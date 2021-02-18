ГлавнаяВсе матчи
Матчи Лига Европы 2020/2021
Россия. Премьер-Лига 2020/2021
Лига чемпионов 2020/2021
Лига Европы 2020/2021
Евро-2020
Отбор ЧМ-2022. Европа
Россия. Кубок 2020/2021
Россия. Суперкубок 2019
Суперкубок УЕФА 2020
Англия. Суперкубок 2019
Испания. Суперкубок 2019
Италия. Суперкубок 2019
Германия. Суперкубок 2019
Франция. Суперкубок 2019
Англия. Премьер-Лига 2020/2021
Испания. Примера 2020/2021
Италия. Серия А 2020/2021
Германия. Бундеслига 2020/2021
Франция. Лига 1 2020/2021
Отбор ЧЕ-2020
Лига Наций 2020/2021
Россия. ФНЛ 2020/2021
Англия. Кубок Лиги 2020/2021
Англия. Кубок 2020/2021
Испания. Кубок 2020/2021
Италия. Кубок 2020/2021
Германия. Кубок 2020/2021
Франция. Кубок 2020/2021
Украина. Премьер-Лига 2020/2021
Нидерланды. Эредивизие 2020/2021
Португалия. Примейра 2020/2021
Чемпионат Европы U21. 2021
Нидерланды. Суперкубок 2019
Португалия. Суперкубок 2019
Клубный чемпионат мира 2020
Чемпионат мира 2018
Кубок Америки 2020
Юношеская Лига УЕФА 2019/2020
Кубок Африканских Наций 2019
Олимпиада 2016
Австралия. А-Лига 2020/2021
Австрия. Бундеслига 2019/2020
Австрия. Бундеслига 2020/2021
Австрия. Первая Лига 2020/2021
Азербайджан. Премьер-Лига 2020/2021
Албания. Суперлига 2020/2021
Англия. Чемпионшип 2020/2021
Англия. Лига Один 2020/2021
Англия. Лига Два 2020/2021
Аргентина. Суперлига 2021
Аргентина. Примера Насьональ 2020/2021
Аргентина. Примера C Метро 2021
Армения. Премьер-Лига 2020/2021
Беларусь. Кубок 2020/2021
Бельгия. Про-Лига 2020/2021
Бельгия. Кубок 2020/2021
Бельгия. Вторая лига 2020/2021
Болгария. Первая лига 2020/2021
Болгария. Вторая лига 2020/2021
Бразилия. Лига Баияно 2021
Бразилия. Лига Гаушо 2021
Бразилия. Лига Минейро 2021
Бразилия. Серия А 2020
Бразилия. Серия B 2020
Бразилия. Серия С 2020
Венгрия. Чемпионат I 2020/2021
Венесуэла. Примера дивизион 2020
Германия. Вторая Бундеслига 2020/2021
Германия. Третья лига 2020/2021
Гондурас. Лига Насьональ 2020/2021
Греция. Суперлига 2020/2021
Дания. Суперлига 2020/2021
Дания. Первый дивизион 2020/2021
Египет. Премьер-Лига 2020/2021
Израиль. Первый дивизион 2020/2021
Израиль. Премьер-Лига 2020/2021
Индия. Ай-Лига 2020/2021
Индия. Суперлига 2020/2021
Исландия. Высший дивизион 2020
Исландия. Первый дивизион 2020
Испания. Сегунда 2020/2021
Италия. Серия B 2020/2021
Катар. Старс Лига 2020/2021
Кипр. Первый дивизион 2020/2021
Китай. Суперлига 2021
Колумбия. Примера А 2021
Колумбия. Примера B 2021
Коста-Рика. Примера дивизион 2020/2021
Латвия. Первая лига 2020
Литва. Лига A 2021
Марокко. Ботола Про 2020/2021
Золотой Кубок КОНКАКАФ 2019
Кубок Азии 2019
Кубок Конфедераций 2017
Кубок Либертадорес 2021
Международный Кубок чемпионов 2019
Мемориал Гранаткина 2019
Отбор ЧМ-2022. Азия
Отбор ЧМ 2022. Африка
Отбор ЧМ-2018. КОНКАКАФ
Отбор ЧМ-2018. Океания
Отбор ЧМ 2022. Южная Америка
Товарищеские матчи. Клубы 2021
Товарищеские матчи. Сборные 2021
Чемпионат мира 2017 (до 20)
Мексика. Примера-Дивизион 2020/2021
Молдова. Национальный дивизион 2020/2021
Нидерланды. Первый дивизион 2020/2021
Нидерланды. Кубок 2020/2021
Никарагуа. Примера 2020/2021
Норвегия. Высшая лига 2020
Парагвай. Примера дивизион 2021
Парагвай. Второй дивизион 2020
Польша. Экстракласса 2020/2021
Польша. Первый дивизион 2020/2021
Португалия. Сегунда 2020/2021
Португалия. Кубок 2020/2021
Португалия. Кубок Лиги 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 1 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 2 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 3 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 4 2020/2021
Кубок ФНЛ 2020
Россия. Молодежное первенство 2020/2021
Россия. Премьер-Лига Крыма 2020-2021
Румыния. Лига 1 2020/2021
Румыния. Лига 2 2020/2021
Саудовская Аравия. Премьер-Лига 2020/2021
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2020/2021
Сербия. Суперлига 2020/2021
Словакия. Первая лига 2020/2021
Словения. Первая лига 2020/2021
Словения. Вторая лига 2020/2021
США. МЛС 2020
Таджикистан. Высшая Лига 2020
Турция. Супер-Лига 2020/2021
Турция. Первая лига 2020/2021
Турция. Кубок Турции 2020/2021
Украина. Первая лига 2020/2021
Украина. Кубок 2020/2021
Уругвай. Примера A 2020
Уругвай. Сегунда 2018
Уэльс. Кимру Альянс 2019/2020
Уэльс. Премьер-лига 2020/2021
Финляндия. Высшая лига 2020
Финляндия. Первый дивизион 2020
Франция. Лига 2 2020/2021
Хорватия. Первая лига 2020/2021
Чехия. Первая лига 2020/2021
Чили. Примера дивизион 2020
Чили. Примера B 2020
Швейцария. Суперлига 2020/2021
Швеция. Высшая Лига 2020
Швеция. Первая лига 2020
Шотландия. Премьер-лига 2020/2021
Эстония. Высшая лига 2021
ЮАР. Премьер-Лига 2020/2021
Япония. J-Лига 2021
2021-02-18
2020-08-18
2020-08-20
2020-08-21
2020-08-22
2020-08-25
2020-08-26
2020-08-27
2020-09-09
2020-09-10
2020-09-16
2020-09-17
2020-09-18
2020-09-23
2020-09-24
2020-10-01
2020-10-22
2020-10-29
2020-11-05
2020-11-26
2020-12-03
2020-12-10
2021-02-18
2021-02-24
2021-02-25
2021-03-11
2021-03-18
Динамо - Брюгге
Брага - Рома
Вольфсберг - Тоттенхэм
Краснодар - Динамо
Олимпиакос - ПСВ
Реал Сосьедад - Манчестер Юнайтед
Славия - Лестер Сити
Црвена Звезда - Милан
Янг Бойз - Байер
Антверпен - Рейнджерс
Бенфика - Арсенал
Гранада - Наполи
Ред Булл Зальцбург - Вильярреал
Лилль - Аякс
Маккаби - Шахтёр
Мольде - Хоффенхайм

Текстовая онлайн трансляция матча Динамо против Брюгге

Ставки на футбольные матчи
BetCity
 
28' Шапаренко Николай (10)
 
62' (1:0) Буяльский Виталий (29) (Миколенко Виталий (16))
 
72' Де Пена Карлос (14) уходит с поля, Родригес Жерсон (22) вышел на поле
 
73' Шапаренко Николай (10) уходит с поля, Шепелев Владимир (8) вышел на поле
 
2
81' Кендзера Томаш (94) уходит с поля, Караваев Александр (20) вышел на поле
81' Беседин Артем (41) уходит с поля, Супряга Владислав (89) вышел на поле
 
90+3' Миколенко Виталий (16)
 
32' Рикка Федерико (18)
 
67' (1:1) Мехеле Брандон (44) (Вормер Рууд (25))
 
2
70' Окереке Давид (21) уходит с поля, Баджи Юссуф (27) вышел на поле
70' Дирар Набиль (8) уходит с поля, Бремпт Игнас (28) вышел на поле
 
90+2' Дост Бас (29) уходит с поля, Де Куйпер Максим (55) вышел на поле
Голы
Буяльский Виталий
ассистент Миколенко Виталий 		1:0 62’
67’ 1:1 Мехеле Брандон
ассистент Вормер Рууд
Наказания
Шапаренко Николай 28’
32’ Рикка Федерико
Миколенко Виталий 90+3’
Замены
Вышел Ушел Вышел Ушел
70’ Баджи Юссуф Окереке Давид
70’ Бремпт Игнас Дирар Набиль
Родригес Жерсон Де Пена Карлос 72’
Шепелев Владимир Шапаренко Николай 73’
Караваев Александр Кендзера Томаш 81’
Супряга Владислав Беседин Артем 81’
90+2’ Де Куйпер Максим Дост Бас
Статистика
 4 Удары по воротам 7
1 Удары в створ 1
8 Фолы 15
3 Угловые 4
2 Офсайды 2
48% Владение мячом 52%
2 Предупреждения 1
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Мистер Галактикус
Мистер Галактикус ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
19 февраля в 01:03
Нет, только на мегого ) там в принципе всего хватает
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Мистер Галактикус (раскрыть)
19 февраля в 00:33, ред.
Спасибо, а у нас Динамо показывают иногда, а шахтёр редко, а мне шахтёр интереснее, На ОКО есть подписка?
Мистер Галактикус
Мистер Галактикус ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
19 февраля в 00:10, ред.
в Киеве на НСК Олимпийском проводит свои домашние игры
Я по подписке на мегого смотрю. Там все матчи показывают, не только Шахтёра. А общедоступные укр. каналы только сборную транслируют
Capral
Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
18 февраля в 23:20
Уважаемый, если позволите- я откланяюсь. Спасибо за приятную и плодотворную беседу! Надеюсь, еще увидимся. Всех благ!
Capral
Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
18 февраля в 23:18
В середине нулевых, бенди динамовский возродили- семь чемпионств!!! И сейчас, команда прилично выглядит. Водное поло, пару лет назад дважды становилось чемпионом и брало кубок страны!!! Достойно смотрятся- волейболы, хоккей, и только футбол, по-прежнему выглядит посмешищем....
Capral
Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
18 февраля в 23:14
Думаю не скоро, увы....
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Capral (раскрыть)
18 февраля в 23:13
Это я знаю. Я имею в виду дома когда?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Capral (раскрыть)
18 февраля в 23:12
А какая команда была в бенди? Или в ватерполо?. У меня есть друг, он уже 40 лет , как он говорит, "мучается " за Динамо. Мне очень нравился старый стадион Динамо в Петровском парке. Я всегда брал на Южную трибуну, Восточная была фанатская, а западная для гостей. Стадион был такой уютный, собирались часа за 2-3 до матча и перемывали косточки всем. От Бескова до Брежнева.
Capral
Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
18 февраля в 23:10
Сейчас играет, в ЛЕ, в Израиле.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Мистер Галактикус (раскрыть)
18 февраля в 23:09
Нормально. Я так понимаю, что это форма Шахтаря? Кстати а где в ЕК Шахтер играет? И какой канал в Украине футбол показывает?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Stalker-ato (раскрыть)
18 февраля в 23:07
Постепенно вся жизнь стала прагматичной и футбол тоже. Выколачивают контракты, бонусы, подъемные и пр. При том, что в любом случае футбол - это всего лишь игра, называемая работой. Просто уровень футбола настолько поднялся, что постепенно стал полностью профи со всеми издержками этого понятия. А сейчас контракты заключаются уже в 13-14 летними, через родителей и футбол стал коммерцией. Кстати насчет Третьяка. Теоретически он мог уйти году в 80-84, ему было всего 32 и уже ушли Ларионов, фетисов, Крутов. Но Владик был патриотом ( в его понимании) и не пошел.
Capral
Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
18 февраля в 23:04
Кобелев не патриот Динамо, к тому же- упрямый и неискренний. Играя в Динамо постоянно рвался в Спартак, а в итоге, закончил в Зените. Для меня- он никто. Если говорить об отношениях Динамо и ЦСКА, то именно вы, ЦСКА, отобрали у нас три чемпионства. Динамо для меня- это прежде всего ведомственное общество, при званиях и погонах, а сейчас, фактически, даже стадион, свой, кровный, у нас в аренде. Как, после всего, можно уважать клуб и его руководство???
Мистер Галактикус
Мистер Галактикус ответ Capral (раскрыть)
18 февраля в 23:00
Я её поменял осенью, после победы над Реалом
Stalker-ato
Stalker-ato ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
18 февраля в 23:00
Я как то на просторах интернета,нашёл интервью Третьяка.
там он много рассказывал интересного про суперсерею с Канадцами,и как КГБ ему говорила,что если спросят кто из канадцев,чего живешь в такой маленькой хрущевки то надо говорить мол загородный дом на ремонте пока тут.
И как когда Эспозито увидел Хрущевку спросил а зачем тебе такой большой и некрасивый дом :)
Но самое мне запомнилось,как в Канаде Третьяка вербовали в НХЛ,подсунули контракт а сумму зарплаты он мог вписать сам.И вот он рассказывает сижу я 20 летний пацан и думаю,я же советский гражданин,мало того я советский офицер играю за ЦСКА-нет не надо мне ваши миллионы и ваш НХЛ,мне родина и ЦСКА дороже.
Тогда всё было по другому и играли точно не за деньги,что в футбол,что в хоккей.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Capral (раскрыть)
18 февраля в 22:56
И тем не менее Динамо много лет являлось непобедимым соперником ЦСКА. На этих матчах многих я бывал. Сейчас живу в Твери в 2-х часах езды от Москвы. Мне немного не нравится всесилие ВТБ, когда они взяли клуб, то дали понять, что их больше интересует земля - Петровский парк, а с Динамо была чехарда, сейчас ВТБ за 1 руб выкупил ФК, но политика странноватая , как в части менеджмента, так и в части финансирования. Я могу ошибиться, но мне кажется, что Андрей Кобелев мог бы вырасти до хорошего уровня. Но у болельщиков ЦСКА и Динамо давние дружеские отношения. Кстати я тоже пережил много лет унижений и разочарований по поводу ЦСКА, когда даже хоккейного тренера Тарасова ставили.....Но остался верен и тоже по семейной традиции.
Capral
Capral ответ Мистер Галактикус (раскрыть)
18 февраля в 22:54
А ты так и не поменял аватарку?
Мистер Галактикус
Мистер Галактикус
18 февраля в 22:50
Ну что могу сказать, Динамо однозначно более серьёзный и сильный соперник для Брюгге, чем питерские пляжники. На выезде поборятся, но фаворитом за выход в 1/8 всё же считаю бельгийцев.
Capral
Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
18 февраля в 22:42
Я коренной киевлянин, но боление за московское Динамо- это семейная традиция. Однако, с горечью говорю, что последнее время, полностью вычеркнул эту команду из своего сердца. Надоело утираться от помоев. После кобелева, Хохлова, Калитвинцева и Новикова, я ждал, что вот, наконец-то, руководство одумается и пригласит настоящего тренера, способного возродить былую славу некогда прославленного клуба. Увы, чаяниям старого болельщика не суждено было сбыться.... Снова идиотизм в лице Шварца. Вот тогда, я и решил- хватит!!! Продолжаю искренне болеть за московское Динамо в хоккее, в бенди, волейболах и водном поло, но с футболом- завязал! Пока не поменяется руководство и тренер, меня в рядах футбольного Динамо не будет!!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Capral (раскрыть)
18 февраля в 22:30, ред.
Трудно сказать чья вина, просто тот год был годом Володи Федотова, ему исполнилось 27 и он был признан лучшим футболистом СССР. А Володя пильгуй играл очень прилично после ухода яшина. Я кстати был на поощальном матче яшина в лужниках. Кстати к тому советскому футболу применимы слова эдика малофеева. Это был искренний футбол. Играли от души.
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
18 февраля в 22:29
    нечитайло
    нечитайло
    18 февраля в 22:05
    Не хватило силенок
    Capral
    Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    18 февраля в 21:58
    И слёзы Пильгуя в самолете, по вине которого проиграли золото, тоже помню...
    Capral
    Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    18 февраля в 21:52
    Не травите душу. Помню, и помню, как Антоневич, дважды не забил в пустые ворота при счете 3:1!!! И как кочку подарили Федотову. Всё помню....
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Stalker-ato (раскрыть)
    18 февраля в 21:50
    Мне понравилось то, что в динамо играли практически все свои. Немного не люблю, когда большинство леги. Это какой то " импортный" футбол. Прекрасная молодёжь в Киеве!!
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Capral (раскрыть)
    18 февраля в 21:48
    С учётом изложенного и ваших предпочтений осталось спросить, а не помните ли вы любезный, матч 1970 г.? Ташкент ЦСКА - ДИНАМО, игра за золото, два дня и победа ЦСКА. Но ваше любимое динамо выглядело прекрасно и в те годы было, пожалуй посильнее ЦСКА.,который стал чемпионом только через 21 год, в 1991, последний чемпион СССР. ПОМНИТЕ?
    Stalker-ato
    Stalker-ato ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    18 февраля в 21:46
    газпромовский футбол никто не любит.:)
    А вообще в футболе самое главное-это счёт на табло.
    По факту первый матч 1-1 и шансы в ответной игре 50на50.
    А то начинается,эти не играли,эти не настроились,этим просто повезло это уже дело десятое а то и двадцатое.СЧЁТ НА ТАБЛО,ВСЁ ОСТАЛЬНОЕ УСЛОВНО!
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Capral (раскрыть)
    18 февраля в 21:43
    Есть непреложные футбольные истины. Например, далеко не факт, что команда, речь идёт о Брюгге, в которой по разным причинам кто то не играет, а вместо них выходит молодежь, должна проиграть. Часто бывает наоборот. Никто не знает как бы закончился матч, будь Брюгге в другом составе. Так что то обстоятельство, что уровень игры Зенита в группе ЛЧ был крайне низким, а это не одна игра, а 6 игр, сомнений не вызывает. Только при чем здесь советский футбол мне непонятно. Я любил ленинградский футбол и не люблю газпромовский футбол, но это совсем другая тема.
    Capral
    Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    18 февраля в 21:25, ред.
    Представления должны основываться на фактах, в противном случае- это просто сотрясание воздуха наполненное бессильной злобой. Вы, как-то помнится, спрашивали, есть ли кто-то, помнящий советский период. К вашим услугам. Не просто помню, но и Боготворю!!!
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Capral (раскрыть)
    18 февраля в 21:16, ред.
    У меня нет вообще проблем, я стараюсь не реагировать, а оценивать футбол исходя из своих представлений об уровне игры, в тч главного госклуба РФ
    Capral
    Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    18 февраля в 21:13
    Ваши проблемы....
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100