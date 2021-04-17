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Текстовая онлайн трансляция матча Атлетик против Барселона

Атлетик Логотип футбольный клуб Атлетик (Бильбао) 0:4 Логотип футбольный клуб Барселона Барселона
Атлетик
0 : 4
завершен
17 апреля 2021, 22:30
суббота
Стартовый состав
Цена (млн. €): 150.2 - 472
Очков за игру в нац. чемп.: 1.3 - 2.2
Средний возраст: 28.3 - 26.9
Средний рост: 179.8 - 180
Легионеров: 0 - 5
Схемы: 4-4-2 - 3-1-4-2
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Барселона
Испания. Кубок 2020/2021, Финал
Стадион Олимпийский (Севилья)
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    39' Дани Гарсия (14)
     
    46' Муньяин Икер (10) уходит с поля, Леке Иньиго (15) вышел на поле
     
    54' Беренгер Алехандро (12) уходит с поля, Весга Микель (6) вышел на поле
     
    3
    67' Альварес Йерай (5) уходит с поля, Нуньес Унаи (3) вышел на поле
    67' Уильямс Иньяки (9) уходит с поля, Вильялибре Асьер (20) вышел на поле
    67' Лопес Унаи (8) уходит с поля, Берчиче Юри (17) вышел на поле
     
    90' Берчиче Юри (17)
     
    60' (0:1) Гризманн Антуан (7) (Де Йонг Френки (21))
     
    63' (0:2) Де Йонг Френки (21) (Альба Жорди (18))
     
    68' (0:3) Месси Лионель (10) (Де Йонг Френки (21))
     
    72' (0:4) Месси Лионель (10) (Альба Жорди (18))
     
    74' Дест Сержиньо (2) уходит с поля, Роберто Серхи (20) вышел на поле
     
    81' Педри (16) уходит с поля, Мориба Илайш (27) вышел на поле
     
    82' Пике Жерар (3) уходит с поля, Араухо Рональд (4) вышел на поле
     
    87' Мингеса Оскар (28) уходит с поля, Брейтуэйт Мартин (9) вышел на поле
     
    88' Гризманн Антуан (7) уходит с поля, Дембеле Усман (11) вышел на поле
    Голы
    60’ 0:1 Гризманн Антуан
    ассистент Де Йонг Френки
    63’ 0:2 Де Йонг Френки
    ассистент Альба Жорди
    68’ 0:3 Месси Лионель
    ассистент Де Йонг Френки
    72’ 0:4 Месси Лионель
    ассистент Альба Жорди
    Наказания
    Дани Гарсия 39’
    Берчиче Юри 90’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Леке Иньиго Муньяин Икер 46’
    Весга Микель Беренгер Алехандро 54’
    Нуньес Унаи Альварес Йерай 67’
    Вильялибре Асьер Уильямс Иньяки 67’
    Берчиче Юри Лопес Унаи 67’
    74’ Роберто Серхи Дест Сержиньо
    81’ Мориба Илайш Педри
    82’ Араухо Рональд Пике Жерар
    87’ Брейтуэйт Мартин Мингеса Оскар
    88’ Дембеле Усман Гризманн Антуан
    Статистика
    		 7 Удары по воротам 14
    		1 Удары в створ 8
    		13 Фолы 13
    		4 Угловые 4
    		1 Офсайды 2
    		23% Владение мячом 77%
    		4 Cэйвы 1
    		2 Предупреждения 0
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    Все комментарии
    SonicStar
    SonicStar ответ Хранитель сингулярности (комментарий удален) (раскрыть)
    19 апреля в 08:25
    ,Рома в той ЛЧ была шикарна. Кто бы не выиграл, но Бавария - Рома был бы классным финалом, заруба должна была быть знатная )
    Agamaga........
    Agamaga........ ответ Per4ick (раскрыть)
    18 апреля в 23:38
    ОИ для юниоров? 😂 Молодец! Весь разговор такой пустой. Как бы ни старался возвысить нарцисса он выше не станет - это факт! На ОИ нет таких сборных как Люксембург, фареры чтоб ты говорил про сопротивление.
    Так что это пустой разговор!
    Представляю реакцию фанатов нарцисса, если бы вот так без Месси они выиграли финал ЧМ.
    Португей туда никогда не выйдет! Золото евро никак не возвышает его над аргентинцем. И для величия Месси тоже не нужно золото ЧМ.
    Знатог
    Знатог
    18 апреля в 21:46
    Эх блинкин, а я только первый тайм посмотрел, думал так и дальше будет, лёг спать.
    burlone
    burlone ответ Legend 6 (раскрыть)
    18 апреля в 21:40
    Давайте будем откровенны, в Испании, как и в Европе, благосклонностью судей пользуется не только Реал. Фамилии Чакир, Эвребе, Штарк, Куйперс, Буззака, Айтекин, Мальенко, Эрнандес Эрнандес думаю вам о чём то да говорят. Не так ли?)
    burlone
    burlone ответ abramjan (раскрыть)
    18 апреля в 21:38
    Это даже не обсуждается)))
    Legend 6
    Legend 6 ответ burlone (раскрыть)
    18 апреля в 21:23
    Если в Испании судьи так будут тащить Реал, то никому ничего не светит в Испании
    Per4ick
    Per4ick ответ Agamaga........ (раскрыть)
    18 апреля в 19:56
    "ВЕЗДЕ ВО ВСЕМ" ЛЧ меньше, сборная на взрослом уровне. фифа меньше уефа меньше пушкаш за лучший гол года тоже. так что не во всем. ОИ турнир для школьников и юниоров сопротивление там в разы слабее чем на ЧМ Евро Копа америка.
    Agamaga........
    Agamaga........ ответ Per4ick (раскрыть)
    18 апреля в 19:43
    Везде во всем! Что тебе повторно перечислять?
    А почему это ОИ - это не серьёзный турнир?) Разве что составы молодые. Ну не забил рукой Месси в финале ЧМ, из этого не стоит сделать трагедию.
    Per4ick
    Per4ick ответ Agamaga........ (раскрыть)
    18 апреля в 19:16, ред.
    где во всем то опередил? если они учреждены фифа официально , это не значит что все должны эти турниры воспринимать всерьез, кто муже официально это молодежные турниры с U20 (ЧМ) И U23 (ОИ). ну так он все равно выиграл и только благодаря его голам они вообще вышли даже с 3 места, а в финале была травма, ИЛИ про симуляцию расскажешь?)) Месси же играл в 3 финалах подряд и не сделал ничего отыграв по 120 минут. а про заслуженность или нет можно так же предъявить и Месси с Роналду, я же говорю ЗМ давно обесценился
    Agamaga........
    Agamaga........ ответ Per4ick (раскрыть)
    18 апреля в 19:01
    "Мизерная разница" 😂 так во всём ведь опередил имея 2 сезона позади. А в сборной нарцисс много выиграл? Вход из группы с 3 места, и финал без него. Ну да, много сделал.
    Олимпиада и молодёжный ЧМ - это официально утверждённые награды ФИФА, хотите вы этого или нет. Это всё идёт в копилку.
    А Модрич тоже получил незаслуженно, он по праву принадлежал Гризманну, он плей-офф отлично прошёл и выиграл ЧМ, а Лука провалил.
    Per4ick
    Per4ick
    18 апреля в 18:54
    ну да Месси обыграл Роналду в матчах 10 давности в ЛЧ а не команда с командой играли, они же в теннис играли))
    Per4ick
    Per4ick ответ Agamaga........ (раскрыть)
    18 апреля в 18:48, ред.
    разница в титулах мизерная как и в золотых мячах , а если для тебя это аргумент как персофана то Модрич тогда должен быть лучше Хави или Иньесты. золотой мяч давно обесценился. золотые бутцы ладно тогда у Роналду больше игрока сезона от уефа фифа пушкаш награда. 7 раз был лучшим бомбардиром в ЛЧ. много своих личных наград, у Месси 0 титулов за сборную но давай расскажи про молодежные олипиады и ЧМ)). когда он последний раз забивал сам со штрафного? сыграл на 144 матча меньше ну так логично он же моложе только и сидящий всю карьеру в одном клубе боится что стата просядит, ни адаптации ничего + в испании он хорошо защищен. "команда играла плохо" что еще раз доказывает мой тезис что Месси играет хорошо когда вся команда играет хорошо
    Agamaga........
    Agamaga........ ответ Per4ick (раскрыть)
    18 апреля в 17:51
    Ты ещё напомни, что он "лучший игрок 21 века" 😂
    Месси сыграл на 144 матча меньше, и у него больше титулов, ЗБ, ЗМ, и даже голов из-за пределов штрафной, больше ассистов.
    А что нарцисс? Так и будет висеть над воротами подставляя свою ножку. Штрафные окончательно перестал забивать!
    Месси выигрывал финал у нарцисса 2:0, выбивал из полуфинала ЛЧ и выиграл его, и в класико громил 5:0, 0:4.
    Вот об этом нужно говорить!
    Кому бы Бавария не проиграла в чемпионате, а в ЛЧ она была машиной. И Рому обыграли и Ливерпуль в первом матче, вторые игры провели очень плохо.
    SonicStar
    SonicStar ответ Хранитель сингулярности (комментарий удален) (раскрыть)
    18 апреля в 17:30
    Благодарю )
    А насчёт Скомины это реально трэш. В 3 решающих матчах ливера ставили этого судью и каждый раз был судейский произвол. Увы, но сейчас решают только деньги
    SonicStar
    SonicStar ответ Per4ick (раскрыть)
    18 апреля в 17:26
    Ливерпуль на Олимпико 4 получил, учитывая, что за волейбол Трент-Арнольда должен был быть пенальти. И половину 2го тайма Ливерпуль должен был вдевятером играть. И да, на Энфилде 1й гол Салонах с оффсайда забил
    Ми Ша
    Ми Ша ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
    18 апреля в 16:25
    В судейские заговоры как с одной стороны, так и с другой не особо верю. Барса и Реал обладают огромным авторитетом в футболе, поэтому судьям тяжело приходится в матчах одной из команд.
    ColdSun1995
    ColdSun1995 ответ Хранитель сингулярности (комментарий удален) (раскрыть)
    18 апреля в 14:32, ред.
      ColdSun1995
      ColdSun1995
      18 апреля в 14:23
      с победой лучший испанский клуб)
      ALBA BARCELONA 21
      ALBA BARCELONA 21 ответ Ми Ша (раскрыть)
      18 апреля в 13:45
      Видно ты адекватный мадридист.В игре Реала и Барсы мог бы судья решить исход матча в пользу Барсы,как думаешь?
      Ми Ша
      Ми Ша
      18 апреля в 13:09
      Если победили, значит были сильнее всех в данном турнире. Мои поздравления болельщикам Барсы!
      h8you
      h8you ответ Per4ick (раскрыть)
      18 апреля в 12:57
      так и ливерпуль в Риме 4 получил)))вот только там реально в ворота красных два пеналя не поставил
      Per4ick
      Per4ick ответ SonicStar (раскрыть)
      18 апреля в 12:51
      ну да если верить в теории заговора сильно то можно так подумать, как и в 2009 не нужен был платини повтор финала ЛЧ 2008, 3 ЛЧ подряд Реала липа и т.д. да и Рома на энфилде получили пятак мячей какой ей финал ЛЧ?
      zryxd63dm76p
      zryxd63dm76p
      18 апреля в 12:48
      Барселона играла хорошо,с Реалом тоже имела преимущество,судья на строне короля испании,поэтому на очко опережает.
      SonicStar
      SonicStar ответ Per4ick (раскрыть)
      18 апреля в 12:38
      А что Рома? Рома не вышла в финал только потому что это невыгодно было УЕФА и в ответном матче её издевательски засуживали. Неизвестно, как бы в той лч всё закончилось, если бы Скомина не вытащил Ливерпуль в финал
      abramjan
      abramjan ответ Elliada (раскрыть)
      18 апреля в 12:33
      Он чемпион мира между прочим....в отличии от Месси)
      abramjan
      abramjan ответ burlone (раскрыть)
      18 апреля в 12:31
      Если бы они вчера проиграли то написали бы...этот кубок никому не надо а все силы на чемпионат)
      abramjan
      abramjan
      18 апреля в 12:29
      Оказывается Месси играет с пацанами из академии???...только состав почему то самый дорогой в мире)...во как нынче пацаны барселонский ценятся)
      burlone
      burlone ответ Legend 6 (раскрыть)
      18 апреля в 12:25
      День добрый. Поздравляю.
      Помните я писал вам, что скоро кубок Испании будет для болельщиков Барсы пределом мечтаний? Вот и наступили эти времена, а вы с моих прогнозов смеялись. Скоро Месси, Альба, Бускетс закончат, а смены им как не было, так и нет.
      burlone
      burlone ответ Agamaga........ (раскрыть)
      18 апреля в 12:23
      ХОРОШИ МАШИНЫ. БАВАРИЯ ТОГДА ХОФЕНХАЙМУ 1:4 ВЛЕТЕЛА, А ЛИВЕРПУЛЬ 7:2 АСТОН ВИЛЛЕ)
      Против ЦСКА
      Против ЦСКА
      18 апреля в 12:17
      Сейчас Месси продлит контракт и продолжит вить веревки из клуба.
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