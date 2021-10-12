В 1 Патрисиу Руй Спасений: 2 Пасы: 25 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 90

З 4 Диаш Рубен Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Фолов совершено: 1 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 59 Точность пасов: 56 Минут сыграно: 90

З 20 Канселу Жоау Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Перехваты: 3 Желтые карточки: 1 Пасы: 51 Точность пасов: 44 Минут сыграно: 90

З 19 Мендеш Нуно Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 3 Перехваты: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 37 Точность пасов: 33 Минут сыграно: 90

З 3 Пепе Выносы: 1 Пасы: 76 Точность пасов: 68 Минут сыграно: 90

П 8 Моутинью Жоау Всего навесов: 5 Точные навесы: 3 Пасы: 42 Точность пасов: 36 Минут сыграно: 65

П 16 Палинья Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 4 Фолов совершено: 2 Отборы: 7 Выносы: 1 Пасы: 35 Точность пасов: 33 Минут сыграно: 73

Н 10 Силва Бернарду Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Заработанные пенальти: 1 Пасы: 27 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 80

П 11 Фернандеш Бруну Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Голевые передачи: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 3 Точные навесы: 2 Пасы: 35 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 80

Н 7 Роналду Криштиану Ударов всего: 6 Ударов в створ: 5 Голов забито: 3 Фолов заработано: 2 Всего навесов: 1 Выносы: 1 Пенальти забито: 2 Заработанные пенальти: 1 Пасы: 24 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 90

Н 9 Силва Андре Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Пасы: 18 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 73

Запасные игроки

В 22 Кошта Диого

В 12 Лопеш Антони

З 2 Далот Диогу

З 5 Семеду Нелсон

З 6 Фонте Жозе

П 17 Гедеш Гонсалу Всего навесов: 1 Пасы: 9 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 10

П 13 Данилу

П 14 Карвалью Вильям

П 21 Луиз Матеуш Фолов совершено: 1 Пасы: 6 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 10

П 23 Мариу Жоау Всего навесов: 1 Пасы: 18 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 25

П 18 Невеш Рубен Ударов всего: 1 Голевые передачи: 1 Пасы: 11 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 17