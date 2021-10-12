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т.е больше не кого выпускать? Столько талантливой молодёжи у португальцев, одни из лучших в Европе.
Тренер ничего не решает - это давно известно.
Поэтому, против сильных сборных у него голов то немного.
т.е больше не кого выпускать? Столько талантливой молодёжи у португальцев, одни из лучших в Европе.
Тренер ничего не решает - это давно известно.
Поэтому, против сильных сборных у него голов то немного.
Нарцисс забивает Катару, Люксембургу 😀
Нарцисс забивает Катару, Люксембургу 😀
Люксембург ! Пенальти ! И ещё !
даёшь рекорды !
Люксембург ! Пенальти ! И ещё !
даёшь рекорды !
Германия почти всегда сильнее как команда, а вот про везение аргов загнул конечно. Странно почему-то это не работает в обратную сторону - решалы немцев и бразильцев не могли забивать "выскочкам". Либо надо боготворить Марио Гётце за умение разруливать. И вот возвращаемся к первому комменту, а Роналду решал против Франции на ЧЕ и Голландии в ЛигеНаций??
Германия почти всегда сильнее как команда, а вот про везение аргов загнул конечно. Странно почему-то это не работает в обратную сторону - решалы немцев и бразильцев не могли забивать "выскочкам". Либо надо боготворить Марио Гётце за умение разруливать. И вот возвращаемся к первому комменту, а Роналду решал против Франции на ЧЕ и Голландии в ЛигеНаций??
И ведь не подпустит к мячу никого даже в матче с дет.садом 😂
И ведь не подпустит к мячу никого даже в матче с дет.садом 😂