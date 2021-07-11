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1 : 0
завершен
11 июля 2021, 03:00
воскресенье
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Стадион Маракана (Рио-де-Жанейро)
Телетрансляция: ОККО СПОРТ
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Ди Мария Анхель
ассистент де Пауль Родриго
|1:0
|22’
|3’
|Фред
|Паредес Леандро
|33’
|Ло Чельсо Джовани
|51’
|де Пауль Родриго
|68’
|70’
|Лоди Ренан
|72’
|Лукас Пакета
|Отаменди Николас
|81’
|82’
|Маркиньос
|Монтиэль Гонсало
|89’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Фирмино Роберто
|Фред
|Родригес Гвидо
|Паредес Леандро
|54’
|Тальяфико Николас
|Ло Чельсо Джовани
|63’
|63’
|Винисиус Жуниор
|Эвертон
|76’
|Эмерсон
|Лоди Ренан
|76’
|Барбоса Габриэль
|Лукас Пакета
|Пеццелья Херман
|Ромеро Кристиан
|79’
|Паласиос Эксекьель
|Ди Мария Анхель
|79’
|Гонсалес Николас
|Мартинес Лаутаро
|79’
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|6
|Удары по воротам
|13
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|2
|Удары в створ
|2
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|19
|Фолы
|22
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|1
|Угловые
|4
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|0
|Офсайды
|3
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|41%
|Владение мячом
|59%
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|2
|Cэйвы
|1
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|5
|Предупреждения
|4
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