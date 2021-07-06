В 23 Эдерсон Фолов заработано: 1 Спасений: 2 Пасы: 18 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 90

З 2 Данило Фолов совершено: 1 Перехваты: 4 Выносы: 4 Пасы: 50 Точность пасов: 44 Минут сыграно: 90

З 16 Лоди Ренан Ударов всего: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 38 Точность пасов: 34 Минут сыграно: 85

З 4 Маркиньос Отборы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 55 Точность пасов: 49 Минут сыграно: 90

З 3 Силва Тиаго Фолов заработано: 2 Отборы: 4 Блоки: 1 Пасы: 54 Точность пасов: 50 Минут сыграно: 90

П 5 Каземиро Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Перехваты: 5 Выносы: 3 Пасы: 79 Точность пасов: 60 Минут сыграно: 90

П 17 Лукас Пакета Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 3 Отборы: 5 Пасы: 51 Точность пасов: 42 Минут сыграно: 89

П 8 Фред Отборы: 4 Перехваты: 4 Пасы: 58 Точность пасов: 50 Минут сыграно: 85

П 19 Эвертон Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 3 Всего навесов: 1 Пасы: 19 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 70

П 10 Неймар Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 2 Пасы: 46 Точность пасов: 40 Минут сыграно: 90

Н 7 Ришарлисон Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Фолов заработано: 4 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Пасы: 20 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 85

Запасные игроки

В 1 Алиссон

В 12 Вевертон

З 14 Милитао Эдер Фолов заработано: 1 Перехваты: 1 Пасы: 2 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 11

З 22 Ортис Лео

З 6 Сандро Алекс

З 13 Эмерсон

П 25 Луис Дуглас Пасы: 1 Минут сыграно: 1

П 15 Фабиньо Отборы: 1 Пасы: 2 Точность пасов: 2 Минут сыграно: 11

П 11 Эвертон Рибейро Отборы: 1 Пасы: 7 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 20

Н 21 Барбоса Габриэль

Н 18 Винисиус Жуниор Фолов совершено: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 1 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 11