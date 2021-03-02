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Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Сити против Вулверхэмптон

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Мелбет 1.22 6.78 15.70
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    80' (2:1) Жезус Габриэл (9)
     
    82' Силва Бернарду (20) уходит с поля, Гюндоган Илкай (8) вышел на поле
     
    2
    90' (3:1) Марез Рияд (26)
    90+3' (4:1) Жезус Габриэл (9)
     
    15' (1:0) Автогол Дендонкер Леандер (32)
     
    55' Кастро Хонни (19) уходит с поля, Силва Фабио (17) вышел на поле
     
    61' (1:1) Коуди Конор (16) (Моутинью Жоау (28))
     
    71' Нету Педру (7)
     
    90' Невеш Рубен (8) уходит с поля, Отасовье Оуэн (54) вышел на поле
    Голы
    Дендонкер Леандер 1:0(А) 15’
    61’ 1:1 Коуди Конор
    ассистент Моутинью Жоау
    Жезус Габриэл 2:1 80’
    Марез Рияд 3:1 90’
    Жезус Габриэл 4:1 90+3’
    Наказания
    71’ Нету Педру
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    55’ Силва Фабио Кастро Хонни
    Гюндоган Илкай Силва Бернарду 82’
    90’ Отасовье Оуэн Невеш Рубен
    Статистика
    		 22 Удары по воротам 6
    		10 Удары в створ 1
    		9 Фолы 5
    		10 Угловые 2
    		3 Офсайды 1
    		72% Владение мячом 28%
    		0 Cэйвы 7
    		0 Предупреждения 1
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    Все комментарии
    lobsterdam
    lobsterdam ответ ilyafrom (раскрыть)
    03 марта в 12:38
      Roman73
      Roman73
      03 марта в 12:19, ред.
      Максимальная ротация , в каждом новом матче проявляет себя кто-нибудь ещё.
      "Шарлатан " в действии.
      К апрелю следует ждать сбоя , произойдёт это в полуфинале ЛЧ.
      Bom Bom
      Bom Bom
      03 марта в 10:05
      Выносите трофей этим парням. С такой игрой они должны все внутренние кубки брать
      Caniggia
      Caniggia
      03 марта в 09:21
      Этот МС готов выиграть ЛЧ!
      Керосинщик против Князя
      Керосинщик против Князя
      03 марта в 08:54
      Повезло каталонцу.
      ilyafrom
      ilyafrom
      03 марта в 08:11, ред.
      Сити непобедим. Хоть завистники радовались до 80 минуты, Сити доказал, что не зря находится на первом законном месте
      Terek-Anji
      Terek-Anji ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
      03 марта в 08:05
        Адвокат 76
        Адвокат 76
        03 марта в 05:48
        Ожидаемый результат матча.
        Санчо Панса
        Санчо Панса
        03 марта в 05:03
        Мчат на всех порах к своему заслуженному титулу! Остановите их кто - нибудь... С 21 - й победой подряд, горожане! То, что сделал Пеп, это, конечно, мощь.
        Dima salev
        Dima salev
        03 марта в 02:35
        До 80минута думал что у Сити начинаются кризис
        h_a_k_k_e_r
        h_a_k_k_e_r
        03 марта в 01:22
        Вот сколько смотрю игру МС в этом году, всегда вспоминаю слова сборной Бразилии: "Вы забейте сколько сможете, а мы забьем сколько захотим". Ну, не играл МС на 100%, да какой на 100! Он не играл и на 70! По-моему, Бавария - МС будет матч, как минимум года.
        ИГРОЧИШКА
        ИГРОЧИШКА
        03 марта в 01:06
        Сити с победой!!! Молодцы, научились переламывать тяжёлые матчи
        allemz II
        allemz II ответ vastudio (раскрыть)
        03 марта в 01:05
          allemz II
          allemz II
          03 марта в 00:57
          Весёлый матч, практически на последних минутах довели дело до разгрома, хотя волки солидно смотрелись и могли наказать, на морально-волевых вывезли)) Марез сделал всю игру в атаке, имхо ему должны дать МОТМ.
          Beka_byaka
          Beka_byaka
          03 марта в 00:51
          Пока набирал предыдущий пост уже 3-1. Ну теперь точно с победой!!!
          Beka_byaka
          Beka_byaka
          03 марта в 00:50
          Последние игры волки стабильно наказывали МС. Но в этом должны удержать победу. Игру посмотреть не удалось, но думаю накал был. Завтра обзор посмотрю. Так или иначе проиграть не должны. А если МС всё-таки победит, то поздравляю с абсолютным победным рекордом!!!
          allemz II
          allemz II
          03 марта в 00:40
          Дожали! Ну если бы Жезус ещё бы в такой ситуации не забил, то хз
          allemz II
          allemz II
          03 марта в 00:26
          Блин, Жезуса в резерв, это не дно, а что-то другое
          Terek-Anji
          Terek-Anji ответ allemz II (раскрыть)
          03 марта в 00:23
            Terek-Anji
            Terek-Anji
            03 марта в 00:22
            Пока писал Вулверхэмптон засандолил. Браво. Ещё один забейте им и будет ляпота.
            allemz II
            allemz II
            03 марта в 00:21
            Первый удар в створ за всю игру и гол))
            Terek-Anji
            Terek-Anji
            03 марта в 00:20
              allemz II
              allemz II ответ Terek-Anji (раскрыть)
              03 марта в 00:04
                Terek-Anji
                Terek-Anji
                02 марта в 23:54
                Какой же скучный у Сити футбол. Атаку рожают пол тайма: от голкипера мяч защитнику, перевод на противоположный фланг другому защитнику, от него опять голкиперу, от голкипера защитнику, от защитника полузащитнику, от полузащитника защитнику, от защитника опять голкиперу. 🤣🤣🤣
                allemz
                allemz
                02 марта в 23:47, ред.
                У МС только защитники забивают, ну вот только так
                UPD:
                Офсайд((
                Все равно Ляпорт красиво замкнул.
                allemz
                allemz
                02 марта в 23:40
                Вот это у Пепа бомбануло из-за лютого обреза Стерлинга))
                Сантус
                Сантус ответ allemz (раскрыть)
                02 марта в 23:07
                  allemz
                  allemz
                  02 марта в 22:51
                  Волки сейчас в отличной форме, будет тяжело.
                  ilyafrom
                  ilyafrom ответ vastudio (раскрыть)
                  02 марта в 17:44
                  Подобное почти в каждом матче Сити пишешь. А Сити побеждает
                  vastudio
                  vastudio
                  02 марта в 15:21
                  Разгром от Вулверов. Сити в шоке!
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