Норвич Сити

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До сих пор не понимаю почему Клопп держится за Кейта и Окса - если обоих было бы проще продать? Гвинеец почти во всём будет хуже Фабиньо, а Минамино после полугода в Сауте уж точно не хуже Окслейда... Где нормальные трансферы "красных" в центр поля?? Почему не покупают Сауля, и не борются за Забитцера из Лейпцига?? Как насчёт Уорд-Прауса из Саута?? На всё один ответ - экономия владельцев клуба...
До сих пор не понимаю почему Клопп держится за Кейта и Окса - если обоих было бы проще продать? Гвинеец почти во всём будет хуже Фабиньо, а Минамино после полугода в Сауте уж точно не хуже Окслейда... Где нормальные трансферы "красных" в центр поля?? Почему не покупают Сауля, и не борются за Забитцера из Лейпцига?? Как насчёт Уорд-Прауса из Саута?? На всё один ответ - экономия владельцев клуба...