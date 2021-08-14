Норвич Сити

В 1 Алиссон Выносы: 1 Спасений: 2 Пасы: 25 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 92

З 66 Александер-Арнольд Трент Ударов всего: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 8 Точные навесы: 4 Перехваты: 1 Пасы: 34 Точность пасов: 26 Минут сыграно: 92

З 4 ван Дейк Вирджил Ударов всего: 1 Выносы: 4 Пасы: 85 Точность пасов: 79 Минут сыграно: 92

З 32 Матип Жоэль Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Выносы: 2 Пасы: 73 Точность пасов: 68 Минут сыграно: 92

З 21 Цимикас Константинос Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 4 Отборы: 3 Всего навесов: 12 Выносы: 6 Пасы: 46 Точность пасов: 37 Минут сыграно: 92

П 8 Кейта Наби Фолов совершено: 3 Отборы: 6 Всего навесов: 1 Пасы: 43 Точность пасов: 41 Минут сыграно: 83

П 7 Милнер Джеймс Фолов совершено: 2 Отборы: 3 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 67 Точность пасов: 58 Минут сыграно: 92

П 15 Окслейд-Чемберлен Алекс Ударов всего: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 21 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 61

Н 20 Жота Диого Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Пасы: 12 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 61

Н 10 Мане Садио Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Выносы: 2 Пасы: 31 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 92

Н 11 Салах Мохамед Ударов всего: 4 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Голевые передачи: 2 Фолов совершено: 1 Пасы: 24 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 92

Запасные игроки

В 62 Келлехер Куимхин

З 12 Гомес Джо

З 5 Конате Ибрахима

П 58 Вудберн Бенджамин

П 3 Фабиньо Пасы: 22 Точность пасов: 19 Минут сыграно: 31

П 67 Эллиот Харви Всего навесов: 1 Пасы: 6 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 9

Н 18 Минамино Такуми

Н 27 Ориги Дивок