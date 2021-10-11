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хорваты по старой памяти сделали нам очередной подарок - спасибо им
хорваты по старой памяти сделали нам очередной подарок - спасибо им
Наконец, игра с Россией показала, что у словаков хронические проблемы с реализацией создаваемых голевых моментов. В важнейшей игре с россиянами Гамшик и компания имели ряд отличных вариантов отличиться. Но все благополучно профукали. Хорватия такой свободы гостям не предоставит. И победит без пропущенных голов.
Наконец, игра с Россией показала, что у словаков хронические проблемы с реализацией создаваемых голевых моментов. В важнейшей игре с россиянами Гамшик и компания имели ряд отличных вариантов отличиться. Но все благополучно профукали. Хорватия такой свободы гостям не предоставит. И победит без пропущенных голов.