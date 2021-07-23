В 1 Шунин Антон Выносы: 2 Спасений: 3 Пасы: 31 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 95

З 5 Бальбуэна Фабиан Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Выносы: 8 Пасы: 50 Точность пасов: 35 Минут сыграно: 95

З 93 Лаксальт Диего Отборы: 2 Перехваты: 3 Выносы: 2 Пасы: 38 Точность пасов: 23 Минут сыграно: 95

З 18 Ордец Иван Офсайды: 1 Фолов совершено: 1 Перехваты: 2 Выносы: 3 Желтые карточки: 1 Пасы: 36 Точность пасов: 29 Минут сыграно: 95

З 4 Паршивлюк Сергей Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Выносы: 5 Желтые карточки: 1 Пасы: 37 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 95

Н 47 Захарян Арсен Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Выносы: 1 Пасы: 23 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 93

Н 19 Лесовой Даниил Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 24 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 83

П 8 Моро Никола Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Перехваты: 3 Выносы: 2 Пасы: 34 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 75

П 74 Фомин Даниил Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 5 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 28 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 95

П 53 Шиманьски Себастьян Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 6 Точные навесы: 2 Выносы: 1 Пасы: 31 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 95

Н 70 Тюкавин Константин Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Фолов заработано: 2 Пасы: 20 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 84

Запасные игроки

В 31 Лещук Игорь

З 2 Варела Гильермо

З 24 Евгеньев Роман

З 50 Кутитский Александр Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 6 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 20

З 3 Плиев Заурбек

З 15 Сазонов Саба

З 7 Скопинцев Дмитрий Минут сыграно: 2

П 90 Галкин Владислав

Н 91 Гладышев Ярослав

Н 10 Игбун Сильвестр Фолов совершено: 2 Пасы: 5 Точность пасов: 3 Минут сыграно: 12