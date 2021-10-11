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Румыния - Армения

Протокол матча Хорватия против Словакия

Хорватия Логотип футбольный клуб Хорватия 2:2 Логотип футбольный клуб Словакия Словакия
Хорватия
2 : 2
завершен
вчера, 21:45
Словакия
Отбор ЧМ-2022. Европа, 8 тур
Стадион Стадион Градски (Осиек)
Телетрансляция: МАТЧ ТВ
Ставки на футбольные матчи
    Еще
     
    25' (1:1) Крамарич Андрей (9)
     
    46' Иванушец Лука (17) уходит с поля, Влашич Никола (13) вышел на поле
     
    60' Пашалич Марио (15) уходит с поля, Брекало Йосип (7) вышел на поле
     
    67' Станишич Йосип (6) уходит с поля, Ливайя Марко (14) вышел на поле
     
    71' (2:2) Модрич Лука (10)
     
    85' Крамарич Андрей (9) уходит с поля, Сучич Лука (8) вышел на поле
     
    90' Баришич Борна (3)
     
    20' (0:1) Шранц Иван (18) (Гамшик Марек (17))
     
    41' Гамшик Марек (17) уходит с поля, Беро Матуш (21) вышел на поле
     
    45' (1:2) Хараслин Лукаш (7) (Алмаси Ладислав (22))
     
    69' Куцка Юрай (19)
     
    70' Родак Марек (1)
     
    72' Хараслин Лукаш (7) уходит с поля, Косчельник Мартин (4) вышел на поле
     
    80' Шранц Иван (18)
     
    85' Куцка Юрай (19) уходит с поля, Йирка Эрик (6) вышел на поле
     
    89' Ханко Давид (16)
    Голы
    20’ 0:1 Шранц Иван
    ассистент Гамшик Марек
    Крамарич Андрей 1:1 25’
    45’ 1:2 Хараслин Лукаш
    ассистент Алмаси Ладислав
    Модрич Лука 2:2 71’
    Наказания
    69’ Куцка Юрай
    70’ Родак Марек
    80’ Шранц Иван
    89’ Ханко Давид
    Баришич Борна 90’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    41’ Беро Матуш Гамшик Марек
    Влашич Никола Иванушец Лука 46’
    Брекало Йосип Пашалич Марио 60’
    Ливайя Марко Станишич Йосип 67’
    72’ Косчельник Мартин Хараслин Лукаш
    Сучич Лука Крамарич Андрей 85’
    85’ Йирка Эрик Куцка Юрай
    Статистика
    		 21 Удары по воротам 6
    		10 Удары в створ 2
    		12 Фолы 16
    		10 Угловые 3
    		4 Офсайды 2
    		69% Владение мячом 31%
    		0 Cэйвы 8
    		1 Предупреждения 4
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    Все комментарии
    sir_Alex
    sir_Alex
    сегодня в 14:25
    Спасибо хорватам 🤝
    ЧиП
    ЧиП
    сегодня в 09:24
    Чего все уперлись в хорватов. Але! Впереди Кипр, там что всё решено?!
    112910415
    112910415
    сегодня в 05:40
    теперь нашим достаточно ничьей в решающем матче
    и это хорошо
    и это плохо
    амурец
    амурец
    сегодня в 01:50
    Результат для нас хороший
    Землянин
    Землянин ответ nubom (раскрыть)
    сегодня в 01:06, ред.
    Если бы они выиграли, то и на стыки могли ещё претендовать, и даже на прямой выход, но это уже чисто математические. Ну и премиальные за выигрыш / ничью и рейтинг сборных тоже никто не отменял
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    сегодня в 00:08
    На нас могут отыграться
    Akatsuki72
    Akatsuki72
    вчера в 23:58
    Словаки тащат Россию: гол себе и очки отобрали у Хорватов. Спасибо словакам!
    протон
    протон
    вчера в 23:55
    Спасибо Словакам
    хорваты по старой памяти сделали нам очередной подарок - спасибо им
    nubom
    nubom
    вчера в 22:45
    Смотри-ка, словаки на нас и не обиделись совсем...
    Том Хеннинг Эвребе
    Том Хеннинг Эвребе
    вчера в 22:45
    Потеря очков Хорватами упоростит задачу сб России в Загребе, но проигрывать все равно нельзя.
    SHMEL
    SHMEL
    вчера в 22:39
    Неожиданно! Респект Словакам.
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 22:39
    Словакия играет за Россию !!! Молодцы ребята, так держать !!!
    протон
    протон
    вчера в 22:38
    Если Россия выигрывает у Словении, тогда до Катара рукой подать
    Gahi
    Gahi Хозяева выиграют 1-й тайм
    вчера в 21:41
    В этом матче между командами Хорватии и Словакией предпочтение на победу хозяев поля. Команда достаточно хорошо играет в защите пропустили всего один гол и в нападении забивают необходимое количество голов. Прогноз победа хозяев. Удачи
    susanin ultrazenith
    susanin ultrazenith победа гостей
    вчера в 20:08
    Ну надо же кому-то ещё раз помочь сборной России! Пусть теперь хорваты автогол совершат!
    shlomo2
    shlomo2 победа хозяев
    вчера в 16:36
    Думаем, вопрос интриги в этой группе уже снят практически окончательно. Хорватия с Россией в очной баталии выяснят отношения в борьбе за победителя секстета, а остальные разделят оставшиеся позиции. Восьмого числа хорваты уверенно хлопнули Кипр на выезде (0:3), показав традиционную прагматичную игру.
    RUPRICHT
    RUPRICHT Тотал больше во 2-м тайме - 1.25
    вчера в 14:58
    Удручающая статистика сборной Словакии, одна победа над Кипром из пяти матчей. Понятно что догнать лидеров и прыгнуть в отходящий поезд уже не получиться поэтому рискну предположить что Словаки попрощаются с группой и громко хлопнут дверью . Плюс конечно то что команде нужно как то реабилитироваться . Хорватам наооборот нужна только победа и атака в этом матче будет работать как безотказный пулемёт Максим что сыграет на руку сборной Словакии ведь они как и Хорваты не умеют играть от обороны .
    Антон Белянкин
    Антон Белянкин Хозяева выиграют всухую
    вчера в 14:52
    Почему такой прогноз? Хорваты выше классом. К тому же клетчатые ведут борьбу за прямую путёвку в Катар и терять очки им нельзя. При этом в этом отборочном цикле хорваты очень надёжны в обороне.
    RUPRICHT
    RUPRICHT
    вчера в 14:47
    Хорватия не только провела все семь матчей квалификации по сценарию, в котором одна из команд не забивала. Также за все семь игр отбора "ватрени" пропустили всего раз (0,14 мячей в среднем за матч), в самом первом споре, на поле Словении. Кроме того, на потенциал Словакии в атаке указывает еще и статистика личных матчей. В последних шести очных спорах "репре" забили Хорватии всего один гол.
    Наконец, игра с Россией показала, что у словаков хронические проблемы с реализацией создаваемых голевых моментов. В важнейшей игре с россиянами Гамшик и компания имели ряд отличных вариантов отличиться. Но все благополучно профукали. Хорватия такой свободы гостям не предоставит. И победит без пропущенных голов.
    shlomo
    shlomo 1:0
    вчера в 13:42
    Между собой месяц назад команды выдали в целом очень неплохой поединок, который катился совсем не мирно к нулевой ничьей, Однако в концовке хорваты забили усилиями Брозовича и набрали важные 3 очка. Дома перевес вице-чемпионов мира должен быть куда весомее.
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