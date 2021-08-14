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Норвич Сити - Ливерпуль
Манчестер Юнайтед - Лидс
Бернли - Брайтон энд Хоув Альбион
Челси - Кристал Пэлас
Эвертон - Саутгемптон
Лестер Сити - Вулверхэмптон
Уотфорд - Астон Вилла

Протокол матча Норвич Сити против Ливерпуль

Норвич Сити Логотип футбольный клуб Норвич Сити 0:3 Логотип футбольный клуб Ливерпуль Ливерпуль
Норвич Сити
0 : 3
завершен
вчера, 19:30
Стартовый состав
Цена (млн. €): 99.3 - 499
Средний возраст: 26.6 - 27.8
Средний рост: 179.6 - 180.7
Легионеров: 8 - 8
Схемы: 4-5-1 - 4-3-3
Ливерпуль
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Англия. Премьер-Лига 2021/2022, 1 тур
Стадион Карроу Роуд, зрителей: 27023
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
8.845.941.34
Лига Ставок 8.40 6.00 1.33
Фонбет Live! 32.00 7.70 1.12
1XBET 6.70 4.94 1.50
BetBoom 6.85 4.87 1.47
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    53' Кантвелл Тодд (14)
     
    2
    77' Пукки Теему (22) уходит с поля, Ида Адам (35) вышел на поле
    77' Рашица Милот (17) уходит с поля, Саржент Джошуа (24) вышел на поле
     
    86' Кантвелл Тодд (14) уходит с поля, Доуэлл Киран (10) вышел на поле
     
    25' Милнер Джеймс (7)
     
    26' (0:1) Жота Диого (20) (Салах Мохамед (11))
     
    2
    61' Жота Диого (20) уходит с поля, Фирмино Роберто (9) вышел на поле
    61' Окслейд-Чемберлен Алекс (15) уходит с поля, Фабиньо (3) вышел на поле
     
    65' (0:2) Фирмино Роберто (9) (Салах Мохамед (11))
     
    74' (0:3) Салах Мохамед (11)
     
    83' Кейта Наби (8) уходит с поля, Эллиот Харви (67) вышел на поле
    Голы
    26’ 0:1 Жота Диого
    ассистент Салах Мохамед
    65’ 0:2 Фирмино Роберто
    ассистент Салах Мохамед
    74’ 0:3 Салах Мохамед
    Наказания
    25’ Милнер Джеймс
    Кантвелл Тодд 53’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    61’ Фирмино Роберто Жота Диого
    61’ Фабиньо Окслейд-Чемберлен Алекс
    Ида Адам Пукки Теему 77’
    Саржент Джошуа Рашица Милот 77’
    83’ Эллиот Харви Кейта Наби
    Доуэлл Киран Кантвелл Тодд 86’
    Статистика
    		 12 Удары по воротам 19
    		2 Удары в створ 8
    		4 Фолы 14
    		3 Угловые 11
    		2 Офсайды 0
    		50% Владение мячом 50%
    		3 Cэйвы 2
    		1 Предупреждения 1
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    Все комментарии
    Kirill Erokhin
    Kirill Erokhin ответ fanliverpoolfan 77 (раскрыть)
    вчера в 23:27, ред.
    Это да, но когда фанаты Ливерпуля пели Si Senior и Show them way go home казалось, что играли на Энфилд.)))
    L. F. С.
    L. F. С. ответ fanliverpoolfan 77 (раскрыть)
    вчера в 22:09
    Это да, в будущем)
    fanliverpoolfan 77
    fanliverpoolfan 77
    вчера в 21:57
    Надо купить хотя бы одного толкового полузащитника иначе сложно будет.
    fanliverpoolfan 77
    fanliverpoolfan 77 ответ L. F. С. (раскрыть)
    вчера в 21:53, ред.
    Вот только матч был не на Энфилде
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый
    вчера в 21:48
    чуствуется.что канарейки это лифтёры.
    Steven Gerrard 008
    Steven Gerrard 008
    вчера в 21:44
    С победой.
    L. F. С.
    L. F. С.
    вчера в 21:43
    Лучшая лига мира вернулась. Полный Энфилд наконец!
    С победой всех наших!
    Kirill Erokhin
    Kirill Erokhin
    вчера в 21:40
    Ливерпуль с уверенной победой! Алисон с чистым листом, он несколько раз реально спасал Красных. Всех Красных с отличным стартом сезона.
    IKER-RAUL
    IKER-RAUL
    вчера в 21:37
    С заслуженной Победой! С дебютом! Играли не на всю мощь, победа на классе!
    протон1
    протон1
    вчера в 21:31
    с победой Ливерпуль.
    Муслим90
    Муслим90
    вчера в 21:31
    Класс!!! Начинаем здорово, но без усиления трудно будет бороться за чемпионство.
    волгодон 2
    волгодон 2
    вчера в 21:25
    ну не судьба гол норвича увидеть,на сегодня пора завязывать
    Ливерпуль с победой.
    azkan
    azkan
    вчера в 21:03
    Когда Сала подправляет себе это всегда бомба! Ставит точку, игрок матча!
    0:3! Все лидеры начинают с разгрома.
    волгодон 2
    волгодон 2
    вчера в 21:02
    0-3 Махмуд , ну тут всё
    Martini-1987
    Martini-1987
    вчера в 21:02
    Мо Салах 😛
    волгодон 2
    волгодон 2
    вчера в 20:53
    Фирмино 0-2 ,не без помощи защитников
    волгодон 2
    волгодон 2
    вчера в 20:31, ред.
    на гол канареек заманчивый 2,30,пожалуй рискну, ибо надо срочно отыграть то,что слил на скупом мертвом спартаке
    shlifen
    shlifen
    вчера в 20:01
    Жота конечно хорош, у Ориги просто не будет шанса нормально себя проявить в сезоне - четвёрка на три места в атаке есть. Бельгийской "легенде" пора уходить))
    shlifen
    shlifen
    вчера в 19:59, ред.
    Центр поля у Ливерпуля просто проходной двор, когда Норвич идёт в атаку.

    До сих пор не понимаю почему Клопп держится за Кейта и Окса - если обоих было бы проще продать? Гвинеец почти во всём будет хуже Фабиньо, а Минамино после полугода в Сауте уж точно не хуже Окслейда... Где нормальные трансферы "красных" в центр поля?? Почему не покупают Сауля, и не борются за Забитцера из Лейпцига?? Как насчёт Уорд-Прауса из Саута?? На всё один ответ - экономия владельцев клуба...
    azkan
    azkan
    вчера в 19:58
    Все таки забили красные гол! Диого!
    Салах то ли филигранный пас отдал, то ли не смог остановить как следует мяч)
    fanliverpoolfan 77
    fanliverpoolfan 77
    вчера в 19:57
    Чумазый опять бьет никуда
    88_DEIVID
    88_DEIVID
    вчера в 19:57
    Жота жжёт.
    azkan
    azkan
    вчера в 19:56
    Салааахх эхххх! Красиво получился бы гол. Ухх и у Кентвелла тоже красиво было бы))
    azkan
    azkan
    вчера в 19:53
    Немного запожарила защита красных. Новичу не хватает мастеровитости в завершении
    88_DEIVID
    88_DEIVID
    вчера в 19:47
    С такой полузащитой Ливерпулю, вряд ли, что-то серьёзное светит в этом году.
    azkan
    azkan
    вчера в 19:33, ред.
    Третий матч смотрю игру футболистов с желтыми футболками. Не везет им с синими) А вот с красными может как то повезет? Поболею ка за нашего Билли Гилмора.
    Zenit_84
    Zenit_84 0:3
    вчера в 17:36
    Ни разу Норвичу не удавалось обыграть Ливерпуль в последних десяти очных встречах. Максимум чего они добивались - это две ничьи. Восемь побед за более именитым Ливерпулем. Жду разгромный счет 3:0.
    fanliverpoolfan 77
    fanliverpoolfan 77
    вчера в 00:09
    Ливерпуль только победа
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