|Химки
|0:4
|Крылья Советов
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0 : 4
завершен
22 февраля 2021, 14:30
понедельник
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Стадион Арена-Химки (Химки)
Телетрансляция: МАТЧ ТВ 14:30
|8’
|0:1(П)
|Сергеев Иван
|62’
|0:2
|Цыпченко Дмитрий
|89’
|0:3
|Голенков Егор
|90+3’
|0:4
|Чернов Никита
|Тихий Дмитрий
|8’
|Тихонов Михаил
|19’
|Идову Брайан
|22’
|Боженов Кирилл
|27’
|43’
|Божин Сергей
|Мирзов Резиуан
|77’
|Алиев Камран
|88’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Могилевец Павел
|Трошечкин Александр
|63’
|72’
|Чернов Никита
|Божин Сергей
|72’
|Полуяхтов Владимир
|Якуба Денис
|Камышев Илья
|Глушаков Денис
|79’
|79’
|Кабутов Дмитрий
|Ежов Роман
|79’
|Сарвели Владислав
|Цыпченко Дмитрий
|Алиев Камран
|Кухарчук Илья
|85’
|85’
|Голенков Егор
|Сергеев Иван
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|5
|Предупреждения
|1
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|1
|Удаления
|0
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