В 1 Тер Штеген Марк-Андре Выносы: 1 Спасений: 1 Пасы: 26 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 90

П 18 Альба Жорди Голевые передачи: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 2 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 95 Точность пасов: 87 Минут сыграно: 90

П 2 Дест Сержиньо Ударов всего: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 3 Пасы: 51 Точность пасов: 47 Минут сыграно: 74

З 15 Ленгле Клеман Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Выносы: 2 Пасы: 107 Точность пасов: 102 Минут сыграно: 90

З 28 Мингеса Оскар Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 3 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Пасы: 107 Точность пасов: 102 Минут сыграно: 88

З 3 Пике Жерар Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Перехваты: 6 Пасы: 76 Точность пасов: 73 Минут сыграно: 82

П 5 Бускетс Серхио Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 3 Перехваты: 2 Выносы: 2 Пасы: 98 Точность пасов: 93 Минут сыграно: 90

П 21 Де Йонг Френки Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Голевые передачи: 2 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Выносы: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 70 Точность пасов: 67 Минут сыграно: 90

Н 7 Гризманн Антуан Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Офсайды: 2 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 43 Точность пасов: 39 Минут сыграно: 88

Н 10 Месси Лионель Ударов всего: 3 Ударов в створ: 3 Голов забито: 2 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Пасы: 50 Точность пасов: 44 Минут сыграно: 90

П 16 Педри Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 62 Точность пасов: 58 Минут сыграно: 81

Запасные игроки

В 26 Пенья Игнасио

В 36 Тенас Арнау

З 4 Араухо Рональд Выносы: 1 Пасы: 4 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 8

З 20 Роберто Серхи Пасы: 13 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 16

З 23 Умтити Самюэль

П 27 Мориба Илайш Пасы: 8 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 9

Н 9 Брейтуэйт Мартин Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Минут сыграно: 3

Н 11 Дембеле Усман Пасы: 3 Точность пасов: 2 Минут сыграно: 2