В 31 Эдерсон Голов пропущено: 1 Выносы: 1 Пасы: 25 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 90

З 3 Диаш Рубен Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Блоки: 1 Перехваты: 1 Пасы: 103 Точность пасов: 99 Минут сыграно: 90

З 27 Канселу Жоау Офсайды: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 4 Перехваты: 2 Пасы: 76 Точность пасов: 68 Минут сыграно: 90

З 14 Ляпорт Эмерик Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Блоки: 2 Выносы: 1 Пасы: 104 Точность пасов: 99 Минут сыграно: 90

З 2 Уокер Кайл Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Пасы: 85 Точность пасов: 82 Минут сыграно: 90

П 17 Де Брюйне Кевин Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 5 Пасы: 88 Точность пасов: 72 Минут сыграно: 90

П 16 Родри Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Перехваты: 2 Пасы: 118 Точность пасов: 114 Минут сыграно: 90

П 20 Силва Бернарду Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 3 Пасы: 63 Точность пасов: 58 Минут сыграно: 82

Н 9 Жезус Габриэл Ударов всего: 4 Ударов в створ: 3 Голов забито: 2 Офсайды: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Пасы: 26 Точность пасов: 23 Минут сыграно: 90

Н 26 Марез Рияд Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 10 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 57 Точность пасов: 53 Минут сыграно: 90

Н 7 Стерлинг Рахим Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Отборы: 1 Перехваты: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 36 Точность пасов: 30 Минут сыграно: 90

Запасные игроки

В 13 Штеффен Зак

З 50 Гарсия Эрик

З 5 Стоунз Джон

П 8 Гюндоган Илкай Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Отборы: 1 Пасы: 5 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 8

П 11 Зинченко Александр

П 25 Фернандиньо

П 47 Фоден Фил

Н 10 Агуэро Серхио