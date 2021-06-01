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Польша - Россия
Хорватия - Армения
Словакия - Болгария
Северная Македония - Словения
Косово - Сан-Марино

Текстовая онлайн трансляция матча Польша против Россия

Польша Логотип футбольный клуб Польша 1:1 Логотип футбольный клуб Россия Россия
Польша
1 : 1
завершен
вчера, 21:45
Россия
Товарищеские матчи. Сборные 2021
Телетрансляция: РЕН ТВ 21:40
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.573.382.75
Лига Ставок 2.95 3.20 2.55
Фонбет Live! 11.00 1.13 13.00
Мелбет 2.82 3.68 2.47
1XBET 3.01 3.36 2.60
BetBoom 2.90 3.25 2.60
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    4' (1:0) Шверчок Якуб (24) (Франковски Пшемыслав (19))
     
    3
    56' Кендзера Томаш (4) уходит с поля, Берешиньски Бартош (18) вышел на поле
    56' Ковнацки Давид (23) уходит с поля, Юзвяк Камиль (21) вышел на поле
    56' Пьятковски Камиль (2) уходит с поля, Беднарек Ян (5) вышел на поле
     
    67' Швидерски Карол (11) уходит с поля, Модер Якуб (16) вышел на поле
     
    70' Клих Матеуш (14) уходит с поля, Козловски Кацпер (6) вышел на поле
     
    80' Франковски Пшемыслав (19) уходит с поля, Линетти Кароль (8) вышел на поле
     
    21' (1:1) Караваев Вячеслав (4) (Головин Александр (17))
     
    26' Семёнов Андрей (5)
     
    46' Семёнов Андрей (5) уходит с поля, Дивеев Игорь (3) вышел на поле
     
    55' Кудряшов Федор (13)
     
    57' Оздоев Магомед (7) уходит с поля, Мухин Максим (29) вышел на поле
     
    2
    63' Шунин Антон (1) уходит с поля, Сафонов Матвей (39) вышел на поле
    63' Миранчук Алексей (15) уходит с поля, Жемалетдинов Рифат (19) вышел на поле
     
    2
    67' Дзюба Артём (22) уходит с поля, Заболотный Антон (10) вышел на поле
    67' Кузяев Далер (23) уходит с поля, Жирков Юрий (18) вышел на поле
    Голы
    Шверчок Якуб
    ассистент Франковски Пшемыслав     		1:0 4’
    21’ 1:1 Караваев Вячеслав
    ассистент Головин Александр
    Наказания
    26’ Семёнов Андрей
    55’ Кудряшов Федор
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    46’ Дивеев Игорь Семёнов Андрей
    Берешиньски Бартош Кендзера Томаш 56’
    Юзвяк Камиль Ковнацки Давид 56’
    Беднарек Ян Пьятковски Камиль 56’
    57’ Мухин Максим Оздоев Магомед
    63’ Сафонов Матвей Шунин Антон
    63’ Жемалетдинов Рифат Миранчук Алексей
    Модер Якуб Швидерски Карол 67’
    67’ Заболотный Антон Дзюба Артём
    67’ Жирков Юрий Кузяев Далер
    Козловски Кацпер Клих Матеуш 70’
    Линетти Кароль Франковски Пшемыслав 80’
    Статистика
    		 7 Удары по воротам 5
    		2 Удары в створ 1
    		14 Фолы 13
    		0 Угловые 2
    		1 Офсайды 1
    		50% Владение мячом 50%
    		0 Cэйвы 1
    		0 Предупреждения 2
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    Все комментарии
    Евгений Быстров
    Евгений Быстров
    сегодня в 02:14
    А кто лучшие комментарии определяет?Извините,но там такой бред написан...
    Oplot
    Oplot ответ Comentarios (раскрыть)
    сегодня в 02:04
    Ионова не хватало как раз на фланг,топовый игрок.А так с изюминкой и креативом игра👌🏽
    Comentarios
    Comentarios
    сегодня в 01:43
    Наконец то флангами стали играть
    Dirty_Harry
    Dirty_Harry ответ Илья85 (раскрыть)
    сегодня в 01:27
    Лучший в чем?
    Dirty_Harry
    Dirty_Harry
    сегодня в 01:26
    Игра была равная играли два ...на. Дедпул онанист чем весь матч занимался?
    Ынд
    Ынд
    сегодня в 01:05
    Унылое-77, мне не нада такое в футболе.
    игра уровня пфл
    David Young
    David Young ответ протон1 (раскрыть)
    сегодня в 00:58
    Товарищеский матч.

    Первый матч Евро-2020 состоится 11 июня, первый матч сборной России 12 июня.

    https://www.soccer.ru/tournament/euro/games
    протон1
    протон1
    сегодня в 00:50
    это ваще что за игра была? я даже не смотрел. товарещская игра или отбор в чемпионат европы?
    Oplot
    Oplot
    сегодня в 00:34, ред.
    Отличный матч,полякам конечно повезло,пусть и без Левандовского.Наша сборная хорошо давит и доминирует.На Евро должны показать максимум.Уверен,это был отвлекающий маневр от Черчесова.В первую очередь чтобы усыпить а потом наказаьь бельгийцев.Все мы помним как наша сборная играла контрольные матчи перед Евро 08,а потом взяли бронзу.Сегодняшняя команда с большим потенциалом,будет в числе лучших как минимум.
    galem72
    galem72
    сегодня в 00:31
    зюба, как обычно, бесподобен. Не зря он лучший. ))
    Илья85
    Илья85 ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
    сегодня в 00:27
    Нн поленился же написать такой ответ ))) благородно однако )))
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал
    сегодня в 00:19
    Товарищеская игра на то и товарищеская, чтобы обкатать какие-то тренерские мысли, связки, так что я не удивлен тому, что не все довольны, но это не важно, Саламычу и Ко главное себя на Евро показать, а не на тренировках.
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
    сегодня в 00:18
    Я только поддержал его троллинг. Ну а так, обидно, если мы настолько упали, что сарказм нужно снабжать соответствующими пояснениями. В СССР, который я мало застал, людям просто приходилось часто вкладывать несколько смыслов в текст, чтобы сказать то, что нельзя сказать напрямую. У нас же в целом все можно говорить с некоторыми оговорками, поэтому и культура чтения, возможно, упала.
    ТТ
    ТТ
    сегодня в 00:12
    Матч не смотрел,но прочитав ваши посты стало понятно, что Россия сыграла слабо! Будем считать,что Черчесов не стал требовать от своих игроков вкладываться на полную, дабы не раскрывать все карты и секреты техничной игры "сборников") тем самым усыпить бдительность соперников на ЧЕ!))
    SonicStar
    SonicStar ответ ЧиП (раскрыть)
    сегодня в 00:07
    Ты учти, что Польша играла 2м составом в отличии от России )
    h_a_k_k_e_r
    h_a_k_k_e_r ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
    сегодня в 00:05
    Не надо. Наша сборная фаворит на ЧЕ! За 4 место в группе!
    Правда тут
    Правда тут
    вчера в 23:57
    Сегодня было намного интересней смотреть на армян с Хорватами. Причем удивили не столько Хорваты сколько Армяне...красивой комбинационной игрой. Есть у кого поучиться.
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1 ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
    вчера в 23:55, ред.
    Комментарии ваш и Оплота надо обозначить кавычками. Если только вы не шутили и писАли с сарказмом. Признайтесь - шутили ? Если нет, то я вам не завидую.
    ЧиП
    ЧиП
    вчера в 23:54
    Если Кудряшову не найти замену, то он нам напривозит🙆🏻‍♂️
    h_a_k_k_e_r
    h_a_k_k_e_r
    вчера в 23:54
    Стасян после игры: «Ну, не шмагли мы, не шмагли…»
    valt134
    valt134
    вчера в 23:54
    Ну хоть так!
    Garrincha58
    Garrincha58
    вчера в 23:53
    что это было мы смотрели игру футбол????
    Rattlehead
    Rattlehead ответ Robert Petrov 1 (раскрыть)
    вчера в 23:53
    Только вот на ЧЕ будут Бельгия и Дания, а не дубль Польши.
    PiGofShit
    PiGofShit
    вчера в 23:51
    Слова в рекламе между таймами и после матча как никогда хорошо описывают игру обеих команд: "Будто на сварку с открытыми глазами смотрю..."
    Дедпул - это что то
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    вчера в 23:50, ред.
    М-да. Судя по матчу, ни сб. Польши, ни, тем более, наша сборная не являются фаворитами ЧЕ. Столько слабых мест, особенно у россиян !... Однако было хорошо видно, что поляки играли в пол-ноги и к первенству прибавят. А вот наши играли на пределе и, кроме старательности, у них ничего за душой нет. К большому сожалению всех болельщиков. Кстати, почему молодой российский футболист с фамилией Мухин вышел на поле с опущенными гетрами ? С этого всё и начинается...
    ЧиП
    ЧиП
    вчера в 23:49
    Нда🥴. После финалов кубков эту возьню футболом не назовешь🙅‍♂️. С футболом это убогое зрелище имеет сходство только в том, что правила одинаковые.
    Но ладно мы со своим 38 местом, но поляки! Я был о них лучшего мнения.
    lobsterdam
    lobsterdam ответ Oplot (раскрыть)
    вчера в 23:45
    мы смотрели разные матчи? Качество игры у нашей сборной ужасающее, ниже всякой критики, бездумная и тактически убогая и бессодержательная игра. Интересно, чем наша сборная занимается на т.н. "сборах" в Австрии? Впрочем, иного и не ожидал, зря потерял время!
    Robert Petrov 1
    Robert Petrov 1
    вчера в 23:43
    Номана для тихоходов нормальная игра без эмоции. На че будут живее . Я всю игру не смотрел , но видно что физикой занимались , ну а мастерство как есть . Удачи
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Oplot (раскрыть)
    вчера в 23:43
    Им лучше нового Эрика Хагена найти, чтобы рассказал как тяжёло в европе победы даются
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
    вчера в 23:43
    Учитывая спартаковское прошлое Черчесова, можно предположить, что Соболев еще хуже и совсем чабана не впечатлил. Возможно все.
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