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2021-11-16
Португалия - Люксембург
Казахстан - Финляндия
Сербия - Азербайджан
Косово - Грузия
Швеция - Греция
Болгария - Северная Ирландия
Литва - Швейцария
Украина - Босния и Герцеговина
Дания - Австрия
Фарерские острова - Шотландия
Израиль - Молдавия
Албания - Польша
Англия - Венгрия
Сан-Марино - Андорра

Протокол матча Португалия против Люксембург

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    Еще
     
    8' (1:0) Роналду Криштиану (7)
     
    13' (2:0) Роналду Криштиану (7)
     
    18' (3:0) Фернандеш Бруну (11) (Силва Бернарду (10))
     
    22' Мендеш Нуно (19)
     
    65' Моутинью Жоау (8) уходит с поля, Мариу Жоау (23) вышел на поле
     
    69' (4:0) Палинья (16) (Фернандеш Бруну (11))
     
    2
    73' Палинья (16) уходит с поля, Невеш Рубен (18) вышел на поле
    73' Силва Андре (9) уходит с поля, Леау Рафаэл (15) вышел на поле
     
    2
    80' Силва Бернарду (10) уходит с поля, Луиз Матеуш (21) вышел на поле
    80' Фернандеш Бруну (11) уходит с поля, Гедеш Гонсалу (17) вышел на поле
     
    84' Канселу Жоау (20)
     
    87' (5:0) Роналду Криштиану (7) (Невеш Рубен (18))
     
    32' Мартинс Кристофер (8)
     
    2
    46' Тилль Оливье (15) уходит с поля, Боржес Санчес Явандро (11) вышел на поле
    46' Тилль Себастьен (21) уходит с поля, Девилье Маурис Джон (14) вышел на поле
     
    2
    87' Синани Данел (9) уходит с поля, Вейга Эрик (7) вышел на поле
    87' Пинту Мика (17) уходит с поля, Муратович Эдвин (20) вышел на поле
    Голы
    Роналду Криштиану 1:0(П) 8’
    Роналду Криштиану 2:0(П) 13’
    Фернандеш Бруну
    ассистент Силва Бернарду     		3:0 18’
    Палинья
    ассистент Фернандеш Бруну     		4:0 69’
    Роналду Криштиану
    ассистент Невеш Рубен     		5:0 87’
    Наказания
    Мендеш Нуно 22’
    32’ Мартинс Кристофер
    Канселу Жоау 84’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    46’ Девилье Маурис Джон Тилль Себастьен
    46’ Боржес Санчес Явандро Тилль Оливье
    Мариу Жоау Моутинью Жоау 65’
    Невеш Рубен Палинья 73’
    Леау Рафаэл Силва Андре 73’
    Луиз Матеуш Силва Бернарду 80’
    Гедеш Гонсалу Фернандеш Бруну 80’
    87’ Вейга Эрик Синани Данел
    87’ Муратович Эдвин Пинту Мика
    Статистика
    		 21 Удары по воротам 3
    		11 Удары в створ 2
    		12 Фолы 13
    		8 Угловые 2
    		1 Офсайды 0
    		55% Владение мячом 45%
    		2 Cэйвы 6
    		2 Предупреждения 1
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    Все комментарии
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ Agamaga........ (раскрыть)
    сегодня в 09:54
    Надо понимать, что ты очень уважаешь карлика.
    Agamaga........
    Agamaga........
    сегодня в 09:43
    Ради статистики и мусорных голов он готов играть даже с таким слабым соперником всю игру 🤦‍♂️
    т.е больше не кого выпускать? Столько талантливой молодёжи у португальцев, одни из лучших в Европе.
    Тренер ничего не решает - это давно известно.
    Поэтому, против сильных сборных у него голов то немного.
    Agamaga........
    Agamaga........ ответ FERIS (раскрыть)
    сегодня в 09:39
    Месси забивает Боливии, Уругваю, МС
    Нарцисс забивает Катару, Люксембургу 😀
    112910415
    112910415
    сегодня в 09:01
    это счастье просто !
    Люксембург ! Пенальти ! И ещё !
    даёшь рекорды !
    протон
    протон
    сегодня в 07:55
    Ну это классика. Ещё и в битве с Люксембургом
    Imrebellion
    Imrebellion ответ Per4ick (раскрыть)
    сегодня в 07:45, ред.
    ох, боюсь представить какие аргументы пошли бы будь всё наоборот, вместо Чили там условная Венесуэла, а там на Евро вместо Греции любая более именитая команда. Просто "разорвали" бы фактами. То у бразильцев внезапно не сильное желание побеждать, то Чили оказывается "всего" 6 раз финалисты, не упоминая сколько полуфиналов у них и их 5 позицию по очкам в континенте. А турнир настолько легкотня что легендарный Пеле наколотивший 1к+ голов в клубах, за сборную всего 77 раз отличился и таки без золота континента...
    Германия почти всегда сильнее как команда, а вот про везение аргов загнул конечно. Странно почему-то это не работает в обратную сторону - решалы немцев и бразильцев не могли забивать "выскочкам". Либо надо боготворить Марио Гётце за умение разруливать. И вот возвращаемся к первому комменту, а Роналду решал против Франции на ЧЕ и Голландии в ЛигеНаций??
    88_DEIVID
    88_DEIVID ответ Per4ick (раскрыть)
    сегодня в 06:43, ред.
    Там больше всех Португалия хлопает в ладоши за ЧМ каждые 2 года, что бы у Рончика был шанс.
    Per4ick
    Per4ick
    сегодня в 01:06
    и теперь можно не проводить так часто турнир, хотя теперь хотят сделать так что бы ЧМпроводили через 2 года что если арги не возьмут в катаре будет еще шанс в северной америке, но я уверен этого не будет
    Per4ick
    Per4ick ответ Imrebellion (раскрыть)
    сегодня в 01:03, ред.
    я назвал это образно потому что явный фаворит встречался с андердогом. и это говорит о том что в финал копы выйти легче чем на евро, чилийцы вечные участники финалов но за 100 лет они были всего 6 раз в финале. тебе не нравится Греция но была Дания а еще ведь один раз евро всего брали Голландцы или они тоже выскочки? а то что за 5 лет 4 турнира это просто факт и ничего более. в 2014 Германия была как команда сильнее в финал арги дощли только за счет везения и игрой вратаря и защита так же как и на этой копе когда в решающий момент месси на поле не стало
    Бак5
    Бак5
    сегодня в 00:56
    Пеналду вот на таких сборных набивает статистику Люксембургы, Лихтинштейны, Андорры, Сан Марино, Фареры.
    Imrebellion
    Imrebellion
    сегодня в 00:37
    Народ, точнее, ребятушки) завязывайте короновать ненавистного вам игрока его любимыми жертвами, не туда лезете))
    Imrebellion
    Imrebellion ответ Per4ick (раскрыть)
    сегодня в 00:30
    Неймар не поехал, значит бразильцы наплевали на трофей?)) к 2016 году наелись наверное. То что Португалия реже была в финалах, а Аргентина наоборот, о чем то говорит? Разговор начался с твоего "У Месси своя Греция - Чили называется". Твоими же словами - бывает, че. Тем более они постоянные претенденты и медалисты турнира в отличии от греков. Если вспоминать хронологии, то каждый раз были недовольства обычных хейтеров словами "Месси там изи турнир выигрывает", потому что реально выделялся на всех этапах. А после этих "неожиданных" финалов насмешки начинались. Благо, немцы с Гётце вырвали победу, иначе у многих был бы вечный траур.
    Per4ick
    Per4ick ответ Imrebellion (раскрыть)
    сегодня в 00:14
    Аргентина что ли слаба? с 2004 года 5 финалов иметь , ну и как сравнить это с Португалией где на евро в финал очень редко попадают даже 2 раза подряд. бразильцы часто к копе относились халатно в 2016 не поехал Неймар например. так же можно привести в пример что бразилы и арги не могли на ЧМ обыграть швейцарцев и исландцев, к чему это? Англия и Голландия практически всегда сильны а Роналду был лучшим молодым игроком на евро 2004, у Греции был один момент в финале они его реализовали так бывает они весь турнир так и играли) Чили сейчас мертвые тогда в 2015 они возили Аргов а в 2016 сыграли слабо но тоже победили, арги в этом финале с бразилами выиграли не по игре но так бывает, смешно конечно что турнир этот провели 4 раза за 6 лет а если бы не ковид то было бы 5
    Nazi
    Nazi
    сегодня в 00:11
    Слава богу есть пеналду, иначе Люксембург разнес бы Португалию..
    Gladiatоr
    Gladiatоr
    сегодня в 00:10
    А где там гроза Дижонов да Сент-Этьенов?)))) Где 100 лямов за год гол за 5 матчей)))))))))))))))))))
    Землянин
    Землянин
    сегодня в 00:08, ред.
    ПенальДу снова подвезли сладких булочек для статистики, а наш сам отказался, не в форме говорит 🎃
    Imrebellion
    Imrebellion ответ Per4ick (раскрыть)
    вчера в 23:57
    Португалия и была сильна в 2004 о чем и речь. А Колумбии и Парагваи, во первых, по выбивали бразильцев с уругвайцами, а на ЧМ также на равных играют с этими же англичанами, голландцами и т.д. Какие-то попытки контраргументировать прям всё)) Повторюсь, Месси мб тоже был бы рад победить еще одну Копу не играя в финале. Будет 1-1 с КриРо по такому достижению, ну и отдельная победа со всеми своими стараниями.
    Per4ick
    Per4ick ответ Imrebellion (раскрыть)
    вчера в 23:48
    да что ты)) у Португалии в соперниках были Англия и Голландия на евро 2004, у аргов в 2015 колумбия и парагвай в 2016 венесуэла и США. не было даже уругвая который тогда был явно сильнее чем сейчас. в этом году эквадор и колумбия.
    h_a_k_k_e_r
    h_a_k_k_e_r
    вчера в 23:46
    Ай да король Люксембургов и Андорр! Король пенальти...
    Тео Джонс
    Тео Джонс ответ FERIS (раскрыть)
    вчера в 23:46
    Когда то дорастет и забьет уже с игры как легендарный Месси, но это уже совсем другая история ахах)
    Тео Джонс
    Тео Джонс ответ FERIS (раскрыть)
    вчера в 23:44
    Сан-Марино, Люксембург, на очереди грозный Лихтенштейн поди? Набил всю стату на мальчишках со двора тьфу позорище))
    Imrebellion
    Imrebellion ответ FERIS (раскрыть)
    вчера в 23:38
    И? Это скорее домашнее поражение португальцев т.к. греков ни до, ни после никто не видел. А чилийцы вечные финалисты в кубках Америки и урвали свое у себя дома. Тоже самое потом повторили арги с лучшим игроком турнира в составе от начала до конца.
    FERIS
    FERIS
    вчера в 23:32
    Ну вот Рон и с игры забил.
    FERIS
    FERIS
    вчера в 23:30
    Гном опять курит бамбук))))
    FERIS
    FERIS ответ Imrebellion (раскрыть)
    вчера в 23:29, ред.
    Греки становились чемпионами Европы к твоему сведению,обыграв финале тех же португальцев.
    Imrebellion
    Imrebellion ответ Per4ick (раскрыть)
    вчера в 23:20
    Греция и Чили на одном уровне? При том что каждый раз арги добирались до финалов после бразильцев и уругвайцев, а не обойдя всех стороной на другой ветке.
    Per4ick
    Per4ick ответ Imrebellion (раскрыть)
    вчера в 23:16, ред.
    у месси свои греции были, чили зовут
    Imrebellion
    Imrebellion
    вчера в 22:56
    Месся мб был бы рад выигрывать трофеи не играя в финале и выходя из группы с 3 мест из 4 где и так фаворит или попадаться против Греций в конце, а еще присваивать победы в полутоварняках придя на готовое напарниками))
    Gladiatоr
    Gladiatоr
    вчера в 22:16
    Ну мосся тоже хорош, может за 5 лет 4 раза играть в кубке америки и 1 раз выстрадать его))))))))))))))))))
    Agamaga........
    Agamaga........
    вчера в 22:13
    Расстреливает Люксембург из пенальти 😂
    И ведь не подпустит к мячу никого даже в матче с дет.садом 😂
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