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0 : 4
завершен
17 апреля 2021, 22:30
суббота
Стартовый состав
Цена (млн. €): 150.2 - 472
Очков за игру в нац. чемп.: 1.3 - 2.2
Средний возраст: 28.3 - 26.9
Средний рост: 179.8 - 180
Легионеров: 0 - 5
Схемы: 4-4-2 - 3-1-4-2
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Стадион Олимпийский (Севилья)
|60’
|0:1
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Гризманн Антуан
ассистент Де Йонг Френки
|63’
|0:2
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Де Йонг Френки
ассистент Альба Жорди
|68’
|0:3
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Месси Лионель
ассистент Де Йонг Френки
|72’
|0:4
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Месси Лионель
ассистент Альба Жорди
|Дани Гарсия
|39’
|Берчиче Юри
|90’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Леке Иньиго
|Муньяин Икер
|46’
|Весга Микель
|Беренгер Алехандро
|54’
|Нуньес Унаи
|Альварес Йерай
|67’
|Вильялибре Асьер
|Уильямс Иньяки
|67’
|Берчиче Юри
|Лопес Унаи
|67’
|74’
|Роберто Серхи
|Дест Сержиньо
|81’
|Мориба Илайш
|Педри
|82’
|Араухо Рональд
|Пике Жерар
|87’
|Брейтуэйт Мартин
|Мингеса Оскар
|88’
|Дембеле Усман
|Гризманн Антуан
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|7
|Удары по воротам
|14
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|1
|Удары в створ
|8
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|13
|Фолы
|13
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|4
|Угловые
|4
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|1
|Офсайды
|2
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|23%
|Владение мячом
|77%
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|4
|Cэйвы
|1
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|2
|Предупреждения
|0
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Так что это пустой разговор!
Представляю реакцию фанатов нарцисса, если бы вот так без Месси они выиграли финал ЧМ.
Португей туда никогда не выйдет! Золото евро никак не возвышает его над аргентинцем. И для величия Месси тоже не нужно золото ЧМ.
Так что это пустой разговор!
Представляю реакцию фанатов нарцисса, если бы вот так без Месси они выиграли финал ЧМ.
Португей туда никогда не выйдет! Золото евро никак не возвышает его над аргентинцем. И для величия Месси тоже не нужно золото ЧМ.
А почему это ОИ - это не серьёзный турнир?) Разве что составы молодые. Ну не забил рукой Месси в финале ЧМ, из этого не стоит сделать трагедию.
А почему это ОИ - это не серьёзный турнир?) Разве что составы молодые. Ну не забил рукой Месси в финале ЧМ, из этого не стоит сделать трагедию.
Олимпиада и молодёжный ЧМ - это официально утверждённые награды ФИФА, хотите вы этого или нет. Это всё идёт в копилку.
А Модрич тоже получил незаслуженно, он по праву принадлежал Гризманну, он плей-офф отлично прошёл и выиграл ЧМ, а Лука провалил.
Олимпиада и молодёжный ЧМ - это официально утверждённые награды ФИФА, хотите вы этого или нет. Это всё идёт в копилку.
А Модрич тоже получил незаслуженно, он по праву принадлежал Гризманну, он плей-офф отлично прошёл и выиграл ЧМ, а Лука провалил.
Месси сыграл на 144 матча меньше, и у него больше титулов, ЗБ, ЗМ, и даже голов из-за пределов штрафной, больше ассистов.
А что нарцисс? Так и будет висеть над воротами подставляя свою ножку. Штрафные окончательно перестал забивать!
Месси выигрывал финал у нарцисса 2:0, выбивал из полуфинала ЛЧ и выиграл его, и в класико громил 5:0, 0:4.
Вот об этом нужно говорить!
Кому бы Бавария не проиграла в чемпионате, а в ЛЧ она была машиной. И Рому обыграли и Ливерпуль в первом матче, вторые игры провели очень плохо.
Месси сыграл на 144 матча меньше, и у него больше титулов, ЗБ, ЗМ, и даже голов из-за пределов штрафной, больше ассистов.
А что нарцисс? Так и будет висеть над воротами подставляя свою ножку. Штрафные окончательно перестал забивать!
Месси выигрывал финал у нарцисса 2:0, выбивал из полуфинала ЛЧ и выиграл его, и в класико громил 5:0, 0:4.
Вот об этом нужно говорить!
Кому бы Бавария не проиграла в чемпионате, а в ЛЧ она была машиной. И Рому обыграли и Ливерпуль в первом матче, вторые игры провели очень плохо.
А насчёт Скомины это реально трэш. В 3 решающих матчах ливера ставили этого судью и каждый раз был судейский произвол. Увы, но сейчас решают только деньги
А насчёт Скомины это реально трэш. В 3 решающих матчах ливера ставили этого судью и каждый раз был судейский произвол. Увы, но сейчас решают только деньги
спасибо, что напомнил о кол-ве побед в ЛЧ у ряла. наверное сказал, чтобы просто сказать)
не интересно
спасибо, что напомнил о кол-ве побед в ЛЧ у ряла. наверное сказал, чтобы просто сказать)
не интересно
Помните я писал вам, что скоро кубок Испании будет для болельщиков Барсы пределом мечтаний? Вот и наступили эти времена, а вы с моих прогнозов смеялись. Скоро Месси, Альба, Бускетс закончат, а смены им как не было, так и нет.
Помните я писал вам, что скоро кубок Испании будет для болельщиков Барсы пределом мечтаний? Вот и наступили эти времена, а вы с моих прогнозов смеялись. Скоро Месси, Альба, Бускетс закончат, а смены им как не было, так и нет.