«Ростов» и «Динамо» Махачкала сыграли вничью

Футбольный клуб «Ростов» сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» со счетом 1:1 в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Ростове-на-Дону.
Забитым мячом в составе «Ростова» отметился Роналдо (35-я минута). У гостей отличился Гамид Агаларов (79).
«Ростов» продлил беспроигрышную серию в РПЛ до восьми матчей (2 победы и 6 ничьих). Команда располагается на 10-й строчке турнирной таблицы РПЛ, набрав 15 очков. «Динамо» занимает 13-е место с 11 очками.
В следующем туре РПЛ «Ростов» примет тольяттинский «Акрон». «Динамо» дома сыграет с самарскими «Крыльями Советов». Встречи пройдут 1 ноября.
А игра вообще никакущая....
