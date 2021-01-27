В 95 Голлини Пьерлуиджи Голов пропущено: 2 Спасений: 2 Пасы: 27 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 90

П 8 Госенс Робин Фолов заработано: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 4 Выносы: 7 Пасы: 42 Точность пасов: 29 Минут сыграно: 90

З 19 Джимсити Берат Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Перехваты: 5 Выносы: 9 Пасы: 36 Точность пасов: 26 Минут сыграно: 90

П 3 Мехле Йоаким Фолов заработано: 3 Отборы: 2 Всего навесов: 2 Перехваты: 4 Выносы: 4 Пасы: 18 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 88

З 6 Паломино Хосе Луис Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Перехваты: 3 Выносы: 1 Красные карточки: 1 Пасы: 31 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 53

З 17 Ромеро Кристиан Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Блоки: 1 Перехваты: 5 Выносы: 7 Желтые карточки: 1 Пасы: 25 Точность пасов: 19 Минут сыграно: 90

П 18 Малиновский Руслан Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 2 Перехваты: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 16 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 59

П 59 Миранчук Алексей Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Офсайды: 1 Фолов совершено: 1 Перехваты: 1 Пасы: 15 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 59

П 32 Пессина Маттео Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Перехваты: 4 Пасы: 22 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 90

П 11 Фройлер Ремо Фолов совершено: 2 Отборы: 5 Блоки: 1 Перехваты: 2 Выносы: 6 Пасы: 33 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 90

Н 9 Муриэль Луис Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 3 Отборы: 1 Всего навесов: 5 Точные навесы: 1 Пасы: 22 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 63

Запасные игроки

В 31 Росси Франческо

В 57 Спортиелло Марко

З 13 Кальдара Маттиа Минут сыграно: 2

З 40 Руджери Маттео

З 42 Скальвини Джорджио

З 2 Толой Рафаэль Выносы: 1 Пасы: 2 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 27

З 4 Шутало Бошко

П 44 Гьябуаа Эммануэль

П 15 Де Рон Мартен Фолов совершено: 1 Перехваты: 1 Выносы: 3 Пасы: 5 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 31

П 72 Иличич Йосип

Н 7 Ламмерс Сэм