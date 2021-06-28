|
3 : 5
завершен в доп. время
28 июня 2021, 19:00
понедельник
|
Стадион Паркен (Копенгаген)
Телетрансляция: МАТЧ ТВ
|Педри
|1:0(А)
|20’
|38’
|1:1
|
Сарабия Пабло
ассистент Гайя Хосе Луис
|57’
|1:2
|
Аспиликуэта Сезар
ассистент Торрес Ферран
|77’
|1:3
|
Торрес Ферран
ассистент Торрес Пау
|Оршич Мислав
|2:3
|85’
|
Пашалич Марио
ассистент Оршич Мислав
|3:3
|90+2’
|100’
|3:4
|
Мората Альваро
ассистент Ольмо Даниэль
|103’
|3:5
|
Ойарсабаль Микель
ассистент Ольмо Даниэль
|Брозович Марцело
|73’
|Чалета-Цар Дуе
|84’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Крамарич Андрей
|Петкович Бруно
|46’
|Оршич Мислав
|Ребич Анте
|67’
|71’
|Ольмо Даниэль
|Сарабия Пабло
|71’
|Торрес Пау
|Гарсия Эрик
|Брекало Йосип
|Юранович Йосип
|74’
|77’
|Альба Жорди
|Гайя Хосе Луис
|77’
|Руис Фабиан
|Коке
|Будимир Анте
|Ковачич Матео
|79’
|Пашалич Марио
|Влашич Никола
|79’
|88’
|Ойарсабаль Микель
|Торрес Ферран
|101’
|Родри
|Бускетс Серхио
|Иванушец Лука
|Модрич Лука
|114’
|
|12
|Удары по воротам
|23
|
|
|7
|Удары в створ
|10
|
|
|26
|Фолы
|10
|
|
|1
|Угловые
|8
|
|
|6
|Офсайды
|3
|
|
|33%
|Владение мячом
|67%
|
|
|5
|Cэйвы
|4
|
|
|2
|Предупреждения
|0
|
Не использовав два великолепных момента в начале дополнительного времени у ворот испанцев, сборная Хорватии дважды ошибается в защите и пропускает два мяча в свои ворота 100, 103 мин., матча...Несмотря на то, что были ещё 100% голевые возможности у обеих команд, голов больше не увидели.
Начиная с 57минуты матча, мы увидели "футбольный триллер" в исполнении двух команд.
Матч, который доставил огромное удовольствие!
Не использовав два великолепных момента в начале дополнительного времени у ворот испанцев, сборная Хорватии дважды ошибается в защите и пропускает два мяча в свои ворота 100, 103 мин., матча...Несмотря на то, что были ещё 100% голевые возможности у обеих команд, голов больше не увидели.
Начиная с 57минуты матча, мы увидели "футбольный триллер" в исполнении двух команд.
Матч, который доставил огромное удовольствие!
Испанцы справедливо проходят хорватов. Педри по моему игрок матча.
Хорватам отдельный респект за волю. Немного физики не хватило в конце. Все таки возрастная команда. У них тактика была в начале экстра тайма бросить все силы и забить гол. Потом оборонятся. Но не свезло.
В дополнительное время испанцы уже окончательно разбили хорватов.
Испанцы справедливо проходят хорватов. Педри по моему игрок матча.
Хорватам отдельный респект за волю. Немного физики не хватило в конце. Все таки возрастная команда. У них тактика была в начале экстра тайма бросить все силы и забить гол. Потом оборонятся. Но не свезло.
В дополнительное время испанцы уже окончательно разбили хорватов.