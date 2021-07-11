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Протокол матча Аргентина против Бразилия

Аргентина Логотип футбольный клуб Аргентина 1:0 Логотип футбольный клуб Бразилия Бразилия
Аргентина
1 : 0
завершен
11 июля 2021, 03:00
воскресенье
Бразилия
Кубок Америки 2021, Финал
Стадион Маракана (Рио-де-Жанейро)
Телетрансляция: ОККО СПОРТ
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    22' (1:0) Ди Мария Анхель (11) (де Пауль Родриго (7))
     
    33' Паредес Леандро (5)
     
    51' Ло Чельсо Джовани (20)
     
    54' Паредес Леандро (5) уходит с поля, Родригес Гвидо (18) вышел на поле
     
    63' Ло Чельсо Джовани (20) уходит с поля, Тальяфико Николас (3) вышел на поле
     
    68' де Пауль Родриго (7)
     
    3
    79' Ромеро Кристиан (13) уходит с поля, Пеццелья Херман (6) вышел на поле
    79' Ди Мария Анхель (11) уходит с поля, Паласиос Эксекьель (14) вышел на поле
    79' Мартинес Лаутаро (22) уходит с поля, Гонсалес Николас (15) вышел на поле
     
    81' Отаменди Николас (19)
     
    89' Монтиэль Гонсало (4)
     
    3' Фред (8)
     
    46' Фред (8) уходит с поля, Фирмино Роберто (20) вышел на поле
     
    63' Эвертон (19) уходит с поля, Винисиус Жуниор (18) вышел на поле
     
    70' Лоди Ренан (16)
     
    72' Лукас Пакета (17)
     
    2
    76' Лоди Ренан (16) уходит с поля, Эмерсон (13) вышел на поле
    76' Лукас Пакета (17) уходит с поля, Барбоса Габриэль (21) вышел на поле
     
    82' Маркиньос (4)
    Голы
    Ди Мария Анхель
    ассистент де Пауль Родриго     		1:0 22’
    Наказания
    3’ Фред
    Паредес Леандро 33’
    Ло Чельсо Джовани 51’
    де Пауль Родриго 68’
    70’ Лоди Ренан
    72’ Лукас Пакета
    Отаменди Николас 81’
    82’ Маркиньос
    Монтиэль Гонсало 89’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    46’ Фирмино Роберто Фред
    Родригес Гвидо Паредес Леандро 54’
    Тальяфико Николас Ло Чельсо Джовани 63’
    63’ Винисиус Жуниор Эвертон
    76’ Эмерсон Лоди Ренан
    76’ Барбоса Габриэль Лукас Пакета
    Пеццелья Херман Ромеро Кристиан 79’
    Паласиос Эксекьель Ди Мария Анхель 79’
    Гонсалес Николас Мартинес Лаутаро 79’
    Статистика
    		 6 Удары по воротам 13
    		2 Удары в створ 2
    		19 Фолы 22
    		1 Угловые 4
    		0 Офсайды 3
    		41% Владение мячом 59%
    		2 Cэйвы 1
    		5 Предупреждения 4
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    Все комментарии
    амурец
    амурец
    вчера в 03:07
    ну что же, теперь месяфантики могут петь, что КА Аргентина выиграла, только благодаря Месси, хотя Месси как обычно слился в финале, а сборную вытянул Ди Мария, но пусть фантики мелкого порадуются трофею со сборной даже такого тухлого как КА, который проводили чуть ли ни каждый год
    azkan
    azkan
    11 июля в 19:03
    Смотрел матч в повторе. Типичный нудный финальный матч. Бразилы на своем поле должны были побеждать. Но видать отсутствие зрителей как то повлияло на их боевой настрой. Аргентинцы сыграли хорошо по счету.
    Красивый гол от Ди Марии. И Месси в конце такой выход запорол аж самому смешно стало. С долгожданной победой Месси и Ко!
    sash71
    sash71 ответ Incredulous (раскрыть)
    11 июля в 18:48
    Сейчас уровень мастерства в мировом футболе практически равный. Бразы, Арги, Уругвай, Колумбия ничем не слабее Англии, Италии, Франции итд
    sash71
    sash71
    11 июля в 18:39
    Теперь ждём такого же успеха от Аргов на ЧМ. Состав сейчас очень сбалансирован и прибавляет от игры к игре. Очень интересно как они смотрелись бы с Европейскими грандами !
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    11 июля в 14:58
    Это еще раз говорит о том, что лидером Аргентины является не Месси, а Ди Мария! Рад за Анхеля и за Альбиселесту) А Лео Месси воздалось по заслугам и попыткам. Наконец-то он что-то выиграл со своей родной сборной!
    Roger Young
    Roger Young
    11 июля в 14:29
    с победой, Аргентину! Заслужили!
    Dauletbek
    Dauletbek
    11 июля в 14:02
    Поздравляю Аргентину и Месси!
    Incredulous
    Incredulous ответ gentlewolf (раскрыть)
    11 июля в 13:08
    Теперь жди, что тебя назовут персофаном Роналду)) Персофаны судят по себе и по-другому мыслить не умеют, вот если я болею за Реал они просто уверены в том, что я персофан Роналду, хотя мне после ухода Роналду из Реала, абсолютно на него плевать.
    Incredulous
    Incredulous ответ Mamaev (раскрыть)
    11 июля в 13:03
    На шару можно выиграть один матч, но не весь турнир. Хотя скажу честно, я не в восторге от сборной Португалии, и мне тоже не нравится то, как они стали обладателями ЧЕ-2016, это был больше антифутбол, чем футбол.
    Incredulous
    Incredulous ответ Federico (раскрыть)
    11 июля в 13:00
    Я и не говорю, что чемпионат не интересный, и не имею ничего против этого турнира, просто говорю, что сборные Южной Америки (на данный момент) на порядок слабее Европейских сборных.
    gentlewolf
    gentlewolf
    11 июля в 12:28
    Мне чихать что на Месси что на Рональду.
    Это вы персофаны. Просто в финале Месси был никаким, и это факт. А вы все пытаетесь доказать что он Бог)
    kts99
    kts99
    11 июля в 12:12
    Месси может
    milanetto10
    milanetto10 ответ Incredulous (раскрыть)
    11 июля в 11:38, ред.
    при чём тут моё сравнение все знают что копа Америки это тоже самое что чемпионат европы для европейцев, титул есть титул, Роналду выиграл евро только благодаря новому формату евро если что
    Футбольный Гуру
    Футбольный Гуру
    11 июля в 11:31
    Аргентину с кубком Америки! Месси с новым титулом!
    Espana-Deutschland
    Espana-Deutschland ответ Fahrenheit_66 (раскрыть)
    11 июля в 11:15
    Смотря что значит "Самые сильные чемпионаты в Европе". В плане самых сильных игроков, да, поскольку в Европе есть самые богатые клубы. Но выигрывать ибероамериканские лиги (включая Мексику, а не только ЮА), сложнее, т.к. много команд одного уровня, но при этом крепких, а не слабых. Поэтому выиграть чемпионат Аргентины или Мексики с их грандами сложнее, чем европейский чемпионат с грандом.

    Но ЧЕ действительно сложнее КА, потому что в Европе больше сборных в принципе, а следовательно, и сильных/крепких тоже.
    proezd2
    proezd2
    11 июля в 11:10
    Малыш МЕССИ БОГ ФУТБОЛА!!!
    Espana-Deutschland
    Espana-Deutschland
    11 июля в 11:09
    Если честно неожиданно) Но поздравляю Аргентину, а Бразилии не унывать, у них еще всё впереди.

    Анхель ди Мария как всегда лучший в играх за сборную.
    Fahrenheit_66
    Fahrenheit_66 ответ Ислам0926 (раскрыть)
    11 июля в 11:09
    Это говорили и будут говорить не поклонники Роналдо, а все нормальные люди, которые способны рейтинг фифа посмотреть. ЧЕ самый сложный, затем Кубок Америки, затем ЧМ. Тот же порядок и у национальных лиг. Самые сильные чемпионаты в Европе, затем в ЮА, и дальше остальной мир.
    Ислам0926
    Ислам0926
    11 июля в 10:39
    Так теперь поклонники Роналдо будут говорить что ЧЕ намного сильнее забывая путь Португалии
    ЧиП
    ЧиП
    11 июля в 09:57
    Ооо☝️
    Месси наконец выграл что-то со сборной, это событие.
    Аргентина заслужила🏆
    Per4ick
    Per4ick ответ ESPANOL (раскрыть)
    11 июля в 09:53
    ну вообще то ты и тут наврал у Роналду 2 финала евро, и да он симулировал травму (нет) лига наций официальный турнир уефа. а теперь смотрим на эту копу где 1 убрали дополнительное время, 2 изменили регламент где выходят 4 команды из группы. эту копу хотели бойкотировать сами бразильцы, это к слову о том как им не особо был нужен этот титул, 3 даже бразильцы хотели победы Аргентины (подозрительно и странно) кастрированный турнир в итоге
    3ton
    3ton ответ Incredulous (раскрыть)
    11 июля в 09:35, ред.
    Ну да.
    Смотришь этот ЧЕ и только конвульсии от его .
    Одна Италия показывает стабильную игру на Евро . Половина команд вообще не понимаешь , что они делают на этом Евро .
    Даже Англия до финала дошла (мёртвая Англия) .
    В чем этот Евро сильнее ?
    sir_Alex
    sir_Alex ответ Agamaga........ (раскрыть)
    11 июля в 09:34
    Аналог ЧЕ, в какой-то мере. Наконец-то и Лео выиграл трофей в составе сборной. Теперь с чистой душой может выходить на заслуженную пенсию 😂😉😁
    Звезда по имени Солнце
    Звезда по имени Солнце ответ Federico (раскрыть)
    11 июля в 09:00
    Это личный поклонник Неймара, нет смысла объяснять.
    волгодон 2
    волгодон 2
    11 июля в 08:59
    Молодцы! К сожалению уснул не дождавшись матча. Поставил на аргов с форой на авось,а они взяли и выиграли)
    Месси с долгожданным ускользающим титулом!
    Mamaev
    Mamaev ответ Incredulous (раскрыть)
    11 июля в 08:54
    Не слабее Португалии 2016,которые чисто на шару выиграли евро. Вышли с 3 места, до финала Польша и Уэльс, отскок с Францией
    Ikarus74
    Ikarus74 ответ Beka_byaka (раскрыть)
    11 июля в 08:51
    Хороший каммент, один только минус, в том финале Димария не играл, а моменты запороли Игуаин и Паласио
    Federico
    Federico ответ Alex12357 (раскрыть)
    11 июля в 08:49, ред.
    Я думаю наоборот. Фланговый судья 2 раза не поднял флажок при 100 % оффсайде. Только после гола и ВАРа объявили оффсайд. А таких моментов было не мало. Фланговый рефери аж бесил. А главный рефери матча, в принципе относительно равно присуживал в разных моментах. Так что давай не будем тут судью хаить. С 25-ой минуты у Бразилов было больше часа времени хотя бы сравнять счёт. Кто им мешал?
    Alex12357
    Alex12357
    11 июля в 08:45
    И вам не стыдно так писать ,сколько заплатили за такое судейство-ПОЗОР,тащили Аргентину за уши вытащили.
    Federico
    Federico ответ Incredulous (раскрыть)
    11 июля в 08:45, ред.
    Условное Перу такой матч выдали бы любой команде Евро. Не надо недооценивать противника. А ещё и Уругвай, Парагвай, Чили, Эквадор, Колумбия, Бразилия, Аргентина. То что стран в Южной Америки мало, это не означает, что чемпионат неинтересный. Тут любая команда может пробиться в финал. Тут фаворит "Бразилия" только на бумаге. А в игре, все бьются до конца - и это не Евро, где играют в балет с мячом - с нырками
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