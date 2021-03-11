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1 : 1
завершен
вчера, 20:55
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Станчу Николае
ассистент Олайинка Петер
|1:0
|7’
|36’
|1:1
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Хеландер Филип
ассистент Хаджи Янис
|29’
|Баришич Борна
|54’
|Дэвис Стивен
|Зима Давид
|56’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Масопуст Лукаш
|Олайинка Петер
|46’
|63’
|Эрфилд Скотт
|Хаджи Янис
|Дорли Оскар
|Кухта Ян
|71’
|Лингр Ондржей
|Станчу Николае
|76’
|81’
|Руф Кемар
|Арибо Джо
|88’
|Зунгу Бонгани
|Камара Глен
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|12
|Удары по воротам
|6
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|3
|Удары в створ
|2
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|18
|Фолы
|16
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|6
|Угловые
|2
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|3
|Офсайды
|0
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|59%
|Владение мячом
|41%
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|1
|Cэйвы
|2
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|1
|Предупреждения
|2
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