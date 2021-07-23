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0 : 2
завершен
вчера, 20:00
Стартовый состав
Цена (млн. €): 22.3 - 47.9
Очков за игру в нац. чемп.: 0 - 3
Средний возраст: 26 - 25.5
Легионеров: 2 - 5
Схемы: 4-3-3 - 4-3-3
Серия побед: 0 - 1
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Стадион Ростов Арена (Ростов-на-Дону) +21 +28, Облачно с прояснениями
Телетрансляция: МАТЧ ТВ, МАТЧ ПРЕМЬЕР
|20’
|0:1
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Захарян Арсен
ассистент Шиманьски Себастьян
|33’
|0:2
|Тюкавин Константин
|5’
|Паршивлюк Сергей
|Сухомлинов Данила
|30’
|Хаджикадунич Деннис
|40’
|48’
|Фомин Даниил
|90+5’
|Ордец Иван
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Алмквист Понтус
|Байрамян Хорен
|58’
|Фольмер Кирилл
|Полоз Дмитрий
|58’
|Мамаев Павел
|Сухомлинов Данила
|59’
|75’
|Кутитский Александр
|Моро Никола
|Лангович Андрей
|Терентьев Денис
|80’
|Гигович Армин
|Глебов Данил
|82’
|83’
|Игбун Сильвестр
|Лесовой Даниил
|84’
|Н'Жи Клинтон
|Тюкавин Константин
|90+3’
|Скопинцев Дмитрий
|Захарян Арсен
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|12
|Удары по воротам
|15
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|3
|Удары в створ
|8
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|8
|Фолы
|18
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|3
|Угловые
|7
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|2
|Офсайды
|2
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|56%
|Владение мячом
|44%
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|7
|Cэйвы
|3
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|2
|Предупреждения
|3
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Матч поначалу складывался несколько парадоксально.
Было много сумбура с обеих сторон, в котором небольшой перевес имели хозяева.
Однако, стоило нам забить- у нас кое-что нормализовалось, тогда как ростовские из-за единственного пропущенного впали в некоторый нокдаун.
Именно он и стал причиной нашего второго, после чего успокоились уже хозяева и начали создавать реальные моменты у наших ворот..))
О Динамо.
У нас допускалось множество ошибок, в том числе невынужденных, много обрезов и безадресных выносов. Пороли практически все, лучше других смотрелся только Шима, которого- как водится- много били, но он отыграл молодцом.
Более-менее освоились мы только к середине второго тайма, когда игра приобрела наконец осмысленный оттенок.
Появилась общая логика в действиях, при большом объеме игры в обороне отрабатывали там аккуратно, внимательно и самоотверженно, при организации контратак видели друг друга и создавали неплохие подходы.
Заканчивались эти подходы, впрочем, зачастую на Лесовом, который, получая мяч, не очень понимал, что ему с ним делать и завалил всё, что у него было. Его бесконечные
смещения вправо были бесхитростны, легко читались и не несли реальной угрозы.
Не его день сегодня получился.
Замечу ещё, что Ростов был слабоват, не изменила ситуацию и тройная замена на 57', включая и выход Мамаева.
Под занавес мы могли забить ещё, но Песьяков после хорошего удара Шимы вынул мяч из девятины, а Клинтон, по своему обыкновению, разведя дриблингом пару защей, завершил эпизод разминкой вратаря.
В целом, несмотря на массу недостатков в игре, победили мы вполне заслуженно.
СораДников- с первой победой и первыми очками)
Матч поначалу складывался несколько парадоксально.
Было много сумбура с обеих сторон, в котором небольшой перевес имели хозяева.
Однако, стоило нам забить- у нас кое-что нормализовалось, тогда как ростовские из-за единственного пропущенного впали в некоторый нокдаун.
Именно он и стал причиной нашего второго, после чего успокоились уже хозяева и начали создавать реальные моменты у наших ворот..))
О Динамо.
У нас допускалось множество ошибок, в том числе невынужденных, много обрезов и безадресных выносов. Пороли практически все, лучше других смотрелся только Шима, которого- как водится- много били, но он отыграл молодцом.
Более-менее освоились мы только к середине второго тайма, когда игра приобрела наконец осмысленный оттенок.
Появилась общая логика в действиях, при большом объеме игры в обороне отрабатывали там аккуратно, внимательно и самоотверженно, при организации контратак видели друг друга и создавали неплохие подходы.
Заканчивались эти подходы, впрочем, зачастую на Лесовом, который, получая мяч, не очень понимал, что ему с ним делать и завалил всё, что у него было. Его бесконечные
смещения вправо были бесхитростны, легко читались и не несли реальной угрозы.
Не его день сегодня получился.
Замечу ещё, что Ростов был слабоват, не изменила ситуацию и тройная замена на 57', включая и выход Мамаева.
Под занавес мы могли забить ещё, но Песьяков после хорошего удара Шимы вынул мяч из девятины, а Клинтон, по своему обыкновению, разведя дриблингом пару защей, завершил эпизод разминкой вратаря.
В целом, несмотря на массу недостатков в игре, победили мы вполне заслуженно.
СораДников- с первой победой и первыми очками)