Черчесов лучший тренер России.
    Oplot
    Oplot
    сегодня в 03:11
    Зенит показал сильную игру.Боруссия побаивалась команду Семака.В конце конечно же отскочил Дортмунд.Семак великий тренер.Как и Черчесов,он проповедует жесткий и агрессивный футбол что мы с вами увидели в матче с Боруссией.
    Эмиль Абдуллаев
    Эмиль Абдуллаев ответ Legend 6 (раскрыть)
    сегодня в 02:57
    По такой игре пусть никто из страны не появляется там, но реали нашего футбола таковы, что Зенит там будет
    зигзаг
    зигзаг
    сегодня в 02:43
    От зенита другого и не ждали. На нем зарабатывают очки крепкие середняки.

    В следующем году вновь по кругу все, бла бла..группа проходная )))
    амурец
    амурец
    сегодня в 02:39
    матч конечно ничего не решал, но такой позорный слив
    giga71
    giga71
    сегодня в 01:52
      Димон Булыкин
      Димон Булыкин
      сегодня в 01:51
      В первом тайме команды играли в равных составах. Во втором тайме Зенит был в меньшинстве, так как на поле было 10 игроков и одно Полено.
      Lokoman111
      Lokoman111 ответ вхсо 111 (раскрыть)
      сегодня в 01:48, ред.
      Как думаешь Черчесов подойдет Зениту в целом?А Семака в сборную например.Типа рокировки.
      вхсо 111
      вхсо 111 ответ Lokoman111 (раскрыть)
      сегодня в 01:47
      Я говорю посмотрим, Семаку доверие выразили вот и увидим кем он усилится за зимнее окно.
      Lokoman111
      Lokoman111 ответ вхсо 111 (раскрыть)
      сегодня в 01:43
      Мое предложение Деспотович и Федор Кудряшов!Одни плюсы будут и недорого!!!
      вхсо 111
      вхсо 111 ответ Lokoman111 (раскрыть)
      сегодня в 01:41
      За результат стыдно!!!!!!!!!!!!! Имидж мы не сохранили, а наоборот опустили. Про форвардов да, надо. Сам помнишь брали за 40 мультов Малкома, а в итоге от него толку? вроде бегает, старается, а забить кукишь. Будем надеяться на лучшее, посмотрим.
      Lokoman111
      Lokoman111 ответ вхсо 111 (раскрыть)
      сегодня в 01:36
      Вообще раз пошла речь о завершении атак,то Зениту сейчас нужно брать Деспотовича из Рубина,очень классный форвард!И можно попробовать на защиту сборника Федора Кудряшова из Антальяспора,очень четкий защитник!!!Надо укрепить к зимним сборам этими игроками и залатать дыры так сказать.
      Lokoman111
      Lokoman111 ответ вхсо 111 (раскрыть)
      сегодня в 01:28, ред.
      Ну наши раньше вообще то начали футбольный сезон.И игрокии постоянно выбывали по ходу турнира,мелкие травмы.Плюс очень много перелетов было на самом деле,как сказал Богданыч.Молдаване к сожалению не пошли на встречу.Возьми в расчет отскоки соперников,эту шару.Но не смотря на эти обстоятельства Зенит сохранял свой имидж!!!За такую игру особенно с Боруссией точно не стыдно!!!!
      вхсо 111
      вхсо 111 ответ Lokoman111 (раскрыть)
      сегодня в 01:24
      Пойми у нас и не только у нас у всех наших клубов на евро арене проблемы с реализацией, доминировали в каких-то моментах, а толку? дожали нас и всё. И причём здесь этот отдельный матч, на протяжении всех 6 матчей Зенит грубо говоря обо76ся (с Брюгге я честно говоря не ожидал, что они в пол ноги вынесут нас дома).
      Lokoman111
      Lokoman111 ответ вхсо 111 (раскрыть)
      сегодня в 01:18, ред.
      Ну насчет нуля ты погорячился,в каких то моментах в любом случае доминировали.Результат результатом,но и на игру надо смотреть.С этой Боруссией только Бавария так позволяет себе играть,с позиции силы.Большинство может тоже ошибаться.Главное самому иметь собственное мнение.
      Dgoni67
      Dgoni67 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
      сегодня в 01:18
      Толку от такого бюджета с таким лимитом
      вхсо 111
      вхсо 111 ответ Lokoman111 (раскрыть)
      сегодня в 01:14
      "по моментам" результат очень отличается от кол-во моментов их ещё и реализовать кто-то должен, у нас с реализацией и т.д очень плохо.
      друг хорош прикрывать Зенит!! тут любому видно, что на данный момент Зенит может только в РФПЛ (и то не факт, что чемп выиграем) на евро арене Зенит полный ноль. Про матчи с Брюгге может чего скажешь? позор
      Lokoman111
      Lokoman111 ответ вхсо 111 (раскрыть)
      сегодня в 01:08
      Я считаю очень достойно отыграли.Дриусси топ форвард.У Боруссии вообще моментов то и не было.Шара залетела,Зенит должен был побеждать 6-3 по моментам!!!
      Сергеевич вернулся1
      Сергеевич вернулся1
      сегодня в 01:01
      Дзю получается опередил время)). Я то думаю, чё Дзю хвалился очком на весь мир!)
      Сергеевич вернулся1
      Сергеевич вернулся1
      сегодня в 00:59
        вхсо 111
        вхсо 111 ответ Lokoman111 (раскрыть)
        сегодня в 00:58
        Запомни это не везение, а закономерность!!!!!!! Я ещё после гола написал 1-0 если второй не забьют то они в концовке прое..ут (как всегда) так оно и вышло. Я например даже не сомневался, что БД дожмут у них класс у нас хрен пойми что...........
        вхсо 111
        вхсо 111
        сегодня в 00:54
        Хоть и болельщик Зенита, но это выступление в ЛЧ позор!!!!!!!!!!!!! Семак 77 как тренер, на протяжении 6 матчей не какой мысли, идеи и т.п не предложил (от Брюгге влетели, физрук) В РФПЛ играть он гож. где все пешком ходят ни скоростей, ни техники тут он типо ас. Гнать его надо............................!
        Куплет
        Куплет
        сегодня в 00:47
        У Семака вообще совести нет, стоит улыбается. Бумажка зелёная падает в карман и норм.
        SPARTAK_SPARTAK
        SPARTAK_SPARTAK ответ ВАЙПЕР (раскрыть)
        сегодня в 00:40
        Молчать? Открой свои лазурные глаза - в евролиге только последние места, открой таблицу итоги ВАШЕГО выступления в евролиге в этом сезоне, на каком месте, сколько побед было?
        giga71
        giga71
        сегодня в 00:37
        Целых 6 матчей и одно очко. Это, однозначно, стратегия. Выйграть чемп ("А судьи, кто?") и не пустить никого в Лигу Чемпионов. Гениальная многоходовочка.
        Маgоmеd Аydаmirоv
        Маgоmеd Аydаmirоv
        сегодня в 00:37
          Муслим90
          Муслим90 ответ Fanat 158 (раскрыть)
          сегодня в 00:33
          Хотел меня этим задеть?)) Я к их приключениям уже привык. Стаж 23 года как никак. Тут дело в другом. У Динамо нету спонсора, чтоб покупать игроков за 40 или 60 млн, чтоб скупать всех более или менее засветившихся российских игроков, ослабляя конкурентов. Вот где позор.
          Владимир 77
          Владимир 77
          сегодня в 00:29
          А в это время рукоблуд берег силы для снятия следующего ролика
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