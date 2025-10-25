 
 
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

«Ростов» и «Динамо» Махачкала сыграли вничью

вчера, 18:32
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)1 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Махачкала)ДинамоМатч завершен

Футбольный клуб «Ростов» сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» со счетом 1:1 в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Ростове-на-Дону.

Забитым мячом в составе «Ростова» отметился Роналдо (35-я минута). У гостей отличился Гамид Агаларов (79).

«Ростов» продлил беспроигрышную серию в РПЛ до восьми матчей (2 победы и 6 ничьих). Команда располагается на 10-й строчке турнирной таблицы РПЛ, набрав 15 очков. «Динамо» занимает 13-е место с 11 очками.

В следующем туре РПЛ «Ростов» примет тольяттинский «Акрон». «Динамо» дома сыграет с самарскими «Крыльями Советов». Встречи пройдут 1 ноября.

Подписывайся в ВК
Все новости
Источник: itar-tass.com
«Спартак» обыграл «Оренбург» в матче РПЛ
Вчера, 15:59
«Реал Сосьедад» обыграл «Севилью» в чемпионате, Захарян вышел на замену
Вчера, 00:02
«Милан» дома сыграл вничью с «Пизой» в 8-м туре Серии А
24 октября
«Риека» обыграла «Спарту» в перенесенном из-за дождя матче Лиги конференций
24 октября
ПАОК обыграл «Лилль» в матче Лиги Европы, Чалов сделал голевую передачу
24 октября
«Целе» с Иосифовым обыграл «Шэмрок Роверс» в матче Лиги конференций
23 октября
 
Сортировать
Все комментарии
K_SY116
K_SY116 ответ particular (раскрыть)
вчера в 20:25
    anzhi1
    anzhi1
    вчера в 19:00
    Слабо ребята, слабо. Хотя с другой стороны, что мы хотим от Динамо Мах, ребята играют на пределе своих сил, на большее они не способны если быть объективным.
    particular
    particular
    вчера в 18:59
    Местные слабаки сгоняли ничейку с приезжими слабаками...
    stanichnik
    stanichnik
    вчера в 18:43, ред.
    Результат справедливый, но пенальти спорный. Глушков ..., даже не могу подобрать нужное слово, "сладенький мальчик" или просто "барышня", кому как нравится.
    nubom
    nubom
    вчера в 18:39
    Как показывают сегодняшние матчи надо прерывать чемпионат на зимнюю паузу. Команды устали. Предлагаю первенство разыгрывать за два года...
    Абуссафар Аббасов
    Абуссафар Аббасов
    вчера в 18:38
    Динамо Махачкала!
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 18:32
    На ровном месте Ростов потерял 2 очка.
    А игра вообще никакущая....
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
     
     
     