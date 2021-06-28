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Хорватия - Испания
Франция - Швейцария

Текстовая онлайн трансляция матча Хорватия против Испания

Хорватия Логотип футбольный клуб Хорватия 3:5 Логотип футбольный клуб Испания Испания
Хорватия
3 : 5
завершен в доп. время
28 июня 2021, 19:00
понедельник
Испания
Евро-2020, 1/8 финала
Стадион Паркен (Копенгаген)
Телетрансляция: МАТЧ ТВ
Ставки на футбольные матчи
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BetBoom 6.68 3.78 1.59
    Еще
     
    46' Петкович Бруно (20) уходит с поля, Крамарич Андрей (9) вышел на поле
     
    67' Ребич Анте (17) уходит с поля, Оршич Мислав (18) вышел на поле
     
    73' Брозович Марцело (11)
     
    74' Юранович Йосип (22) уходит с поля, Брекало Йосип (7) вышел на поле
     
    2
    79' Ковачич Матео (8) уходит с поля, Будимир Анте (14) вышел на поле
    79' Влашич Никола (13) уходит с поля, Пашалич Марио (15) вышел на поле
     
    84' Чалета-Цар Дуе (5)
     
    85' (2:3) Оршич Мислав (18)
     
    2
    90+2' (3:3) Пашалич Марио (15) (Оршич Мислав (18))
    114' Модрич Лука (10) уходит с поля, Иванушец Лука (26) вышел на поле
     
    20' (1:0) Автогол Педри (26)
     
    38' (1:1) Сарабия Пабло (22) (Гайя Хосе Луис (14))
     
    57' (1:2) Аспиликуэта Сезар (2) (Торрес Ферран (11))
     
    2
    71' Сарабия Пабло (22) уходит с поля, Ольмо Даниэль (19) вышел на поле
    71' Гарсия Эрик (12) уходит с поля, Торрес Пау (4) вышел на поле
     
    3
    77' (1:3) Торрес Ферран (11) (Торрес Пау (4))
    77' Гайя Хосе Луис (14) уходит с поля, Альба Жорди (18) вышел на поле
    77' Коке (8) уходит с поля, Руис Фабиан (17) вышел на поле
     
    88' Торрес Ферран (11) уходит с поля, Ойарсабаль Микель (21) вышел на поле
     
    3
    100' (3:4) Мората Альваро (7) (Ольмо Даниэль (19))
    101' Бускетс Серхио (5) уходит с поля, Родри (16) вышел на поле
    103' (3:5) Ойарсабаль Микель (21) (Ольмо Даниэль (19))
    Голы
    Педри 1:0(А) 20’
    38’ 1:1 Сарабия Пабло
    ассистент Гайя Хосе Луис
    57’ 1:2 Аспиликуэта Сезар
    ассистент Торрес Ферран
    77’ 1:3 Торрес Ферран
    ассистент Торрес Пау
    Оршич Мислав 2:3 85’
    Пашалич Марио
    ассистент Оршич Мислав     		3:3 90+2’
    100’ 3:4 Мората Альваро
    ассистент Ольмо Даниэль
    103’ 3:5 Ойарсабаль Микель
    ассистент Ольмо Даниэль
    Наказания
    Брозович Марцело 73’
    Чалета-Цар Дуе 84’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Крамарич Андрей Петкович Бруно 46’
    Оршич Мислав Ребич Анте 67’
    71’ Ольмо Даниэль Сарабия Пабло
    71’ Торрес Пау Гарсия Эрик
    Брекало Йосип Юранович Йосип 74’
    77’ Альба Жорди Гайя Хосе Луис
    77’ Руис Фабиан Коке
    Будимир Анте Ковачич Матео 79’
    Пашалич Марио Влашич Никола 79’
    88’ Ойарсабаль Микель Торрес Ферран
    101’ Родри Бускетс Серхио
    Иванушец Лука Модрич Лука 114’
    Статистика
    		 12 Удары по воротам 23
    		7 Удары в створ 10
    		26 Фолы 10
    		1 Угловые 8
    		6 Офсайды 3
    		33% Владение мячом 67%
    		5 Cэйвы 4
    		2 Предупреждения 0
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    Все комментарии
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    29 июня в 15:43
    Это просто фантастика! Лучший матч на этом ЕВРО, вне всяких сомнений. Спасибо обоим сборным за этот спектакль! И даже Чакыр ничего не испортил и никого не удалил) Красную Фурию с очень потной, трудовой и заслуженной викторией!
    lobsterdam
    lobsterdam
    29 июня в 14:15
    Ромка Зобнин, поди, теперь после этого матча возомнил себя великим, т.е. такой же как все!
    Beka_byaka
    Beka_byaka ответ qxv2rxatat99 (раскрыть)
    29 июня в 10:09
    Однако вы были правы. Не смогли синие пройти красных. Маленькая сенсация. Ну или большая.
    Valeron112
    Valeron112
    29 июня в 08:06
    Испания феерить красавцы , в принципе до финала долезут, Бельгия их давно убрала бы.
    112910415
    112910415
    29 июня в 07:35
    а дальше ждут швейцарцы и никого не боятся !
    зигзаг
    зигзаг
    29 июня в 02:30
    Если скромная Дания Разбила россию, то Хорваты обязаны 50-0 выигрывать
    протон1
    протон1
    29 июня в 00:39
    испания не впечатляет. не та испания что при дель боске конечно. больше симпатий хорватам было в игре
    pomor45
    pomor45
    28 июня в 23:16
    Игра зажигательная, но вся соткана из взаимных ошибок. Испанцы использовали их лучше.
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый
    28 июня в 23:02
    Морато всё таки молодец из дюжины моментов,один всё таки каким то ювентийским чудом забил. Ну а если честно,то вот даже не заню,кто у кого берёт уроки Артём у Альваро или наоборот. Если всё же испанец,то газпромовец многому ещё может обучить,помимо футбола.
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый
    28 июня в 22:59
    есть у хорватов крепкие орешки,в отличии от Дзюбы и компании, которых пора уже в гарем отправлять на обслуживание молодых девиц.
    VeniaminS
    VeniaminS
    28 июня в 22:18
    Какие то странные игры пошли!!!
    Dauletbek
    Dauletbek
    28 июня в 22:16
    Проиграли Хорваты, а тут начали говорить, что Россия типа справится с ними. Ну что за люди, Россия еле справилась с финнами и то благодаря голу "Итальянца"
    goalaktika
    goalaktika ответ David Young (раскрыть)
    28 июня в 22:15
    Посмотрим)
    И будем надеяться, что ещё более огненные матчи ждут нас впереди
    kts99
    kts99
    28 июня в 22:12
    Спасибо за Игру Хорватия. Вот так надо биться не то что.....
    David Young
    David Young ответ goalaktika (раскрыть)
    28 июня в 22:09
    Это правда. Но там могут и победить, либо пройти после ничьи в основное время. Тем более неизвестно пока кто там будет. Может и повезти с этим.
    Dauletbek
    Dauletbek
    28 июня в 22:08
    Педри кстати не всегда попадает в стартовый состав Барсы
    Твой Арсен
    Твой Арсен
    28 июня в 22:08
    Хорваты - молодцы, но много ошибались при игре в атаке, плохо комбинировали. Испанцы - ну это испанцы. Культура паса и удерживания мяча всегда с ними. Владение мячом для хорватов конечно позорное, плохо выходили в атаку, высокий прессинг хорватов испанцам не особо мешал, хорваты только устали больше ИМХО. Испания конечно машина. Выглядели лучше, справедливо прошли дальше.
    goalaktika
    goalaktika ответ David Young (раскрыть)
    28 июня в 22:07, ред.
    В 1/4 соперник у красной фурии будет посерьёзнее)) И пять голов вряд-ли получится забить)
    Dauletbek
    Dauletbek
    28 июня в 22:05
    Энрике хорошие замены сделал... только вот надо кончать с этим перекатыванием мяча туда-сюда. При счёте 3-5 можно было и 6 мяч забить, а может и больше.
    Знатог
    Знатог
    28 июня в 22:03
    Молодцы испанцы. Дали фору в 1 мяч, но всё равно выиграли. Но наша сборная всё-таки лучшая по голевым передачам в свои ворота!
    zooveterinar
    zooveterinar ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    28 июня в 22:03
    Если б еще и вворота попадал ,цены небыло!!!
    ХУБУЛ
    ХУБУЛ
    28 июня в 22:02
    Фантастика. Вот он футбол в своём лучшем виде тот который когда мы полюбили. А если эти парни не вставали на колени перед игрой и не пропагандировали петухов то вообще им низкий поклон.
    G.O.A.T
    G.O.A.T
    28 июня в 22:02
    Не зря за билеты народ платил.
    НЕ президент рфс
    НЕ президент рфс
    28 июня в 22:01
    Классный матч ! Получил огромное удовольствие. Ещё-бы надеть на Губерниева лыжи , и дать хорошего пня в сторону противоположную футболу!
    David Young
    David Young
    28 июня в 22:00, ред.
    Заслуженная победа Испании.

    Хорваты имели действительно прекрасные отрезки матча, но большую часть матч не показывали особенного много хорошего. Были проблемы как в атаке так и в защите, особенно в защите. Не хватало остроты и слаженности в игре в целом. При этом нельзя сказать что Хорватия в целом провалила матч, скорее были неудачные отрезки и эпизоды.

    Испания пропустила курьёзный гол по вине вратаря Испании Унаи Симона, но в дальнейшем он неолнократно спасал свою команду, и в целом провёл весьма неплохой матч, а тот на кого записали в итоге автогол, тот кто отдавал пас на вратаря - Педри, так вообще, на мой взгляд, является лучшим игроком Испании и матча. Также у Испании следует отметить Даниэля Ольмо, Альваро Морату, Сезара Аспиликуэту, Феррана Торреса.

    Из хорватов лучше всего себя проявили: Лука Модрич, Мислав Оршич, Марцело Брозович, Марио Пашалич.

    Обе команды отдали очень много сил на поле, главным образом во втором тайме и в дополнительное время. Испания сыграла получше, плюс смогла больше созидать в атаке и больше контролировать ход игры, но явно не хватало порой концентрации, аккуратности, остроты и чёткости в атакующих действиях. Испания всё ещё обладает прежними проблемами, но показала очень качественный футбол, по ходу турнира она уже стала лучше в некоторых элементах и моментах.

    А что до Хорватии, то она показала свой максимум. Команда уже не является сборной-топом, скорее на уровне следующем за этим, и в целом играет уже не так хорошо и ярко как играла, например, на прошлом Чемпионате Мира в России. Но она всё ещё является грозной силой, командой с сильным характером. Явным провалом этот турнир для них точно не является, скорее неплохой результат без особо значимых результатов и с не настолько хорошей игрой в сравнении с тем что могло быть.

    Посмотрим что покажет Испания в следующем раунде, будет сложно в любом случае, но и шансы выйти в полуфинал в любом случае неплохие.
    Dauletbek
    Dauletbek ответ azkan (раскрыть)
    28 июня в 22:00
    Раньше в Юве хорошо играл. А сегодня по мне он больше валялся и психовал
    Dauletbek
    Dauletbek
    28 июня в 21:59
    Фамилию Оршич, впервые услышал когда он в каком-то матче оформил хет-трик. А сегодня увидел его. Хороший игрок, будущее сборной Хорватии
    3ton
    3ton
    28 июня в 21:57, ред.
    Веселый сегодня футбол . Начал я смотреть футбол с матча Спутник-Витебск .Где хозяева за последние 30 минут матча с 0-3 перевернули матч 4-3 , а потом такое же безумие во втором тайме от Хорватии и Испании )))жду продолжение банкета 🙂
    azkan
    azkan ответ Dauletbek (раскрыть)
    28 июня в 21:57
    Вот раньше он был деревом. А сегодня забил важнейший гол. И другой бы вместо него валялся бы пол часа в газоне после того как на него нарочно упал хорват.
    Очень достойный матч провел, на мое удивление.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    28 июня в 21:57
    Мората лидер команды
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