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Аталанта - Лацио
Ювентус - СПАЛ

Текстовая онлайн трансляция матча Аталанта против Лацио

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Лига ставок 1.58 4.30 5.40
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    7' (1:0) Джимсити Берат (19)
     
    11' Ромеро Кристиан (17)
     
    16' Малиновский Руслан (18)
     
    37' (2:2) Малиновский Руслан (18) (Муриэль Луис (9))
     
    53' Паломино Хосе Луис (6)
     
    57' (3:2) Миранчук Алексей (59) (Ромеро Кристиан (17))
     
    2
    59' Миранчук Алексей (59) уходит с поля, Де Рон Мартен (15) вышел на поле
    59' Малиновский Руслан (18) уходит с поля, Сапата Дуван (91) вышел на поле
     
    63' Муриэль Луис (9) уходит с поля, Толой Рафаэль (2) вышел на поле
     
    67' (3:2) Нереализованный пенальти Сапата Дуван (91)
     
    88' Мехле Йоаким (3) уходит с поля, Кальдара Маттиа (13) вышел на поле
     
    17' (1:1) Мурики Ведат (94) (Ачерби Франческо (33))
     
    21' Габаррон Патрик Хиль (4)
     
    22' Фарес Мохаммед (96)
     
    34' (1:2) Ачерби Франческо (33)
     
    2
    46' Габаррон Патрик Хиль (4) уходит с поля, Пароло Марко (16) вышел на поле
    46' Фарес Мохаммед (96) уходит с поля, Лаццари Мануэль (29) вышел на поле
     
    56' Эскаланте Гонсало (18)
     
    62' Эскаланте Гонсало (18) уходит с поля, Корреа Хоакин (11) вышел на поле
     
    71' Худт Уэсли (14) уходит с поля, Иммобиле Чиро (17) вышел на поле
     
    81' Перейра Андреас (7) уходит с поля, Лулич Сенад (19) вышел на поле
    Голы
    Джимсити Берат 1:0 7’
    17’ 1:1 Мурики Ведат
    ассистент Ачерби Франческо
    34’ 1:2 Ачерби Франческо
    Малиновский Руслан
    ассистент Муриэль Луис     		2:2 37’
    Миранчук Алексей
    ассистент Ромеро Кристиан     		3:2 57’
    Наказания
    Ромеро Кристиан 11’
    Малиновский Руслан 16’
    21’ Габаррон Патрик Хиль
    22’ Фарес Мохаммед
    Паломино Хосе Луис 53’
    56’ Эскаланте Гонсало
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    46’ Пароло Марко Габаррон Патрик Хиль
    46’ Лаццари Мануэль Фарес Мохаммед
    Де Рон Мартен Миранчук Алексей 59’
    Сапата Дуван Малиновский Руслан 59’
    62’ Корреа Хоакин Эскаланте Гонсало
    Толой Рафаэль Муриэль Луис 63’
    71’ Иммобиле Чиро Худт Уэсли
    81’ Лулич Сенад Перейра Андреас
    Кальдара Маттиа Мехле Йоаким 88’
    Статистика
    		 12 Удары по воротам 11
    		8 Удары в створ 4
    		12 Фолы 15
    		7 Угловые 3
    		1 Офсайды 0
    		33% Владение мячом 67%
    		2 Cэйвы 5
    		2 Предупреждения 3
    		1 Удаления 0
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    Все комментарии
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    вчера в 18:18
    Красавцы, бергамаски! С Лацио в последние сезоны у Аталанты конкретные зарубы) Приятно видеть, что Алексей постепенно осваивается в Италии! С победным голом, Леша:)
    fanliverpoolfan23
    fanliverpoolfan23 ответ Возвращение отменяется (раскрыть)
    вчера в 13:34
      Возвращение отменяется
      Возвращение отменяется ответ fanliverpoolfan23 (раскрыть)
      вчера в 13:27
        fanliverpoolfan23
        fanliverpoolfan23 ответ Возвращение отменяется (раскрыть)
        вчера в 13:22
        Он и юве забивал и мидтюлланду
        Сергеевич вернулся1
        Сергеевич вернулся1 ответ sir_Alex (раскрыть)
        вчера в 13:11
        Ага Кубок). Ну так проходы в следующую стадию кубка не пахнут).
        Возвращение отменяется
        Возвращение отменяется ответ fanliverpoolfan23 (раскрыть)
        вчера в 13:02
        Представь, сколько бы Миранчук наколотил ливерпулю, если Астон Вилла им 7 отгрузила? Аха-ха)
        sir_Alex
        sir_Alex ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
        вчера в 12:16
        Это Кубок, вообще-то!😉
        Сергеевич вернулся1
        Сергеевич вернулся1
        вчера в 10:51
        3 очка, это не 0 и даже не 1. И зовут его Леха Миранчук.
        С победой! Леха!👍😉
        112910415
        112910415
        вчера в 07:45
        процесс идёт помаленьку
        SpaM-SARW
        SpaM-SARW ответ killofwrathx (раскрыть)
        вчера в 03:20
          Правдин Семён
          Правдин Семён
          вчера в 03:20
          Помог? Это был победный гол,если что. .
          амурец
          амурец
          вчера в 01:47
          молодец Миранчук
          killofwrathx
          killofwrathx ответ Dima salev (раскрыть)
          вчера в 01:12
          ага, за 4 полных матча 4 раза уже стрельнула ))
          Dima salev
          Dima salev
          вчера в 00:51
          Раз в год и палка стреляет
          санек002
          санек002
          вчера в 00:13
          да!алешка хорошо на замену выходит!так держать!
          killofwrathx
          killofwrathx ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
          вчера в 00:03
          опять критика ) у него большая часть матчей была, где он играл минимум не хуже партнеров, а то и лучше, но уж не знаю почему, но постоянно его тут поливают в комментариях
          Gahi
          Gahi ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
          27 января в 23:41
          Будем надеяться что у Алексея всё сложиться в Италии удачно и он сможет стать лидером команды. Удачи 
          fanliverpoolfan23
          fanliverpoolfan23
          27 января в 23:35
          Да же Миранчук забивает в Серии А не удивлюсь если Наколотит 20 голов за сезон
          ANATOLY KANDAUROV
          ANATOLY KANDAUROV ответ Gahi (раскрыть)
          27 января в 23:28
          Возможно тренер и прав. Основной состав команды это обычно человек 18-19. А он в основе. Дальше от него зависит. Психологический фактор много значит.
          Gahi
          Gahi ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
          27 января в 23:05
          Отчасти Вы правы,  Миранчук находится под большим давлением и он это прекрасно понимает, что у него нет времени для ошибок, и от этого чувствуется в игре его волнение, все хотят чтобы он стал ведущим игроком Аталанты.  Но Джан Пьеро Гасперини  как опытный наставник команды с первых матчей дал понять что будет  постепенно вводить Алексея в состав и давать ему столько времени сколько это будет необходимо для того чтобы он стал игроком основы. И сегодняшней матч стал одним из таких этапов в карьере Миранчука  в команде. Удачи 
          RomzesRZN
          RomzesRZN
          27 января в 23:05
          Молодец, Алексей. Вместе с Зобниным один из двух русских современных футболистов европейского уровня. Черышев мог бы быть третьим, если б не вечные травмы.
          ANATOLY KANDAUROV
          ANATOLY KANDAUROV ответ Gahi (раскрыть)
          27 января в 22:33
          К сожалению Миранчук выглядел похуже партнеров. Я конечно тоже ему желаю удачи, но по игре он пока не игрок основы. На кубок выставляют обычно резервистов. Он и вышел. Но Малиновский выглядел по игре получше. Миранчук какой то неуверенный и неагрессивный.
          протон1
          протон1
          27 января в 22:32
          что тут радоваться. миранчук как шапи в краснодаре. лавочный . только на замену
          санек002
          санек002
          27 января в 22:30
          ставка прошла!
          SHMEL
          SHMEL
          27 января в 22:04
          Молодцом Леха!
          A.S.A
          A.S.A
          27 января в 22:04
          Отличный матч показали команды...шансы на успех были и у тех,и у других!
          Отдельно рад за Лёшу! Продолжай в том же духе! Работай на тренировках, и выходя на поле хоть на 5 мин выкладывайся, и доказывай что ты достоин быть в основе всегда! Удачи тебе!
          Тугарин Змый
          Тугарин Змый
          27 января в 22:02
          хорошо хоть к лазурным не пошел не променял футбол на бабло
          Duda Gigolaev Osetin
          Duda Gigolaev Osetin
          27 января в 21:54
          Миранчук реально нашёл свой клуб.
          particular
          particular
          27 января в 21:51, ред.
          Пока Миранчук помогал и надрывался, Луис удалился, а Сапата пеналь не забил... Те ещё помощнички...
          d_fincher
          d_fincher
          27 января в 21:45
          Радостно. Какой же молодец, что отказал Зениту. Щас бы в бутике бабки тратил, а так - выбивает Лацио из Кубка.
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