В 23 Симон Унаи Голов пропущено: 3 Выносы: 1 Спасений: 4 Пасы: 48 Точность пасов: 42 Минут сыграно: 120

З 2 Аспиликуэта Сезар Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Выносы: 1 Пасы: 73 Точность пасов: 60 Минут сыграно: 120

З 14 Гайя Хосе Луис Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Пасы: 45 Точность пасов: 42 Минут сыграно: 78

З 12 Гарсия Эрик Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 84 Точность пасов: 81 Минут сыграно: 72

З 24 Ляпорт Эмерик Выносы: 4 Пасы: 136 Точность пасов: 126 Минут сыграно: 120

П 5 Бускетс Серхио Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 4 Перехваты: 4 Пасы: 97 Точность пасов: 87 Минут сыграно: 102

П 8 Коке Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 5 Фолов совершено: 1 Отборы: 4 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Выносы: 1 Пасы: 63 Точность пасов: 55 Минут сыграно: 78

Н 22 Сарабия Пабло Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Пасы: 36 Точность пасов: 32 Минут сыграно: 72

Н 7 Мората Альваро Ударов всего: 4 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Офсайды: 2 Фолов заработано: 8 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Пасы: 31 Точность пасов: 27 Минут сыграно: 120

П 26 Педри Фолов заработано: 4 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Пасы: 65 Точность пасов: 58 Минут сыграно: 120

Н 11 Торрес Ферран Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 7 Точные навесы: 4 Перехваты: 2 Пасы: 24 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 88

Запасные игроки

В 1 Де Хеа Давид

В 13 Санчес Роберт

З 18 Альба Жорди Отборы: 1 Выносы: 2 Пасы: 40 Точность пасов: 35 Минут сыграно: 42

З 3 Льоренте Диего

З 4 Торрес Пау Голевые передачи: 1 Выносы: 1 Пасы: 39 Точность пасов: 37 Минут сыграно: 48

П 10 Алькантара Тьяго

П 6 Льоренте Маркос

П 19 Ольмо Даниэль Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 2 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 24 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 48

П 16 Родри Отборы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 26 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 18

П 17 Руис Фабиан Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 30 Точность пасов: 28 Минут сыграно: 42

Н 9 Морено Жерар