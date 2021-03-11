В 1 Коларж Ондрей Голов пропущено: 1 Спасений: 1 Пасы: 40 Точность пасов: 30 Минут сыграно: 90

З 5 Бах Александер Ударов всего: 2 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Пасы: 45 Точность пасов: 34 Минут сыграно: 90

З 18 Борил Ян Ударов всего: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 3 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Выносы: 3 Пасы: 49 Точность пасов: 38 Минут сыграно: 90

З 6 Зима Давид Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Перехваты: 4 Выносы: 3 Желтые карточки: 1 Пасы: 51 Точность пасов: 42 Минут сыграно: 90

З 15 Кудела Ондрей Фолов совершено: 2 Блоки: 1 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 68 Точность пасов: 61 Минут сыграно: 90

П 3 Холес Томаш Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 4 Всего навесов: 1 Пасы: 33 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 90

П 17 Провод Лукаш Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 6 Точные навесы: 3 Пасы: 47 Точность пасов: 32 Минут сыграно: 90

П 7 Станчу Николае Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 5 Перехваты: 1 Пасы: 31 Точность пасов: 23 Минут сыграно: 76

Н 16 Кухта Ян Офсайды: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 3 Отборы: 1 Пасы: 10 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 71

П 9 Олайинка Петер Голевые передачи: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Пасы: 12 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 45

П 12 Сима Абдалла Ударов всего: 1 Офсайды: 1 Фолов совершено: 1 Блоки: 1 Всего навесов: 2 Выносы: 2 Пасы: 12 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 90

Запасные игроки

В 34 Вагнер Матьяш

В 31 Ковар Премысл

З 4 Дели Симон

П 25 Громада Якуб

П 19 Дорли Оскар Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 8 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 19

П 32 Лингр Ондржей Всего навесов: 1 Пасы: 9 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 14

П 28 Масопуст Лукаш Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Пасы: 17 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 45

Н 41 Висински Томаш