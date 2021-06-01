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1 : 1
завершен
вчера, 21:45
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Телетрансляция: РЕН ТВ 21:40
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Шверчок Якуб
ассистент Франковски Пшемыслав
|1:0
|4’
|21’
|1:1
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Караваев Вячеслав
ассистент Головин Александр
|26’
|Семёнов Андрей
|55’
|Кудряшов Федор
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Дивеев Игорь
|Семёнов Андрей
|Берешиньски Бартош
|Кендзера Томаш
|56’
|Юзвяк Камиль
|Ковнацки Давид
|56’
|Беднарек Ян
|Пьятковски Камиль
|56’
|57’
|Мухин Максим
|Оздоев Магомед
|63’
|Сафонов Матвей
|Шунин Антон
|63’
|Жемалетдинов Рифат
|Миранчук Алексей
|Модер Якуб
|Швидерски Карол
|67’
|67’
|Заболотный Антон
|Дзюба Артём
|67’
|Жирков Юрий
|Кузяев Далер
|Козловски Кацпер
|Клих Матеуш
|70’
|Линетти Кароль
|Франковски Пшемыслав
|80’
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|7
|Удары по воротам
|5
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|2
|Удары в створ
|1
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|14
|Фолы
|13
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|0
|Угловые
|2
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|1
|Офсайды
|1
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|50%
|Владение мячом
|50%
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|0
|Cэйвы
|1
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|0
|Предупреждения
|2
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