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1 : 1
завершен
27 апреля 2021, 22:00
вторник
Стартовый состав
Цена (млн. €): 430 - 423.5
Очков за игру в нац. чемп.: 2.2 - 1.8
Средний возраст: 29 - 27.4
Средний рост: 182.2 - 181.1
Легионеров: 8 - 9
Схемы: 3-5-2 - 3-5-2
Серия побед: 0 - 1
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Стадион Эстадио Альфредо Ди Стефано (Мадрид)
Телетрансляция: МАТЧ ТВ 21:45
|14’
|0:1
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Пулишич Кристиан
ассистент Рюдигер Антонио
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Бензема Карим
ассистент Милитао Эдер
|1:1
|29’
|Винисиус Жуниор
|27’
|38’
|Пулишич Кристиан
|Кроос Тони
|60’
|Марсело
|65’
|Варан Рафаэль
|78’
|Одриосола Альваро
|89’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Азар Эден
|Винисиус Жуниор
|66’
|66’
|Зиеш Хаким
|Пулишич Кристиан
|66’
|Хаверц Кай
|Вернер Тимо
|66’
|Джеймс Рис
|Аспиликуэта Сезар
|Одриосола Альваро
|Карвахаль Даниэль
|77’
|Асенсио Марко
|Марсело
|77’
|Родриго
|Бензема Карим
|90+2’
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|9
|Удары по воротам
|11
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|1
|Удары в створ
|5
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|11
|Фолы
|9
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|4
|Угловые
|6
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|2
|Офсайды
|2
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|50%
|Владение мячом
|50%
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|4
|Cэйвы
|0
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|5
|Предупреждения
|1
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У «Реала» тоже есть сопоставимая серия — девять матчей без поражений в родных стенах. Если же брать все встречи, то «сливочные» не проигрывают на протяжении 17 поединков. Как ни крути, соперники достойны друг друга. Так что посмотреть тут явно будет на что.
Говоря о кадровых проблемах, нельзя не отметить огромные потери «Реала». Точно не сыграют крайние защитники Лукас Васкес и Ферлан Менди, а также хавбек Федерико Вальверде. Состояние Серхио Рамоса тоже вызывает вопросы. «Реал» не так уж и плохо справляется без многолетнего капитана, но игрок с таким опытом и характером на поздних стадиях крайне важен.
«Реал» имеет огромный потенциал, при этом в субботу на поле появился Азар, что поможет усилилить атакующую линию хозяев. «Челси» в хорошем тонусе и наверняка создаст свои моменты. Матчи «Реала» и «Челси» в последнее время результативностью не отличаются. Как нам кажется, во вторник команды предпочтут сыграть предельно осторожно, взяв за основу надёжность в оборонительной линии. Ставим на «Тотал меньше 2,5».
У «Реала» тоже есть сопоставимая серия — девять матчей без поражений в родных стенах. Если же брать все встречи, то «сливочные» не проигрывают на протяжении 17 поединков. Как ни крути, соперники достойны друг друга. Так что посмотреть тут явно будет на что.
Говоря о кадровых проблемах, нельзя не отметить огромные потери «Реала». Точно не сыграют крайние защитники Лукас Васкес и Ферлан Менди, а также хавбек Федерико Вальверде. Состояние Серхио Рамоса тоже вызывает вопросы. «Реал» не так уж и плохо справляется без многолетнего капитана, но игрок с таким опытом и характером на поздних стадиях крайне важен.
«Реал» имеет огромный потенциал, при этом в субботу на поле появился Азар, что поможет усилилить атакующую линию хозяев. «Челси» в хорошем тонусе и наверняка создаст свои моменты. Матчи «Реала» и «Челси» в последнее время результативностью не отличаются. Как нам кажется, во вторник команды предпочтут сыграть предельно осторожно, взяв за основу надёжность в оборонительной линии. Ставим на «Тотал меньше 2,5».
Да в отсутствии там еще Рамоса как левого центрального защитника.
Гол Челси на чужом поле, минимум один...
Это уже работало и работало именно так.
Азара не нужно сегодня, по крайней мере в старте. Лучше Винисиус.
Да в отсутствии там еще Рамоса как левого центрального защитника.
Гол Челси на чужом поле, минимум один...
Это уже работало и работало именно так.
Азара не нужно сегодня, по крайней мере в старте. Лучше Винисиус.