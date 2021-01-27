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3 : 2
завершен
27 января 2021, 19:45
среда
|Джимсити Берат
|1:0
|7’
|17’
|1:1
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Мурики Ведат
ассистент Ачерби Франческо
|34’
|1:2
|Ачерби Франческо
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Малиновский Руслан
ассистент Муриэль Луис
|2:2
|37’
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Миранчук Алексей
ассистент Ромеро Кристиан
|3:2
|57’
|Ромеро Кристиан
|11’
|Малиновский Руслан
|16’
|21’
|Габаррон Патрик Хиль
|22’
|Фарес Мохаммед
|Паломино Хосе Луис
|53’
|56’
|Эскаланте Гонсало
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Пароло Марко
|Габаррон Патрик Хиль
|46’
|Лаццари Мануэль
|Фарес Мохаммед
|Де Рон Мартен
|Миранчук Алексей
|59’
|Сапата Дуван
|Малиновский Руслан
|59’
|62’
|Корреа Хоакин
|Эскаланте Гонсало
|Толой Рафаэль
|Муриэль Луис
|63’
|71’
|Иммобиле Чиро
|Худт Уэсли
|81’
|Лулич Сенад
|Перейра Андреас
|Кальдара Маттиа
|Мехле Йоаким
|88’
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|12
|Удары по воротам
|11
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|8
|Удары в створ
|4
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|12
|Фолы
|15
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|7
|Угловые
|3
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|1
|Офсайды
|0
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|33%
|Владение мячом
|67%
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|2
|Cэйвы
|5
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|2
|Предупреждения
|3
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|1
|Удаления
|0
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Отдельно рад за Лёшу! Продолжай в том же духе! Работай на тренировках, и выходя на поле хоть на 5 мин выкладывайся, и доказывай что ты достоин быть в основе всегда! Удачи тебе!
Отдельно рад за Лёшу! Продолжай в том же духе! Работай на тренировках, и выходя на поле хоть на 5 мин выкладывайся, и доказывай что ты достоин быть в основе всегда! Удачи тебе!