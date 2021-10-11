В 1 Ливакович Доминик Голов пропущено: 2 Выносы: 2 Пасы: 19 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 90

З 3 Баришич Борна Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 9 Точные навесы: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 52 Точность пасов: 50 Минут сыграно: 90

З 21 Вида Домагой Ударов всего: 1 Фолов заработано: 3 Перехваты: 1 Выносы: 3 Пасы: 67 Точность пасов: 59 Минут сыграно: 90

З 20 Гвардиол Ешко Фолов заработано: 1 Отборы: 2 Перехваты: 4 Выносы: 3 Пасы: 77 Точность пасов: 69 Минут сыграно: 90

З 6 Станишич Йосип Отборы: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Пасы: 31 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 67

П 11 Брозович Марцело Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Отборы: 4 Всего навесов: 2 Пасы: 89 Точность пасов: 85 Минут сыграно: 90

П 17 Иванушец Лука Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 21 Точность пасов: 19 Минут сыграно: 45

П 10 Модрич Лука Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 9 Точные навесы: 1 Выносы: 1 Пасы: 84 Точность пасов: 75 Минут сыграно: 90

П 15 Пашалич Марио Ударов всего: 3 Ударов в створ: 3 Фолов совершено: 1 Перехваты: 2 Пасы: 22 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 60

П 4 Перишич Иван Офсайды: 2 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 9 Точные навесы: 4 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 51 Точность пасов: 38 Минут сыграно: 90

Н 9 Крамарич Андрей Ударов всего: 5 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Офсайды: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 4 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 31 Точность пасов: 26 Минут сыграно: 85

Запасные игроки

В 12 Грбич Иво

В 23 Слуга Симон

З 22 Понграчич Марин

З 16 Скорич Миля

З 19 Соса Борна

З 2 Уремович Филип

З 5 Чалета-Цар Дуе

П 7 Брекало Йосип Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Блоки: 1 Всего навесов: 4 Пасы: 17 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 30

П 13 Влашич Никола Ударов всего: 2 Фолов совершено: 2 Пасы: 12 Точность пасов: 9 Минут сыграно: 45

П 8 Сучич Лука Пасы: 3 Точность пасов: 3 Минут сыграно: 10

П 18 Якич Кристиян