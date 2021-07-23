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Протокол матча Ростов против Динамо

Ростов Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону) 0:2 Логотип футбольный клуб Динамо (Москва) Динамо
Ростов
0 : 2
завершен
вчера, 20:00
Стартовый состав
Цена (млн. €): 22.3 - 47.9
Очков за игру в нац. чемп.: 0 - 3
Средний возраст: 26 - 25.5
Легионеров: 2 - 5
Схемы: 4-3-3 - 4-3-3
Серия побед: 0 - 1
Динамо
Смотреть трансферы
Смотреть трансферы
Россия. Премьер-Лига 2021/2022, 1 тур
Стадион Ростов Арена (Ростов-на-Дону) +21 +28, Облачно с прояснениями
Телетрансляция: МАТЧ ТВ, МАТЧ ПРЕМЬЕР
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.293.172.45
Фонбет Live! 100.00 19.00 1.02
Мелбет 3.72 3.10 2.27
BetBoom 3.29 3.34 2.45
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    30' Сухомлинов Данила (76)
     
    40' Хаджикадунич Деннис (5)
     
    2
    58' Байрамян Хорен (19) уходит с поля, Алмквист Понтус (11) вышел на поле
    58' Полоз Дмитрий (7) уходит с поля, Фольмер Кирилл (25) вышел на поле
     
    59' Сухомлинов Данила (76) уходит с поля, Мамаев Павел (10) вышел на поле
     
    80' Терентьев Денис (4) уходит с поля, Лангович Андрей (87) вышел на поле
     
    82' Глебов Данил (15) уходит с поля, Гигович Армин (8) вышел на поле
     
    5' Паршивлюк Сергей (4)
     
    20' (0:1) Захарян Арсен (47) (Шиманьски Себастьян (53))
     
    33' (0:2) Тюкавин Константин (70)
     
    48' Фомин Даниил (74)
     
    75' Моро Никола (8) уходит с поля, Кутитский Александр (50) вышел на поле
     
    83' Лесовой Даниил (19) уходит с поля, Игбун Сильвестр (10) вышел на поле
     
    84' Тюкавин Константин (70) уходит с поля, Н'Жи Клинтон (9) вышел на поле
     
    2
    90+3' Захарян Арсен (47) уходит с поля, Скопинцев Дмитрий (7) вышел на поле
    90+5' Ордец Иван (18)
    Голы
    20’ 0:1 Захарян Арсен
    ассистент Шиманьски Себастьян
    33’ 0:2 Тюкавин Константин
    Наказания
    5’ Паршивлюк Сергей
    Сухомлинов Данила 30’
    Хаджикадунич Деннис 40’
    48’ Фомин Даниил
    90+5’ Ордец Иван
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Алмквист Понтус Байрамян Хорен 58’
    Фольмер Кирилл Полоз Дмитрий 58’
    Мамаев Павел Сухомлинов Данила 59’
    75’ Кутитский Александр Моро Никола
    Лангович Андрей Терентьев Денис 80’
    Гигович Армин Глебов Данил 82’
    83’ Игбун Сильвестр Лесовой Даниил
    84’ Н'Жи Клинтон Тюкавин Константин
    90+3’ Скопинцев Дмитрий Захарян Арсен
    Статистика
    		 12 Удары по воротам 15
    		3 Удары в створ 8
    		8 Фолы 18
    		3 Угловые 7
    		2 Офсайды 2
    		56% Владение мячом 44%
    		7 Cэйвы 3
    		2 Предупреждения 3
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    Все комментарии
    Муслим90
    Муслим90
    сегодня в 12:09
    Хорошее начало. Будем опять надеяться на еврокубки))
    Gotlib
    Gotlib ответ Kirill Erokhin (раскрыть)
    сегодня в 10:34
    Ничего Шунин не исправил, просто ему повезло, что игрок Ростова пробил несильно и прямо во вратаря.
    ШМЕЛЬ-258
    ШМЕЛЬ-258
    сегодня в 10:27
    Динамовцев с победой. Всех с началом чемпионата и новой интригой.
    Gotlib
    Gotlib ответ A.S.A (раскрыть)
    сегодня в 10:21
    Лесовой, кмк лишний в этой тройке, так как был полумёртвый и еле двигался, часто ошибался.
    Gotlib
    Gotlib ответ dzvinka (раскрыть)
    сегодня в 10:10
    На большой палец правой ноги. ))
    Шуnя771
    Шуnя771
    сегодня в 09:26
    Как есть! Динамо с победой, но праздник будет и на нашей улице!)
    mihey1971
    mihey1971
    сегодня в 06:09
    Первый матч у нас,дальше будет лучше
    Антон Белянкин
    Антон Белянкин
    сегодня в 05:47
    Молодые динамовцы решили показать себя тренеру сборной.
    протон1
    протон1
    сегодня в 04:32
    ростовчане избавляйтесь от этого тренера. ни черта у вас с ним не получится. если тренировать то или клуб или сборную. за 2 мя . зайцами погнался .
    Valeron112
    Valeron112
    сегодня в 02:02
    Кирпич к махачу РПЛ положен... опять к 12-му туру шататься будут ..
    протон1
    протон1
    сегодня в 01:27, ред.
    Да ладно, пару таких игр Ростова, как сегодня, и совмещение Карпина скоро закончится. Времена Черчесова всем злопыхателям скоро покажутся сказкой,совмещение-полная чушь
    feris1
    feris1
    сегодня в 00:35
    Динамо с победой!
    Sadisto
    Sadisto
    сегодня в 00:34
    Только после вылета Ростова народ поймёт какой тренер Карпин.
    drive45
    drive45
    вчера в 23:40
    Опять у Ростова лыжи не едут, прогресса не увидели... Будем надеется, что первый блин комом. После новости о назначении главного тренерв Сборной России. Однозначно одно-клубу нужен другой тренер. А это значит, что это очередной сезон перестроек, со всеми вытекающими последствиями для Ростовского футбола.
    Capral
    Capral ответ баск (раскрыть)
    вчера в 23:29, ред.
    У этого Ростова, будут большие проблемы. Но дело не в этом. Такие игры, как сегодня, мы и с Новиковым, и с Хохловым выигрывали, это не показатель. Посмотрим, как сыграют с командами покруче. Пока! Удачи!!!
    баск
    баск ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 23:22
    Привет, Вить)
    Ну, для стартового матча в общем-то терпимо, кмк..

    Да и Ростов это же не Тамбов с Ротором, они много владели мячом, цеплялись настырно, залезали под шкуру, игра была жестковата, поработать пришлось немало.
    протон1
    протон1
    вчера в 23:05
    все нормальные авторитетные тренеры не подписались. а этот с радостью подписался. еще и ростов на руке. буду рад если ростовчане обьявят байкот на его уольнение
    протон1
    протон1 ответ Ballon dOr1984 (раскрыть)
    вчера в 23:04
    все ждали тренера из вне. иностанца и получили его в лице эстонца. вот и получили. это ужас что творят с футболом. назначают с совмещением. это куда еще? это оскорбление народа болельщиков просто. рыба не зря тухнет с головы. у меня реально сейчас депрессия
    Ballon dOr1984
    Ballon dOr1984
    вчера в 23:02
    кому-то пришло в голову назначать Карпена именно в день игры Ростова, разумеется игроки скисли, так как впереди возникнет неопределённость
    протон1
    протон1
    вчера в 23:01
    единственный клуб который хочу что бы в лидерах чемпионата это динамо. у неё есть своя история великая. в мою молодость помню этот клуб практически всегда был в лидерах таблицы.
    Kirill Erokhin
    Kirill Erokhin
    вчера в 22:57
    Динамо выиграло по делу, у Ростова был хороший момент в конце первого тайма, но Шунин исправил свою же ошибку на выходе. Во втором тайме Ростов вроде владел мяча, но до острых моментов почти не доходило.
    санек002
    санек002
    вчера в 22:54
    НЕАДЕКВАТНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ!ПРОСТО РОСТОВ БЕЗ КАРПИНА ПОШЕЛ В РАЗВАЛ
    Capral
    Capral ответ баск (раскрыть)
    вчера в 22:49
    Привет, Павел!
    Павел, будь сегодня не Ростов, а кто-нибудь посолидней, и результат был бы другой. Я ничего нового в игре физрука не увидел. Всё тот же, бессистемный футбол.
    alex57512
    alex57512
    вчера в 22:38
    Результат - предсказуем! Потому что - есть игроки, нет командной игры. Опять же потому, что Карпин - не тренер, а менеджер. За двумя зайцами погонится - ни одного не поймает! Сборную ждёт такая же участь, как и Ростов и поверьте - ничего хорошего!
    протон1
    протон1
    вчера в 22:29
    В глубине РФС сидят курбанофобы, которые протаскивают специалистов спартаковской школы под мотивчик: "он молодой, амбициозный тренер!"
    А у этих молодых пиратские копии Бердыева по игре.
    Карпину нужно было дать время, найти себя с Ростовом. А сборной нужен был думающий и нашедший себя, но ищущий в футболе. В итоге РФС создал плохую ситуацию для всех.
    протон1
    протон1
    вчера в 22:28
    просто посмещище назначение. кому доверили сборную
    баск
    баск
    вчера в 22:27
    Счёт, разумеется, понравился. Игра понравилась меньше..

    Матч поначалу складывался несколько парадоксально.
    Было много сумбура с обеих сторон, в котором небольшой перевес имели хозяева.
    Однако, стоило нам забить- у нас кое-что нормализовалось, тогда как ростовские из-за единственного пропущенного впали в некоторый нокдаун.
    Именно он и стал причиной нашего второго, после чего успокоились уже хозяева и начали создавать реальные моменты у наших ворот..))

    О Динамо.
    У нас допускалось множество ошибок, в том числе невынужденных, много обрезов и безадресных выносов. Пороли практически все, лучше других смотрелся только Шима, которого- как водится- много били, но он отыграл молодцом.

    Более-менее освоились мы только к середине второго тайма, когда игра приобрела наконец осмысленный оттенок.
    Появилась общая логика в действиях, при большом объеме игры в обороне отрабатывали там аккуратно, внимательно и самоотверженно, при организации контратак видели друг друга и создавали неплохие подходы.
    Заканчивались эти подходы, впрочем, зачастую на Лесовом, который, получая мяч, не очень понимал, что ему с ним делать и завалил всё, что у него было. Его бесконечные
    смещения вправо были бесхитростны, легко читались и не несли реальной угрозы.
    Не его день сегодня получился.

    Замечу ещё, что Ростов был слабоват, не изменила ситуацию и тройная замена на 57', включая и выход Мамаева.

    Под занавес мы могли забить ещё, но Песьяков после хорошего удара Шимы вынул мяч из девятины, а Клинтон, по своему обыкновению, разведя дриблингом пару защей, завершил эпизод разминкой вратаря.

    В целом, несмотря на массу недостатков в игре, победили мы вполне заслуженно.
    СораДников- с первой победой и первыми очками)
    ЧиП
    ЧиП
    вчера в 22:26
    Ростов, это район стыков. Динамо, 5-6 место.
    Второй тайм борьба вольная, борьба грекоримская, футболу место не нашлось😔.
    Ислам0926
    Ислам0926 ответ 161регион (раскрыть)
    вчера в 22:24
    Ну теперь Карпин тренер сборной ,футболисты пойдут в Ростов чтоб быть на виду
    Caniggia
    Caniggia
    вчера в 22:23
    Ростов, возвращайте Бердыева, не будьте такими же идиотами, как РФС!
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