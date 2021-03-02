|
4 : 1
завершен
02 марта 2021, 23:00
вторник
|
Стадион Этихад Стэдиум
|Дендонкер Леандер
|1:0(А)
|15’
|61’
|1:1
|
Коуди Конор
ассистент Моутинью Жоау
|Жезус Габриэл
|2:1
|80’
|Марез Рияд
|3:1
|90’
|Жезус Габриэл
|4:1
|90+3’
|71’
|Нету Педру
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|55’
|Силва Фабио
|Кастро Хонни
|Гюндоган Илкай
|Силва Бернарду
|82’
|90’
|Отасовье Оуэн
|Невеш Рубен
|
|22
|Удары по воротам
|6
|
|
|10
|Удары в створ
|1
|
|
|9
|Фолы
|5
|
|
|10
|Угловые
|2
|
|
|3
|Офсайды
|1
|
|
|72%
|Владение мячом
|28%
|
|
|0
|Cэйвы
|7
|
|
|0
|Предупреждения
|1
|