Миньоле: «Уверен, сборная Бельгии будет готова к началу чемпионата Европы»

Вратарь «Брюгге» и сборной Бельгии подвёл итоги контрольного матча с Грецией (1:1).

Парни, получившие сегодня шанс, целиком ухватились за него. Это была тяжёлая игра. Мы испытывали трудности с созданием моментов, но я абсолютно уверен в том, что мы будем готовы к началу Евро.

На эту игру нужно смотреть в правильном контексте. Я знаю, многие думают, что это всего лишь Греция, и что мы должны были побеждать, но мы перепробовали множество всего в течение матча. Мы провели несколько замен, которые обычно не делаем. Некоторым игрокам был необходим отдых, и они его получили.