ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеТоварищеские матчи. Сборные 2021

Миньоле: «Уверен, сборная Бельгии будет готова к началу чемпионата Европы»

сегодня, 01:37
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия1 : 1Логотип футбольный клуб ГрецияГрецияМатч завершен

Вратарь «Брюгге» и сборной Бельгии Симон Миньоле подвёл итоги контрольного матча с Грецией (1:1).

Парни, получившие сегодня шанс, целиком ухватились за него. Это была тяжёлая игра. Мы испытывали трудности с созданием моментов, но я абсолютно уверен в том, что мы будем готовы к началу Евро.

На эту игру нужно смотреть в правильном контексте. Я знаю, многие думают, что это всего лишь Греция, и что мы должны были побеждать, но мы перепробовали множество всего в течение матча. Мы провели несколько замен, которые обычно не делаем. Некоторым игрокам был необходим отдых, и они его получили.

Помимо хавбека «Манчестер Сити» Кевина Де Брюйне, игру с Грецией также пропускал полузащитник «Реала» Эден Азар.

Все новости
Пятов: «Лучшие в мире на данный момент: Роналду, Малиновский и Зинченко»
Вчера, 23:14 Комментарии12
Кейн: «Если я завершу карьеру без трофея со сборной, это будет провалом»
Вчера, 22:26 Комментарии12
Де Зерби: «Лучше проиграть финал ЛЧ с Пепом, чем выиграть с кем-то другим»
Вчера, 21:50 Комментарии10
Леонардо: «Слухи вокруг Почеттино утомляют. В ПСЖ им довольны»
Вчера, 19:24 Комментарии8
Леонардо — об отставке Тухеля из ПСЖ: «Наш клуб принял верное решение»
Вчера, 18:07 Комментарии12
Агент Мариу: «Никто из „Спартака“ не выходил со мной на связь»
Вчера, 15:33 Комментарии3
Обсудить
Все комментарии
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 01:39
Поживёи увидим. Футбол не предсказуем
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100