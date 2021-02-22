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Текстовая онлайн трансляция матча Химки против Крылья Советов

Химки Логотип футбольный клуб Химки 0:4 Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара) Крылья Советов
Химки
Крылья Советов
0 : 4
завершен
22 февраля 2021, 14:30
понедельник
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Россия. Кубок 2020/2021, 1/8 финала
Стадион Арена-Химки (Химки)
Телетрансляция: МАТЧ ТВ 14:30
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Лига ставок 2.85 3.20 2.60
    Еще
     
    8' Тихий Дмитрий (6)
     
    19' Тихонов Михаил (42)
     
    22' Идову Брайан (4)
     
    27' Боженов Кирилл (87)
     
    63' Трошечкин Александр (5) уходит с поля, Могилевец Павел (28) вышел на поле
     
    77' Мирзов Резиуан (11)
     
    79' Глушаков Денис (8) уходит с поля, Камышев Илья (21) вышел на поле
     
    85' Кухарчук Илья (44) уходит с поля, Алиев Камран (10) вышел на поле
     
    88' Алиев Камран (10)
     
    8' (0:1) Сергеев Иван (33)
     
    43' Божин Сергей (47)
     
    62' (0:2) Цыпченко Дмитрий (91)
     
    2
    72' Божин Сергей (47) уходит с поля, Чернов Никита (3) вышел на поле
    72' Якуба Денис (6) уходит с поля, Полуяхтов Владимир (2) вышел на поле
     
    2
    79' Ежов Роман (11) уходит с поля, Кабутов Дмитрий (77) вышел на поле
    79' Цыпченко Дмитрий (91) уходит с поля, Сарвели Владислав (10) вышел на поле
     
    85' Сергеев Иван (33) уходит с поля, Голенков Егор (69) вышел на поле
     
    89' (0:3) Голенков Егор (69)
     
    90+3' (0:4) Чернов Никита (3)
    Голы
    8’ 0:1(П) Сергеев Иван
    62’ 0:2 Цыпченко Дмитрий
    89’ 0:3 Голенков Егор
    90+3’ 0:4 Чернов Никита
    Наказания
    Тихий Дмитрий 8’
    Тихонов Михаил 19’
    Идову Брайан 22’
    Боженов Кирилл 27’
    43’ Божин Сергей
    Мирзов Резиуан 77’
    Алиев Камран 88’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Могилевец Павел Трошечкин Александр 63’
    72’ Чернов Никита Божин Сергей
    72’ Полуяхтов Владимир Якуба Денис
    Камышев Илья Глушаков Денис 79’
    79’ Кабутов Дмитрий Ежов Роман
    79’ Сарвели Владислав Цыпченко Дмитрий
    Алиев Камран Кухарчук Илья 85’
    85’ Голенков Егор Сергеев Иван
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    		 5 Предупреждения 1
    		1 Удаления 0
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    Все комментарии
    Союзник противников
    Союзник противников
    22 февраля в 23:35
    Вот уже который год
    всем красно-белым не везёт...
    матос
    матос
    22 февраля в 20:38
    Самару с победой и продолжением участия в кубке.
    EAGinLE
    EAGinLE
    22 февраля в 20:37
    С победой .
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    22 февраля в 19:19
    В этом матче по-моему было больше стратегии со стороны тренерского штаба Химок. "Проиграно сражение, но не война". Это крылатое выражение сказанное, когда-то и сейчас актуально. Но мы об этом не узнаем).
    И, это будет правильно. Для Химок.
    cska1948
    cska1948 ответ Иван Тасминский (раскрыть)
    22 февраля в 19:18
    Уговорил, НА четыре раза!
    ZhenyaBel1982
    ZhenyaBel1982
    22 февраля в 19:02
    По счету так ощущение,что опустили донельзя Глушакова и товарищей
    Иван Тасминский
    Иван Тасминский ответ cska1948 (раскрыть)
    22 февраля в 18:54
    тогда будет правильная НА четыре раз, а не В четыре раза. Так как "в четыре раза" это именно умножение.
    cska1948
    cska1948 ответ Иван Тасминский (раскрыть)
    22 февраля в 18:34
    А вы попробуйте не делить ЧЕТЫРЕ на НОЛЬ, а отнять от ЧЕТЫРЁХ НОЛЬ. И поделитесь, что у вас получится в ответе.
    Иван Тасминский
    Иван Тасминский ответ cska1948 (раскрыть)
    22 февраля в 18:30
    четыре на ноль не делится. Если бы 1:4 то ровно в 4.
    Ironigor
    Ironigor
    22 февраля в 18:29
    Крылышки Молодцы ребятушки !!! Осинькин классный тренер, хорошую команду собирает !!! Удачи КС !!!
    112910415
    112910415
    22 февраля в 18:07
    не потеряются Крылья в РПЛ !
    Байкал-38
    Байкал-38 ответ LOpp (раскрыть)
    22 февраля в 17:56
      1viking17
      1viking17
      22 февраля в 17:17
      Крылья с ПОБЕДОЙ!!!
      cska1948
      cska1948 ответ VAN ARM (раскрыть)
      22 февраля в 17:16
      Правильно! У Химок главная задача: не вылететь из ПЛ!
      LOpp
      LOpp
      22 февраля в 17:12
        Дед за ЦСКА
        Дед за ЦСКА
        22 февраля в 17:05
        Болел за Химки, увы, КС были в 4 раза убедительней хозяев, ослабило игру команды излишняя грубость игроков вызванная излишней старательностью Чёрный день.
        Крылышек с заслуженной победой.
        zsb1961
        zsb1961
        22 февраля в 16:58
        Химки сами загубили свою игру!
        sten312
        sten312 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
        22 февраля в 16:56
          R0100V
          R0100V
          22 февраля в 16:53
            cska1948
            cska1948 ответ я из Химок (раскрыть)
            22 февраля в 16:43
            Крылья с победой!!! Вы сегодня были лучше Химок в несколько раз!
            ---------------------------
            Если быть более точным, то в ЧЕТЫРЕ раза!
            Федор Паршунин
            Федор Паршунин
            22 февраля в 16:41
            Было ощущение в начале матча, что "Химки" прижмут КС и весь матч проведут в тактическом нападении. Но Крылья приехали, не для того чтобы отсиживаться в обороне. Пенальти и красная карточка имеют под собой в качестве основания не недоразумение и не судейские ошибки, а агрессивную игру "Крыльев" в нападении и моментальный переход в атаку при первой же создавшейся возможности. И даже получив преимущество в два мяча "Крылья" не останавливались и не дали "Химкам" не единого шанса на спасение. Статистика 24 удара против 3 не оставляет сомнение в справедливом исходе данного матча. Ну а Вилков сразу показал, кто здесь Роналду:
            За адекватность
            За адекватность
            22 февраля в 16:40
            "Крылья Советов" довольно уверенно победили и шагнули в 1/4 КР, с чем болельщиков клуба и поздравляю. Самарская команда смотрелась очень неплохо и по движению, и по скорости, и по старанию играть в комбинационный футбол. Зиньковский хорош. Понятно конечно, что раннее удаление в составе "Химок" сыграло свою роль, но тем не менее. Ну а "Химки" оставшись так рано в меньшинстве, да еще и проигрывая в счете как-то совсем уж расклеились и бой дать не смогли. Как обычно личное мнение.
            Shum Shum
            Shum Shum
            22 февраля в 16:36
            Все закономерно , показали кто и где должен играть, после отвратительных решений рпл в прошлом сезоне.
            я из Химок
            я из Химок
            22 февраля в 16:30
            Слава богу закончился этот позор!!! Не знаю почему но команда просто перемещалась а не играла! Наверно замёрзла! Кошмар! Надеюсь 27 будет всё намного лучше! Крылья с победой!!! Вы сегодня были лучше Химок в несколько раз!
            VAN ARM
            VAN ARM
            22 февраля в 16:27
            кс молодцы! верил в них! а у химок сейчас другие задачи))
            particular
            particular
            22 февраля в 16:27
            Не сильных дополнительно ослабили и повергли...
            я из Химок
            я из Химок
            22 февраля в 16:21
            Мддаааааа уж!!! Слов нет одни эмоции!
            я из Химок
            я из Химок
            22 февраля в 15:59
            По-моему из зимней спячки ещё не вышли!
            ANATOLY KANDAUROV
            ANATOLY KANDAUROV
            22 февраля в 15:57
            КС готовый к супер лиге клуб, без разговоров
            Locomotive Breath
            Locomotive Breath
            22 февраля в 15:55
            КС приятное впечатление оставляют. Химки - что то с ними не то.
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