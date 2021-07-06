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1 : 0
завершен
06 июля 2021, 02:00
вторник
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Стадион Нилтон Сантос (Рио-де-Жанейро)
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Лукас Пакета
ассистент Неймар
|1:0
|35’
|56’
|Йотун Йосимар
|Винисиус Жуниор
|89’
|90’
|Лопес Маркос
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Лопес Маркос
|Трауко Мигель
|46’
|Гарсия Разиэль
|Рамос Кристиан
|Эвертон Рибейро
|Эвертон
|70’
|75’
|Лора Карлос
|Корсо Альдо
|81’
|Орменьо Сантьяго
|Куэва Кристиан
|Винисиус Жуниор
|Ришарлисон
|85’
|Фабиньо
|Фред
|85’
|Милитао Эдер
|Лоди Ренан
|85’
|89’
|Тавара Жеральд
|Тапиа Ренато
|Луис Дуглас
|Лукас Пакета
|90+2’
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|15
|Удары по воротам
|7
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|8
|Удары в створ
|2
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|12
|Фолы
|16
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|3
|Угловые
|3
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|0
|Офсайды
|3
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|56%
|Владение мячом
|44%
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|2
|Cэйвы
|7
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|1
|Предупреждения
|2
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