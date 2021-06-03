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1 : 1
завершен
вчера, 21:45
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Азар Торган
ассистент Карраско Янник
|1:0
|20’
|66’
|1:1
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Цавеллас Георгиос
ассистент Пападопулос Кирьякос
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Мертенс Дрис
|Доку Жереми
|46’
|Батшуайи Миши
|Лукаку Ромелу
|46’
|58’
|Куртис Леонардо
|Павлидис Эвангелос
|59’
|Пелкас Димитриос
|Цимикас Константинос
|69’
|Сиопис Манолис
|Бухалакис Андреас
|69’
|Зека
|Галанопулос Константинос
|Троссард Леандро
|Карраско Янник
|74’
|Шадли Насер
|Азар Торган
|74’
|80’
|Манталос Петрос
|Бакасетас Тасос
|80’
|Салиакас Манолис
|Андруцос Танасис
|Тилеманс Юри
|Алдервейрелд Тоби
|82’
|Зельс Матц
|Миньоле Симон
|90+1’
То есть наши навтыувют им штук пять !
То есть наши навтыувют им штук пять !
Греки у них дома вничью сгоняли !!! Наши выйдут в четверть финал !!!
Греки у них дома вничью сгоняли !!! Наши выйдут в четверть финал !!!