В 1 Куртуа Тибо Голов пропущено: 1 Спасений: 4 Пасы: 31 Точность пасов: 28 Минут сыграно: 90

З 5 Варан Рафаэль Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Блоки: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 7 Желтые карточки: 1 Пасы: 64 Точность пасов: 61 Минут сыграно: 90

П 2 Карвахаль Даниэль Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Перехваты: 1 Пасы: 44 Точность пасов: 36 Минут сыграно: 77

П 12 Марсело Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 29 Точность пасов: 23 Минут сыграно: 77

З 3 Милитао Эдер Голевые передачи: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 7 Блоки: 1 Перехваты: 3 Выносы: 4 Пасы: 68 Точность пасов: 62 Минут сыграно: 90

З 6 Начо Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Перехваты: 1 Пасы: 71 Точность пасов: 57 Минут сыграно: 90

П 14 Каземиро Фолов заработано: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 48 Точность пасов: 39 Минут сыграно: 90

П 8 Кроос Тони Ударов всего: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 4 Всего навесов: 6 Точные навесы: 4 Перехваты: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 92 Точность пасов: 85 Минут сыграно: 90

П 10 Модрич Лука Фолов заработано: 1 Блоки: 1 Выносы: 1 Пасы: 61 Точность пасов: 53 Минут сыграно: 90

Н 9 Бензема Карим Ударов всего: 4 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 39 Точность пасов: 32 Минут сыграно: 89

Н 20 Винисиус Жуниор Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 16 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 66

Запасные игроки

В 26 Альтубе Диего

В 13 Лунин Андрей

З 35 Гутьеррес Мигель

З 19 Одриосола Альваро Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Перехваты: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 2 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 13

П 30 Аррибас Серхио

П 31 Бланко Антонио

П 22 Иско

Н 7 Азар Эден Всего навесов: 1 Пасы: 9 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 24

Н 11 Асенсио Марко Офсайды: 1 Пасы: 8 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 13

Н 24 Диас Мариано

Н 25 Родриго Фолов заработано: 1 Минут сыграно: 1

Пропускают

(П) - Простуда

Не играл с 14.04.21 , с ним 44 из 71 очков в нац. чемпионате Вальверде Федерико (П) - Простуда

(П) - Травма колена

Не играл с 10.04.21 , с ним 53 из 71 очков в нац. чемпионате Васкес Лукас (П) - Травма колена

(З) - Травма икроножной мышцы

Не играл с 14.04.21 , с ним 62 из 71 очков в нац. чемпионате Менди Ферлан (З) - Травма икроножной мышцы