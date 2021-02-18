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1 : 1
завершен
18 февраля 2021, 18:00
четверг
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Стадион НСК Олимпийский
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Буяльский Виталий
ассистент Миколенко Виталий
|1:0
|62’
|67’
|1:1
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Мехеле Брандон
ассистент Вормер Рууд
|Шапаренко Николай
|28’
|32’
|Рикка Федерико
|Миколенко Виталий
|90+3’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|70’
|Баджи Юссуф
|Окереке Давид
|70’
|Бремпт Игнас
|Дирар Набиль
|Родригес Жерсон
|Де Пена Карлос
|72’
|Шепелев Владимир
|Шапаренко Николай
|73’
|Караваев Александр
|Кендзера Томаш
|81’
|Супряга Владислав
|Беседин Артем
|81’
|90+2’
|Де Куйпер Максим
|Дост Бас
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|4
|Удары по воротам
|7
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|1
|Удары в створ
|1
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|8
|Фолы
|15
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|3
|Угловые
|4
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|2
|Офсайды
|2
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|48%
|Владение мячом
|52%
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|2
|Предупреждения
|1
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Я по подписке на мегого смотрю. Там все матчи показывают, не только Шахтёра. А общедоступные укр. каналы только сборную транслируют
Я по подписке на мегого смотрю. Там все матчи показывают, не только Шахтёра. А общедоступные укр. каналы только сборную транслируют
там он много рассказывал интересного про суперсерею с Канадцами,и как КГБ ему говорила,что если спросят кто из канадцев,чего живешь в такой маленькой хрущевки то надо говорить мол загородный дом на ремонте пока тут.
И как когда Эспозито увидел Хрущевку спросил а зачем тебе такой большой и некрасивый дом :)
Но самое мне запомнилось,как в Канаде Третьяка вербовали в НХЛ,подсунули контракт а сумму зарплаты он мог вписать сам.И вот он рассказывает сижу я 20 летний пацан и думаю,я же советский гражданин,мало того я советский офицер играю за ЦСКА-нет не надо мне ваши миллионы и ваш НХЛ,мне родина и ЦСКА дороже.
Тогда всё было по другому и играли точно не за деньги,что в футбол,что в хоккей.
там он много рассказывал интересного про суперсерею с Канадцами,и как КГБ ему говорила,что если спросят кто из канадцев,чего живешь в такой маленькой хрущевки то надо говорить мол загородный дом на ремонте пока тут.
И как когда Эспозито увидел Хрущевку спросил а зачем тебе такой большой и некрасивый дом :)
Но самое мне запомнилось,как в Канаде Третьяка вербовали в НХЛ,подсунули контракт а сумму зарплаты он мог вписать сам.И вот он рассказывает сижу я 20 летний пацан и думаю,я же советский гражданин,мало того я советский офицер играю за ЦСКА-нет не надо мне ваши миллионы и ваш НХЛ,мне родина и ЦСКА дороже.
Тогда всё было по другому и играли точно не за деньги,что в футбол,что в хоккей.
А по хорошему,матч надо было проводить не в Киеве при температуре -10*,а в Испании или Италии или Греции.
А по хорошему,матч надо было проводить не в Киеве при температуре -10*,а в Испании или Италии или Греции.
А вообще в футболе самое главное-это счёт на табло.
По факту первый матч 1-1 и шансы в ответной игре 50на50.
А то начинается,эти не играли,эти не настроились,этим просто повезло это уже дело десятое а то и двадцатое.СЧЁТ НА ТАБЛО,ВСЁ ОСТАЛЬНОЕ УСЛОВНО!
А вообще в футболе самое главное-это счёт на табло.
По факту первый матч 1-1 и шансы в ответной игре 50на50.
А то начинается,эти не играли,эти не настроились,этим просто повезло это уже дело десятое а то и двадцатое.СЧЁТ НА ТАБЛО,ВСЁ ОСТАЛЬНОЕ УСЛОВНО!