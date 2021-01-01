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Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус против Наполи

Ювентус Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин) 2:0 Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь) Наполи
Ювентус
2 : 0
завершен
20 января 2021, 23:00
среда
Стартовый состав
Цена (млн. €): 355 - 311
Очков за игру в нац. чемп.: 2 - 2
Средний возраст: 28.2 - 27.8
Средний рост: 184.2 - 180.5
Легионеров: 8 - 8
Серия побед: 0 - 3
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Наполи
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Италия. Суперкубок 2020, Финал
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Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.533.502.89
Лига Ставок 2.60 3.45 2.90
Фонбет Live! 1.09 7.80 100.00
Мелбет 2.57 3.49 2.82
 
46' Кьеза Федерико (22) уходит с поля, Бернардески Федерико (33) вышел на поле
 
64' (1:0) Роналду Криштиану (7)
 
74' Роналду Криштиану (7)
 
2
83' Кулусевски Деян (44) уходит с поля, Мората Альваро (9) вышел на поле
83' Бентанкур Родриго (30) уходит с поля, Рабьо Адриен (25) вышел на поле
 
90+5' (2:0) Мората Альваро (9) (Куадрадо Хуан (16))
 
67' Бакайоко Тьему (5) уходит с поля, Элмас Эльхиф (7) вышел на поле
 
72' Петанья Андреа (37) уходит с поля, Мертенс Дрис (14) вышел на поле
 
80' (1:0) Нереализованный пенальти Инсинье Лоренцо (24)
 
2
84' Демме Диего (4) уходит с поля, Политано Маттео (21) вышел на поле
84' Мариу Руй (6) уходит с поля, Льоренте Фернандо (18) вышел на поле
 
89' Зелински Петр (20)
Голы
Роналду Криштиану 1:0 64’
Мората Альваро
ассистент Куадрадо Хуан 		2:0 90+5’
Наказания
Роналду Криштиану 74’
89’ Зелински Петр
Замены
Вышел Ушел Вышел Ушел
Бернардески Федерико Кьеза Федерико 46’
67’ Элмас Эльхиф Бакайоко Тьему
72’ Мертенс Дрис Петанья Андреа
Мората Альваро Кулусевски Деян 83’
Рабьо Адриен Бентанкур Родриго 83’
84’ Политано Маттео Демме Диего
84’ Льоренте Фернандо Мариу Руй
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 1 Предупреждения 1
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Все комментарии
Денис Киреев 1
Денис Киреев 1 ответ Пьерлуиджи Мартини (раскрыть)
22 января в 00:25
конечно, испания, вылетающая от россии уже в 1.8 - не топ, где вратарь легчайшие мячи в очко пропускает. я говорю про конкретный отрезок в истории, или что теперь, тупо по имени судить? ну когда-то и голландия играла в финале чм, и бельгия была середняком

потому что они не были так одержимы статой и не охотились на каждое сан-марино. да и роналду не густо набил командам даже уровня сербии. кстати, клозе так-то лучший бомбардир чм
An Jo
An Jo
21 января в 13:17
Хоть какая то приятная новость за последние полгода.
juvenale
juvenale
21 января в 12:57
Bom Bom
Bom Bom
21 января в 12:22
Спасибо, порадовали) Суперкубок в последние годы не так часто брали, как Скудетто))
Gelious
Gelious
21 января в 10:09
Все же умеет Ювентус собраться. Отдельное поздравление Князю!
Санчо Панса
Санчо Панса
21 января в 09:44
Искренне рад за двух экс-мадридистов в лице Криштиану и Альваро) Молодцы, бьянконерри! Инсинье, это тебе не Фиорентина! Ювентусу еще нужно забить пенальти:) Всех тиффози Старой Синьоры с заслуженной победой и первым трофеем в 2021 году!
Richard von Rammstein
Richard von Rammstein ответ Пьерлуиджи Мартини (раскрыть)
21 января в 09:19
Португалия уровня Росси и Украины? В Португалии играли Фигу, Деку, Нуну Гомеш - действительно, уровень России. На Евро 2004 до финала и на ЧМ 2006 до полуфинала португальцы дошли практически без помощи Роналду. Я здесь не оскорбляю Роналду, а просто отмечаю, что Фигу и Деко были топ игроками.
A.S.A
A.S.A
21 января в 08:56
Всех болельщиков Bianconeri с победой!
Пирло завоевал свой первый трофей в качестве гвавного тренера! Поздравляю!!!
По игре не сказал бы что Юве был сильнее, просто они реализовали свои моменты, а игроки Наполе нет...кто знает как бы сложилась игра,если бы Лосано забил ну или Лоренцо с точки не промахнулся....но как мы все знаем, в футболе нет сослогательного наклонения..поэтому Юве с победой! А Наполи удачи!
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
21 января в 07:52
С очередным титулом Юве!
RamonCSKA
RamonCSKA ответ Пьерлуиджи Мартини (раскрыть)
21 января в 06:45
Ага и хетрики сборной Гондураса, которая слабее лихтенштейна месси тоже не делает....
Остапчук 67
Остапчук 67
21 января в 04:49
У "Наполи" спад.
Пьерлуиджи Мартини
Пьерлуиджи Мартини ответ Денис Киреев 1 (раскрыть)
21 января в 03:21
Как интересно. Значит, Испания в 2018 была уже не топ, а в каком состоянии Уругвай, Колумбия или Чили на момент матча с Аргентиной, тебя не интересует? Ну и потом, как можно сравнивать Испанию и Чили?
☆☆☆☆☆☆
И ещё раз: ок, в Европе много слабых команд, тут не поспоришь. Но почему на Сан-Маринах и Фарерах такую суперстатистику не смогли набить Анри или Клозе, выступавшие в куда более сильных сборных? Почему они не смогли исправно колотить голы сборным типа Сербии, Венгрии или Дании (всё, что слабее этих команд, рассматривать просто неприлично), а Роналду смог, не имея в сборной никого и близко уровня Швайнштайгера или Зидана?
Денис Киреев 1
Денис Киреев 1 ответ Пьерлуиджи Мартини (раскрыть)
21 января в 02:48
ага, группы приличные, где два топа, середняк и два откровенных дна, на которых за два матча можно пачками голы накидывать. только дело в том, что сколько в официалках роналду с европейскими топами ни играл, а забил только 3 голландии, когда она еще реально топом была, и 3 испании, которую топом в 2018 язык не повернется назвать. Я бы сказал, что месси, что роналду, довольно слабенько себя в сборных показали.
Пьерлуиджи Мартини
Пьерлуиджи Мартини ответ Денис Киреев 1 (раскрыть)
21 января в 02:45
Профанация в том, что приличной южноамериканской сборной место на ЧМ практически гарантировано, тк Венесуэла и Боливия сразу отсекается, а мест на ЧМ от Южной Америки минимум 4!

А европейцам приходится бодаться между собой, и некоторые отборочные группы бывают весьма приличными (навскидку - Португалия-Швейцария-Венгрия, Хорватия-Бельгия-Сербия).
Денис Киреев 1
Денис Киреев 1 ответ Пьерлуиджи Мартини (раскрыть)
21 января в 02:42
    Пьерлуиджи Мартини
    Пьерлуиджи Мартини ответ Денис Киреев 1 (раскрыть)
    21 января в 02:41, ред.
    А вот про рейтинг ФИФА - это жесточайшая профанация. Даже Венесуэла там выше пол-Европы, тк те редкие очки в официальных матчах, которые она берёт, она берёт против Бразилии и Аргентины - или хотя бы против Перу и Чили. В Южной Америке сборных всего 10, поэтому такого дикого расслоения (Германия - Сан-Марино) там никогда не будет!
    Денис Киреев 1
    Денис Киреев 1 ответ Пьерлуиджи Мартини (раскрыть)
    21 января в 02:38, ред.
    я думаю, объективнее всего сравнивать их стату на евро/ка и чм, а там примерное равенство, практически гол в гол
    амурец
    амурец
    21 января в 02:35
    Ювентус с суперкубком
    Денис Киреев 1
    Денис Киреев 1 ответ Пьерлуиджи Мартини (раскрыть)
    21 января в 02:34
    Гонконг, Гватемала, Гаити, Никарагуа - это вообще что такое? :DDDD
    ---------так это товарняки, по-моему. ну я и не спорю про бразилию, это товарняки. уругвай всегда был в топе 10 фифа или около того, как и колумбия с чили последние годы. а больше ему и некому забивать в америке, в отличие от роналду в европе
    Пьерлуиджи Мартини
    Пьерлуиджи Мартини ответ Денис Киреев 1 (раскрыть)
    21 января в 02:32
    Сам нашёл.
    Бразилия 5
    Эквадор 5
    Парагвай 5
    Уругвай 5
    Венесуэла 4
    Боливия 3
    Чили 3
    Колумбия 3
    Гватемала 3
    Гаити 3
    Мексика 3
    Нигерия 3
    Панама 3
    Швейцария 3
    Алжир 2
    Хорватия 2
    Гонконг 2
    Никарагуа 2
    Испания 2
    Албания 1
    Босния и Герцеговина 1
    Франция 1
    Германия 1
    Иран 1
    Перу 1
    Португалия 1
    Сербия и Черногория 1
    Словения 1
    США 1
    =======
    Гонконг, Гватемала, Гаити, Никарагуа - это вообще что такое? :DDDD
    Все 5 голов Бразилии забиты в товарняках (в тч хет-трик), и кого мы тут видим? Эквадор, Парагвай, Венесуэла, Боливия. Разве Уругвай выделяется, но их топами можно назвать с баааа-льшой натяжкой.
    Денис Киреев 1
    Денис Киреев 1
    21 января в 02:32
    как видишь, тут даже середнякам европы не густо забито) испании только под занавес карьеры, и то, когда они вылетали от россии)
    Денис Киреев 1
    Денис Киреев 1 ответ Пьерлуиджи Мартини (раскрыть)
    21 января в 02:30
    так есть, найди) только вот сравнивать их тупо и несправедливо, так как армений, грузий, литв, латвий, андорр, фарер у месси и в помине нет. даже боливия таким сборным даст про..ться)
    Пьерлуиджи Мартини
    Пьерлуиджи Мартини ответ Денис Киреев 1 (раскрыть)
    21 января в 02:29
    А по Месси есть такая же выкладка? И желательно без учёта товарняков по обоим.
    Денис Киреев 1
    Денис Киреев 1 ответ Пьерлуиджи Мартини (раскрыть)
    21 января в 02:28
    я уже смотрел стату роналду сборным.

    Азербайджан: 2
    Андорра: 6
    Аргентина: 1
    Армения: 5
    Бельгия: 3
    Босния и Герцеговина: 2
    Венгрия: 4
    Гана: 1
    Греция: 1
    Дания: 3
    Египет: 2
    Иран: 1
    Исландия: 1
    Испания: 3
    Казахстан: 2
    Камерун: 2
    КНДР: 1
    Кипр: 2
    Латвия: 5
    Литва: 7
    Люксембург: 5
    Марокко: 1
    Нидерланды: 4
    Новая Зеландия: 1
    Панама: 1
    Польша: 1
    Россия: 3
    Саудовская Аравия: 2
    Северная Ирландия: 3
    Сербия: 1
    Словакия: 1
    Украина: 1
    Уэльс: 1
    Фарерские острова: 4
    Финляндия: 1
    Хорватия: 1
    Чехия: 2
    Швейцария: 3
    Швеция: 7
    Эквадор: 1
    Эстония: 4
    Пьерлуиджи Мартини
    Пьерлуиджи Мартини ответ Денис Киреев 1 (раскрыть)
    21 января в 02:27
    А в Португалии - есть)))) С Сан-Марино и Гибралтаром Португалия не играла, я уже это писал.
    Пьерлуиджи Мартини
    Пьерлуиджи Мартини ответ Денис Киреев 1 (раскрыть)
    21 января в 02:26
    А есть хоть один футболист, забивший на чемпионатах Европы больше, чем Роналду? Ок, если он такое бревно, то почему Анри, Клозе, Вилья не смогли забить даже девяти? На чемпионатах Европы и в лучшие годы бывали Румыния, Словения, Норвегия, почему никто на них стату не набил?
    Денис Киреев 1
    Денис Киреев 1 ответ Пьерлуиджи Мартини (раскрыть)
    21 января в 02:26
    еще раз, даже в бразилии нет такого игрока, кто за 2 матча на этих командах делает по 8 голов) они слабые, конечно, но не настолько, как андорра, сан-марино, гибралтар, люксембруг, литва
    Пьерлуиджи Мартини
    Пьерлуиджи Мартини ответ Денис Киреев 1 (раскрыть)
    21 января в 02:25
    Хоть бы Википедию открыл и посмотрел список международных голов Роналду. Точно так же, как нетрудно догадаться, на Венесуэле и Боливии набирается бОльшая часть голов южноамериканского отбора.
    Денис Киреев 1
    Денис Киреев 1 ответ Пьерлуиджи Мартини (раскрыть)
    21 января в 02:25
    я же говорю, на самом евро роналду забил всего 9 голов, еще 7 на чм вроде, там как раз одни опы и середняки) очень мало из 102 голов)
    Денис Киреев 1
    Денис Киреев 1 ответ Пьерлуиджи Мартини (раскрыть)
    21 января в 02:23
    причем тут сербия и швейцария, когда в отборе на евро и чм есть еще по 2 команды уровня андорры и люксембурга? на них львиная часть статы набирается
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