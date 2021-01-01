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2 : 0
завершен
20 января 2021, 23:00
среда
Стартовый состав
Цена (млн. €): 355 - 311
Очков за игру в нац. чемп.: 2 - 2
Средний возраст: 28.2 - 27.8
Средний рост: 184.2 - 180.5
Легионеров: 8 - 8
Серия побед: 0 - 3
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Италия. Суперкубок 2020, Финал
Стадион Читта дель Триколоре
|Роналду Криштиану
|1:0
|64’
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Мората Альваро
ассистент Куадрадо Хуан
|2:0
|90+5’
|Роналду Криштиану
|74’
|89’
|Зелински Петр
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Бернардески Федерико
|Кьеза Федерико
|46’
|67’
|Элмас Эльхиф
|Бакайоко Тьему
|72’
|Мертенс Дрис
|Петанья Андреа
|Мората Альваро
|Кулусевски Деян
|83’
|Рабьо Адриен
|Бентанкур Родриго
|83’
|84’
|Политано Маттео
|Демме Диего
|84’
|Льоренте Фернандо
|Мариу Руй
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|1
|Предупреждения
|1
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потому что они не были так одержимы статой и не охотились на каждое сан-марино. да и роналду не густо набил командам даже уровня сербии. кстати, клозе так-то лучший бомбардир чм
потому что они не были так одержимы статой и не охотились на каждое сан-марино. да и роналду не густо набил командам даже уровня сербии. кстати, клозе так-то лучший бомбардир чм
Пирло завоевал свой первый трофей в качестве гвавного тренера! Поздравляю!!!
По игре не сказал бы что Юве был сильнее, просто они реализовали свои моменты, а игроки Наполе нет...кто знает как бы сложилась игра,если бы Лосано забил ну или Лоренцо с точки не промахнулся....но как мы все знаем, в футболе нет сослогательного наклонения..поэтому Юве с победой! А Наполи удачи!
Пирло завоевал свой первый трофей в качестве гвавного тренера! Поздравляю!!!
По игре не сказал бы что Юве был сильнее, просто они реализовали свои моменты, а игроки Наполе нет...кто знает как бы сложилась игра,если бы Лосано забил ну или Лоренцо с точки не промахнулся....но как мы все знаем, в футболе нет сослогательного наклонения..поэтому Юве с победой! А Наполи удачи!
☆☆☆☆☆☆
И ещё раз: ок, в Европе много слабых команд, тут не поспоришь. Но почему на Сан-Маринах и Фарерах такую суперстатистику не смогли набить Анри или Клозе, выступавшие в куда более сильных сборных? Почему они не смогли исправно колотить голы сборным типа Сербии, Венгрии или Дании (всё, что слабее этих команд, рассматривать просто неприлично), а Роналду смог, не имея в сборной никого и близко уровня Швайнштайгера или Зидана?
☆☆☆☆☆☆
И ещё раз: ок, в Европе много слабых команд, тут не поспоришь. Но почему на Сан-Маринах и Фарерах такую суперстатистику не смогли набить Анри или Клозе, выступавшие в куда более сильных сборных? Почему они не смогли исправно колотить голы сборным типа Сербии, Венгрии или Дании (всё, что слабее этих команд, рассматривать просто неприлично), а Роналду смог, не имея в сборной никого и близко уровня Швайнштайгера или Зидана?
А европейцам приходится бодаться между собой, и некоторые отборочные группы бывают весьма приличными (навскидку - Португалия-Швейцария-Венгрия, Хорватия-Бельгия-Сербия).
А европейцам приходится бодаться между собой, и некоторые отборочные группы бывают весьма приличными (навскидку - Португалия-Швейцария-Венгрия, Хорватия-Бельгия-Сербия).
---------так это товарняки, по-моему. ну я и не спорю про бразилию, это товарняки. уругвай всегда был в топе 10 фифа или около того, как и колумбия с чили последние годы. а больше ему и некому забивать в америке, в отличие от роналду в европе
---------так это товарняки, по-моему. ну я и не спорю про бразилию, это товарняки. уругвай всегда был в топе 10 фифа или около того, как и колумбия с чили последние годы. а больше ему и некому забивать в америке, в отличие от роналду в европе
Бразилия 5
Эквадор 5
Парагвай 5
Уругвай 5
Венесуэла 4
Боливия 3
Чили 3
Колумбия 3
Гватемала 3
Гаити 3
Мексика 3
Нигерия 3
Панама 3
Швейцария 3
Алжир 2
Хорватия 2
Гонконг 2
Никарагуа 2
Испания 2
Албания 1
Босния и Герцеговина 1
Франция 1
Германия 1
Иран 1
Перу 1
Португалия 1
Сербия и Черногория 1
Словения 1
США 1
=======
Гонконг, Гватемала, Гаити, Никарагуа - это вообще что такое? :DDDD
Все 5 голов Бразилии забиты в товарняках (в тч хет-трик), и кого мы тут видим? Эквадор, Парагвай, Венесуэла, Боливия. Разве Уругвай выделяется, но их топами можно назвать с баааа-льшой натяжкой.
Бразилия 5
Эквадор 5
Парагвай 5
Уругвай 5
Венесуэла 4
Боливия 3
Чили 3
Колумбия 3
Гватемала 3
Гаити 3
Мексика 3
Нигерия 3
Панама 3
Швейцария 3
Алжир 2
Хорватия 2
Гонконг 2
Никарагуа 2
Испания 2
Албания 1
Босния и Герцеговина 1
Франция 1
Германия 1
Иран 1
Перу 1
Португалия 1
Сербия и Черногория 1
Словения 1
США 1
=======
Гонконг, Гватемала, Гаити, Никарагуа - это вообще что такое? :DDDD
Все 5 голов Бразилии забиты в товарняках (в тч хет-трик), и кого мы тут видим? Эквадор, Парагвай, Венесуэла, Боливия. Разве Уругвай выделяется, но их топами можно назвать с баааа-льшой натяжкой.
Азербайджан: 2
Андорра: 6
Аргентина: 1
Армения: 5
Бельгия: 3
Босния и Герцеговина: 2
Венгрия: 4
Гана: 1
Греция: 1
Дания: 3
Египет: 2
Иран: 1
Исландия: 1
Испания: 3
Казахстан: 2
Камерун: 2
КНДР: 1
Кипр: 2
Латвия: 5
Литва: 7
Люксембург: 5
Марокко: 1
Нидерланды: 4
Новая Зеландия: 1
Панама: 1
Польша: 1
Россия: 3
Саудовская Аравия: 2
Северная Ирландия: 3
Сербия: 1
Словакия: 1
Украина: 1
Уэльс: 1
Фарерские острова: 4
Финляндия: 1
Хорватия: 1
Чехия: 2
Швейцария: 3
Швеция: 7
Эквадор: 1
Эстония: 4
Азербайджан: 2
Андорра: 6
Аргентина: 1
Армения: 5
Бельгия: 3
Босния и Герцеговина: 2
Венгрия: 4
Гана: 1
Греция: 1
Дания: 3
Египет: 2
Иран: 1
Исландия: 1
Испания: 3
Казахстан: 2
Камерун: 2
КНДР: 1
Кипр: 2
Латвия: 5
Литва: 7
Люксембург: 5
Марокко: 1
Нидерланды: 4
Новая Зеландия: 1
Панама: 1
Польша: 1
Россия: 3
Саудовская Аравия: 2
Северная Ирландия: 3
Сербия: 1
Словакия: 1
Украина: 1
Уэльс: 1
Фарерские острова: 4
Финляндия: 1
Хорватия: 1
Чехия: 2
Швейцария: 3
Швеция: 7
Эквадор: 1
Эстония: 4