ГлавнаяВсе матчи
Матчи Лига чемпионов 2020/2021
Россия. Премьер-Лига 2020/2021
Лига чемпионов 2020/2021
Лига Европы 2020/2021
Евро-2020
Отбор ЧМ-2022. Европа
Англия. Премьер-Лига 2020/2021
Испания. Примера 2020/2021
Италия. Серия А 2020/2021
Германия. Бундеслига 2020/2021
Франция. Лига 1 2020/2021
Россия. Кубок 2020/2021
Англия. Кубок 2020/2021
Англия. Кубок Лиги 2020/2021
Испания. Кубок 2020/2021
Италия. Кубок 2020/2021
Германия. Кубок 2020/2021
Франция. Кубок 2020/2021
Украина. Премьер-Лига 2020/2021
Нидерланды. Эредивизие 2020/2021
Португалия. Примейра 2020/2021
Россия. ФНЛ 2020/2021
Франция. Суперкубок 2019
Россия. Суперкубок 2019
Беларусь. Высшая лига 2021
Суперкубок УЕФА 2020
Англия. Суперкубок 2019
Испания. Суперкубок 2019
Италия. Суперкубок 2019
Германия. Суперкубок 2019
Лига Наций 2020/2021
Чемпионат Европы U21. 2021
Отбор ЧЕ-2020
Нидерланды. Суперкубок 2019
Португалия. Суперкубок 2019
Клубный чемпионат мира 2020
Чемпионат мира 2018
Кубок Америки 2020
Юношеская Лига УЕФА 2019/2020
Кубок Африканских Наций 2019
Олимпиада 2016
Казахстан. Премьер-лига 2021
Австралия. А-Лига 2020/2021
Австрия. Бундеслига 2019/2020
Австрия. Бундеслига 2020/2021
Австрия. Первая Лига 2020/2021
Азербайджан. Премьер-Лига 2020/2021
Албания. Суперлига 2020/2021
Англия. Чемпионшип 2020/2021
Англия. Лига Один 2020/2021
Англия. Лига Два 2020/2021
Аргентина. Суперлига 2021
Аргентина. Примера Б Метро 2021
Аргентина. Примера B Насьональ 2021
Аргентина. Примера C Метро 2021
Армения. Премьер-Лига 2020/2021
Беларусь. Кубок 2020/2021
Бельгия. Про-Лига 2020/2021
Бельгия. Кубок 2020/2021
Бельгия. Вторая лига 2020/2021
Болгария. Первая лига 2020/2021
Болгария. Вторая лига 2020/2021
Бразилия. Лига Баияно 2021
Бразилия. Лига Гаушо 2021
Бразилия. Лига Минейро 2021
Бразилия. Серия А 2020
Бразилия. Серия B 2020
Бразилия. Серия С 2020
Венгрия. Чемпионат I 2020/2021
Венесуэла. Примера дивизион 2021
Германия. Вторая Бундеслига 2020/2021
Германия. Третья лига 2020/2021
Гондурас. Лига Насьональ 2020/2021
Греция. Суперлига 2020/2021
Дания. Суперлига 2020/2021
Дания. Первый дивизион 2020/2021
Египет. Премьер-Лига 2020/2021
Израиль. Первый дивизион 2020/2021
Израиль. Премьер-Лига 2020/2021
Индия. Ай-Лига 2020/2021
Индия. Суперлига 2020/2021
Ирландия. Премьер-лига 2021
Исландия. Высший дивизион 2021
Исландия. Первый дивизион 2020
Испания. Сегунда 2020/2021
Италия. Серия B 2020/2021
Катар. Старс Лига 2020/2021
Кипр. Первый дивизион 2020/2021
Китай. Суперлига 2021
Колумбия. Примера А 2021
Колумбия. Примера B 2021
Коста-Рика. Примера дивизион 2020/2021
Латвия. Высшая лига 2021
Латвия. Первая лига 2020
Литва. Лига A 2021
Марокко. Ботола Про 2020/2021
Золотой Кубок КОНКАКАФ 2019
Кубок Азии 2019
Кубок Конфедераций 2017
Кубок Либертадорес 2021
Лига Чемпионов КОНКАКАФ 2021
Международный Кубок чемпионов 2019
Мемориал Гранаткина 2019
Отбор ЧМ-2022. Азия
Отбор ЧМ 2022. Африка
Отбор ЧМ-2022. КОНКАКАФ
Отбор ЧМ-2018. Океания
Отбор ЧМ 2022. Южная Америка
Товарищеские матчи. Клубы 2021
Товарищеские матчи. Сборные 2021
Чемпионат мира 2017 (до 20)
Мексика. Примера-Дивизион 2020/2021
Молдова. Национальный дивизион 2020/2021
Нидерланды. Первый дивизион 2020/2021
Нидерланды. Кубок 2020/2021
Никарагуа. Примера 2020/2021
Норвегия. Высшая лига 2021
Парагвай. Примера дивизион 2021
Парагвай. Второй дивизион 2021
Польша. Экстракласса 2020/2021
Польша. Первый дивизион 2020/2021
Португалия. Сегунда 2020/2021
Португалия. Кубок 2020/2021
Португалия. Кубок Лиги 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 1 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 2 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 3 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 4 2020/2021
Кубок ФНЛ 2020
Россия. Молодежное первенство 2020/2021
Россия. Премьер-Лига Крыма 2020-2021
Румыния. Лига 1 2020/2021
Румыния. Лига 2 2020/2021
Саудовская Аравия. Премьер-Лига 2020/2021
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2020/2021
Сербия. Суперлига 2020/2021
Словакия. Первая лига 2020/2021
Словения. Первая лига 2020/2021
Словения. Вторая лига 2020/2021
США. МЛС 2021
Таджикистан. Высшая Лига 2021
Турция. Супер-Лига 2020/2021
Турция. Первая лига 2020/2021
Турция. Кубок Турции 2020/2021
Украина. Первая лига 2020/2021
Украина. Кубок 2020/2021
Уругвай. Примера A 2020
Уругвай. Сегунда 2018
Уэльс. Кимру Альянс 2019/2020
Уэльс. Премьер-лига 2020/2021
Финляндия. Высшая лига 2021
Финляндия. Первый дивизион 2021
Франция. Лига 2 2020/2021
Хорватия. Первая лига 2020/2021
Чехия. Первая лига 2020/2021
Чили. Примера дивизион 2021
Чили. Примера B 2021
Швейцария. Суперлига 2020/2021
Швеция. Высшая Лига 2021
Швеция. Первая лига 2021
Шотландия. Премьер-лига 2020/2021
Эстония. Высшая лига 2021
ЮАР. Премьер-Лига 2020/2021
Япония. J-Лига 2021
2021-04-27
2020-08-08
2020-08-11
2020-08-18
2020-08-19
2020-08-21
2020-08-25
2020-08-26
2020-09-15
2020-09-16
2020-09-22
2020-09-23
2020-09-29
2020-09-30
2020-10-20
2020-10-21
2020-10-27
2020-10-28
2020-11-03
2020-11-04
2020-11-24
2020-11-25
2020-12-01
2020-12-02
2020-12-08
2020-12-09
2021-02-16
2021-02-17
2021-02-23
2021-02-24
2021-03-09
2021-03-10
2021-03-16
2021-03-17
2021-04-06
2021-04-07
2021-04-13
2021-04-14
2021-04-27
2021-04-28
2021-05-04
2021-05-05
2021-05-29

Текстовая онлайн трансляция матча Реал против Челси

Реал Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид) 1:1 Логотип футбольный клуб Челси (Лондон) Челси
Реал
1 : 1
завершен
27 апреля 2021, 22:00
вторник
Стартовый состав
Цена (млн. €): 430 - 423.5
Очков за игру в нац. чемп.: 2.2 - 1.8
Средний возраст: 29 - 27.4
Средний рост: 182.2 - 181.1
Легионеров: 8 - 9
Схемы: 3-5-2 - 3-5-2
Серия побед: 0 - 1
Смотреть трансляцию
Челси
Лига чемпионов 2020/2021, 1/2 финала
Стадион Эстадио Альфредо Ди Стефано (Мадрид)
Телетрансляция: МАТЧ ТВ 21:45
Ставки на футбольные матчи
    Еще
     
    27' Винисиус Жуниор (20)
     
    29' (1:1) Бензема Карим (9) (Милитао Эдер (3))
     
    60' Кроос Тони (8)
     
    65' Марсело (12)
     
    66' Винисиус Жуниор (20) уходит с поля, Азар Эден (7) вышел на поле
     
    2
    77' Карвахаль Даниэль (2) уходит с поля, Одриосола Альваро (19) вышел на поле
    77' Марсело (12) уходит с поля, Асенсио Марко (11) вышел на поле
     
    78' Варан Рафаэль (5)
     
    89' Одриосола Альваро (19)
     
    90+2' Бензема Карим (9) уходит с поля, Родриго (25) вышел на поле
     
    14' (0:1) Пулишич Кристиан (10) (Рюдигер Антонио (2))
     
    38' Пулишич Кристиан (10)
     
    3
    66' Пулишич Кристиан (10) уходит с поля, Зиеш Хаким (22) вышел на поле
    66' Вернер Тимо (11) уходит с поля, Хаверц Кай (29) вышел на поле
    66' Аспиликуэта Сезар (28) уходит с поля, Джеймс Рис (24) вышел на поле
    Голы
    14’ 0:1 Пулишич Кристиан
    ассистент Рюдигер Антонио
    Бензема Карим
    ассистент Милитао Эдер     		1:1 29’
    Наказания
    Винисиус Жуниор 27’
    38’ Пулишич Кристиан
    Кроос Тони 60’
    Марсело 65’
    Варан Рафаэль 78’
    Одриосола Альваро 89’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Азар Эден Винисиус Жуниор 66’
    66’ Зиеш Хаким Пулишич Кристиан
    66’ Хаверц Кай Вернер Тимо
    66’ Джеймс Рис Аспиликуэта Сезар
    Одриосола Альваро Карвахаль Даниэль 77’
    Асенсио Марко Марсело 77’
    Родриго Бензема Карим 90+2’
    Статистика
    		 9 Удары по воротам 11
    		1 Удары в створ 5
    		11 Фолы 9
    		4 Угловые 6
    		2 Офсайды 2
    		50% Владение мячом 50%
    		4 Cэйвы 0
    		5 Предупреждения 1
    Обсудить
    Сортировать
    Все комментарии
    Ми Ша
    Ми Ша ответ No problems (раскрыть)
    вчера в 16:37
    Нурик, привет. Спасибо за разбор полетов).
    vastudio
    vastudio ответ dzvinka (раскрыть)
    вчера в 16:27, ред.
    Салах+Вернер в атаке - это можно было бы застрелиться.........Ржунимагу)))) Зачёт))) И контрольный в голову-Торреса на помощь)
    sir_Alex
    sir_Alex
    вчера в 14:25
    Ничья в пользу лондонцев.
    No problems
    No problems ответ Ми Ша (раскрыть)
    вчера в 14:24
    Привет. Обзоры ниочем.
    Мадрид был ужасен.
    Зидан перемудрил,поставив Марса выше Начо а под ними еще и умудрился затолкать Крооса!!!!.
    Каземиро точно наиграл на красную,мертвый мешок,как и Марс с Лукитой. Центр полностью провалится. Браво Тибо,вытащил 1-1 от Вернера...ну и Бенз мог оформить дубль если б в каркас не жахнул. Погода тож не айс,итак полумертвых наших заставило бегать как бегемоты.
    Надеемся сделают выводы,и поедут уже с другим настроем...и немного везухи.
    Иначе Челси угробит Реал еще до перерыва.
    No problems
    No problems ответ Владимир Ушаков (раскрыть)
    вчера в 14:14
    Жестокая правда про Марса и Начо...от того и Кроос спускался ниже для подстраховки,и тут Реал получил -1 системообразуещего игрока.
    При Мертвом Каземиро и Модриче,Челси мог бы похоронить Мадрид еще в 1ом тайме. Просто Реал более опытен и хладнокровен именно в ЛЧ.
    С одним Бензема далеко не поедем.
    Вини слишком молод,Азар ваще не в теме,Родриго зелень....и все...больше никого в атаке.
    В Лондоне надо играть 4-4-2-1 с переходом на 4-3-2-1. Иначе хана.
    dzvinka
    dzvinka
    вчера в 13:25
    Вернер кривой если бы забил вначале, ведь реально могли делать 0-2 либо 0-3 счет когда вначале имели огромное преимущество игровое, но Вернер это букопор еще тот...
    хорошо что Ливерпуль его не взял... Салах+Вернер в атаке - это можно было бы застрелиться когда смотриш игру... мы бы проигрывали матчи 1-3 при этом имея 10 выходов 1х1 ))) ахахахах
    David Young
    David Young ответ Б. И. С. (раскрыть)
    вчера в 13:05
    Не прошло. А шансы были хорошие. Вполне возможно что в ответной встрече будет 3 или более гола.
    dimagas2
    dimagas2 ответ Robert Petrov 1 (раскрыть)
    вчера в 10:12, ред.
      galem72
      galem72
      вчера в 10:10
      Жаль, что Мадрид так слабо сыграл.
      lobsterdam
      lobsterdam
      вчера в 09:31
        NOVA
        NOVA
        вчера в 08:57
        хоть не проиграли уже хорошо, а в ответке может и вытянут!!
        Agamaga........
        Agamaga........
        вчера в 08:49
        А говорили Бензема дерево. Без такого мощного форварда Реал и половину титулов бы не выиграл.
        Robert Petrov 1
        Robert Petrov 1
        вчера в 08:29
        Это не полуфинал ЛЧ- это было нудно и скучно, особенно второй тайм. Первые 25 минут полузащита Реала решила, что можно назад не бегать. Челси воспользовался этим только один раз . Разочаровали , хотя Челси играл живее в первые 25 минут . Слабое место у Челси - это защита. Стало заметно в конце игры когда более свежие игроки Реала добавили в движении . У Реала без Бензема нет нападения . Наверное , это первый состав Реала , который играет практически без топовых нападающих . Если Реал будет играть в тягомотину , то в финале этого неинтересно смотреть . Челси надо переставать ставить автобусы , пора выходить на новый уровень после почти 10 летнего спада .
        Владимир Ушаков
        Владимир Ушаков
        вчера в 07:43
        Зидан сам себя переиграл, отзеркалив схему Тухеля, который мудрить не стал. С результатом повезло Реалу что Челси не смог использовать огромный коридор на полуфланге Начо и Марселу, ну и Вернер по традиции запорол 100% момент. Думаю у Реала сказалось усталость и отсутствие скамейки. Преимущество сейчас у Челси и им будет комфортно играть на 0-0 своим стерильным владением.
        Ozabot
        Ozabot ответ ФАНАТ_number one (раскрыть)
        вчера в 07:35
        Тухляк. Потому что это не финал, а первая игра. Надеюсь, в ответке «Челси» забьет быстрый гол и начнется бойня.
        Elliada
        Elliada
        вчера в 07:32
        Считаю, что должен был быть пенальти. Карвахаль рукой толкал
        ESPANOL
        ESPANOL
        вчера в 07:31
        Челси бездарно загубил шикарные возможности, чтобы уехать с приличным голевым запасом, ну и поплатился. Мне даже захотелось, чтобы синих наказали за это, правда не таким образом, когда Реал забил после явного офсайда у Казимиро. Судья вчера много чудил, конечно, и мне непонятно, почему он считается очень перспективным, когда плюс к множеству косяков проигнорировал явный, грубый толчек двумя руками против англичанина. Судейство на 2 балла. Второй тайм Челси играл явно по счету и запас чувствовался. Реал устал, но старался. Ответная игра будет уже другая и мы увидем настоящий Челси.
        Мessi 10
        Мessi 10
        вчера в 07:02, ред.
        Челси должен был закрывать все вопросы о выходе до 20 минуты матча. Но все запороли. На выезде Реал точно забьет минимум 1, а вот насчёт Челси есть сомнения.
        ФАНАТ_number one
        ФАНАТ_number one ответ Ozabot (раскрыть)
        вчера в 06:55
          ФАНАТ_number one
          ФАНАТ_number one ответ Ozabot (раскрыть)
          вчера в 06:53
          пффф.. ты точно видел игру?
          311
          311
          вчера в 06:19
          Неплохой футбол показали синие. Теперь главное не перегореть и довести дело до победы в ответном матче! Вперёд, Челси!)
          Ozabot
          Ozabot
          вчера в 05:58
          Соперники, достойные финала.
          Том Хеннинг Эвребе
          Том Хеннинг Эвребе
          вчера в 05:01
          Классический Реал лучше играет на выезде, чем дома, поэтому, для синих не все так хорошо.
          Evgeny Moreman
          Evgeny Moreman
          вчера в 04:49
          Синие красавчики 👏👏👏 ,должны проходить в финал с таким Реалом ,ждём боевой игры в ответной .
          Ислам0926
          Ислам0926
          вчера в 04:26
          Заранее извиняюсь но прочитав кометы и после матча где Челси полностью переиграл Реал еще раз убеждаюсь что фаны и болельщики очень отличаются ,убил комет что Реал был острее с одним попаданием в створ
          Ми Ша
          Ми Ша ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
          вчера в 04:06
          Не смотрел матч и первым делом посмотрел статистику, которая немного в пользу, Челси, а по обзору, не считая начала матча, Реал был острее.
          амурец
          амурец
          вчера в 02:31
          да не очень хорошо, но будем надеется на Реал в ответном матче
          ФАНАТ_number one
          ФАНАТ_number one
          вчера в 01:19
          Марсело и Карвахаль уже не тянет, особенно Марсело
          протон1
          протон1
          вчера в 00:59
          тибо куртуа играл за челси . вратарь. но был продан реалу. и вот тебе встреча. и а так же азар
          ceret
          ceret
          вчера в 00:52
          Хотел ,чтобы Вернера на Одои заменили.Пулишич в атаку,а Одои на фланг . С его скоростью ,он бы рвал этот фланг.
          Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
          Отправить
           
          Rambler's Top100