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1 : 2
завершен
вчера, 20:55
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Стадион Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Телетрансляция: МАТЧ ТВ
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Дриусси Себастьян
ассистент Сутормин Алексей
|1:0
|16’
|68’
|1:1
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Пищек Лукаш
ассистент Хуммельс Матс
|78’
|1:2
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Витсель Аксель
ассистент Санчо Джейдон
|Азмун Сердар
|10’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|58’
|Рейна Джованни
|Брандт Юлиан
|58’
|Мукоко Юссуфа
|Пасслак Феликс
|Дзюба Артём
|Дриусси Себастьян
|60’
|Вендел
|Кузяев Далер
|60’
|Ловрен Деян
|Ракицкий Ярослав
|67’
|72’
|Санчо Джейдон
|Хуммельс Матс
|72’
|Загаду Дэн-Аксель
|Пищек Лукаш
|Караваев Вячеслав
|Малком
|79’
|Круговой Данил
|Оздоев Магомед
|79’
|83’
|Кнауфф Ансгар
|Азар Торган
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|17
|Удары по воротам
|14
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|4
|Удары в створ
|5
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|8
|Фолы
|13
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|6
|Угловые
|8
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|5
|Офсайды
|1
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|44%
|Владение мячом
|56%
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|3
|Cэйвы
|3
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|1
|Предупреждения
|0
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По итогу - ужас, команда со вторым (с большим запасом) годовым бюджетом в группе, заканчивает на последнем месте, с 1-м очком...
По итогу - ужас, команда со вторым (с большим запасом) годовым бюджетом в группе, заканчивает на последнем месте, с 1-м очком...